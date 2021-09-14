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День ангела в октябре 2021 по церковному календарю: кто отмечает именины

14 сентября 2021, 15:37

Кого поздравить с именинами в октябре - расскажет Главред

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День ангела в октябре 2021 / 1zoom.ru

Календарь православных имен на октябрь 2021 почитает много святых с именами Андрей, Михаил, Иван, Александр. А также женские имена: Елизавета, Татьяна, Мария, Вера.

Сверяйтесь с именами, которые отмечают день ангела в октябре 2021, и не пропустите важную дату.

Кто отмечает сегодня именины 1 октября

Мужские имена: Михаил, Алексей, Петр, Константин, Ян, Сергей, Владимир, Иван, Борис, Вениамин.

Женские имена: Ирина, Арина, Ариадна, Ефросинья.

Кто отмечает сегодня именины 2 октября

Мужские имена: Давид, Макар, Константин, Федор, Николай, Алексей, Егор, Гавриил, Трофим, Георгий.

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Женские имена: Мария.

Кто отмечает сегодня именины 3 октября

Мужские имена: Иван, Михаил, Федор, Александр, Василий, Олег, Ян, Остап, Илларион.

Женские имена: Татьяна.

Кто отмечает сегодня именины 4 октября

Мужские имена: Андрей, Владимир, Иван, Александр, Василий, Петр, Дмитрий, Константин, Нестор.

Кто отмечает сегодня именины 5 октября

Мужские имена: Александр, Макар, Николай, Петр, Вениамин, Кузьма.

Женские имена: Прасковья.

Кто отмечает сегодня именины 6 октября

Мужские имена: Николай, Андрей, Иван, Петр, Иннокентий, Ян.

Женские имена: Раиса, Ираида.

Кто отмечает сегодня именины 7 октября

Мужские имена: Антон, Владислав, Андрей, Виталий, Павел, Давид, Василий, Степан, Сергей.

Женские имена: Фекла.

Кто отмечает сегодня именины 8 октября

Мужские имена: Евгений, Павел, Николай, Максим, Александр, Герман, Афанасий, Роман, Сергей, Остап.

Женские имена: Ефросинья.

Кто отмечает сегодня именины 9 октября

Мужские имена: Дмитрий, Александр, Иван, Николай, Владимир, Тихон, Ян.

Кто отмечает сегодня именины 10 октября

Мужские имена: Марк, Виктор, Дмитрий, Герман, Игнат, Петр, Михаил, Федор.

Женские имена: Акилина, Феврония.

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Кто отмечает сегодня именины 11 октября

Мужские имена: Егор, Марк, Кирилл, Макар, Александр, Остап, Федор, Иван, Нестор, Илларион.

Женские имена: Татьяна, Анна, Мария, Юлиана, Ульяна.

Кто отмечает сегодня именины 12 октября

Мужские имена: Иван, Ян.

Кто отмечает сегодня именины 13 октября

Мужские имена: Вячеслав, Матвей, Александр, Василий, Алексей, Леонид, Михаил, Петр, Григорий, Семен.

Женские имена: Александра, Апполинария.

Кто отмечает сегодня именины 14 октября

Мужские имена: Александр, Иван, Николай, Алексей, Георгий, Петр, Роман, Григорий, Савва, Михаил.

Женские имена: Вера.

Кто отмечает сегодня именины 15 октября

Мужские имена: Борис, Давид, Иван, Андрей, Василий, Дмитрий, Георгий, Константин, Егор, Михаил, Яков, Степан, Федор.

Женские имена: Александра, Анна, Устинья.

Кто отмечает сегодня именины 16 октября

Мужские имена: Антон, Иван, Петр, Денис, Павел.

Кто отмечает сегодня именины 17 октября

Мужские имена: Владимир, Николай, Михаил, Павел, Степан, Петр, Дмитрий, Василий, Яков.

Женские имена: Вероника.

Кто отмечает сегодня именины 18 октября

Мужские имена: Демьян, Макар, Гавриил, Денис, Кузьма, Матвей, Григорий, Иннокентий.

Женские имена: Александра.

Кто отмечает сегодня именины 19 октября

Мужские имена: Иван, Фома, Макар.

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Кто отмечает сегодня именины 20 октября

Мужские имена: Марк, Николай, Юлиан, Сергей, Леонтий, Иосиф.

Женские имена: Пелагея.

Кто отмечает сегодня именины 21 октября

Мужские имена: Виктор, Дмитрий, Николай, Иван, Павел, Василий, Петр, Владимир, Серафим.

Женские имена: Мария, Таисия, Елизавета, Татьяна, Надежда, Пелагея.

Кто отмечает сегодня именины 22 октября

Мужские имена: Константин, Степан, Яков, Максим, Петр.

Кто отмечает сегодня именины 23 октября

Мужские имена: Андрей, Кирилл, Павел, Антон, Василий, Ефим, Кузьма, Сергей, Степан, Фома, Савва, Илларион, Иннокентий.

Кто отмечает сегодня именины 24 октября

Мужские имена: Макар, Филипп, Александр, Лев, Илларион.

Женские имена: Зинаида.

Кто отмечает сегодня именины 25 октября

Мужские имена: Богдан, Николай, Александр, Мартин, Остап, Тарас, Иван, Денис, Макар, Лаврентий, Кузьма.

Женские имена: Доминика.

День ангела: именины в октябре 2021
День ангела / pinterest.com

Кто отмечает сегодня именины 26 октября

Мужские имена: Никита, Антон, Николай, Вениамин, Яков, Иннокентий, Трофим.

Женские имена: Злата.

Кто отмечает сегодня именины 27 октября

Мужские имена: Кузьма, Назар, Петр, Михаил, Игнат.

Женские имена: Прасковья.

Кто отмечает сегодня именины 28 октября

Мужские имена: Денис, Иван, Семен, Афанасий, Дмитрий, Лукьян, Ефим.

Кто отмечает сегодня именины 29 октября

Мужские имена: Георгий, Егор, Иван, Алексей, Евгений, Леонтий.

Кто отмечает сегодня именины 30 октября

Мужские имена: Андрей, Демьян, Александр, Антон, Леонтий, Кузьма.

Кто отмечает сегодня именины 31 октября

Мужские имена: Андрей, Лука, Николай, Давид, Сергей, Федор, Гавриил, Семен, Иосиф.

Женские имена: Елизавета, Злата, Ефросинья.

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