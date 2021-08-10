УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Имя Ирина: значение, счастливый день и совместимость с другими

10 августа 2021, 16:15

Какие профессии будут наиболее успешными для Ирины и какой цвет принесет счастье, расскажет Главред

Значение имени Ирина
Значение имени Ирина / addictionnomore.com

В последнем месяце лета отмечают свой день ангела женщины с милозвучным именем Ирина. Православная церковь чтит святых Ирин 13 раз. И только в августе 3 раза: 10, 17 и 22 августа.

О том, кого поздравить с именинами в августе читайте в нашем материале: День ангела в августе 2021: кого поздравить и как назвать ребенка.

Имя Ирина: значение

Имя происходит от древнегреческой богини Эйрены, которая отождествлялась с миром и добром. В буквальном переводе имя означает "мир", "покой".

Имя имеет множество уменьшительно-ласкательных прозвищ, самые известные из которых: Ира, Иринка, Ириша, Ирочка, Ируся, Арина, Орина, Ярина, Ариша.

Имя Ирина на разных языках может звучать как Ирен, Ирэна, Ирини.

Реклама

Имя Ирина в истории

Одной из самых известных истории женщин с этим именем является императрица Ирина, которая стала первой женщиной в истории Византии, которая взяла власть в свои руки. Одержимая жаждой власти она пошла против своего сына, приказав выколоть ему глаза. В то же время она была поборницей иконопочитания. Благодаря распространению христианства она причислена к лику святых православной церковью.

В православии также почитают и Ирину Македонскую, великомученицу. Она стала первой женщиной, причисленной к данному лику святости. Она родилась в семье Ликиния - правителя Мигдонии. Ее отец был язычником, однако наставник Апелиан навернул девушку на путь христианства. Ликиний выбрал девушке богатого жениха, однако Ирина отказалась вступить в брак. После чего разгневанный отец приказал бросить дочь под копыта лошадей. Девушка осталась целой и невредимой, зато под копыта попал сам Ликиний. Молитвы Ирины воскресили ее отца, после чего он принял христианство.

Самые известные женщины с именем Ирина

  • Ирина Муравьева – российская актриса.
  • Ирина Аллегрова – певица.
  • Ирина Хакамада – российский политик.
  • Ирина Билык – украинская певица.
  • Ирина Мерлени – украинская спортсменка в вольной борьбе, призер Олимпиады.
  • Ирина Шейк – российская супермодель.

Имя Ирина: судьба, характер, совместимость

Уже в детстве Ирина отличается активной жизненной позицией. Ее любознательность и непоседливость, переплетаясь с целеустремленностью, обеспечивают обладательнице имени сильный характер. Ира будет руководствоваться логикой, а не чувствами в принятии решений.

Судьба имени довольно благоприятна. Звезды сулят ей счастливый брак и настоящую любовь. Идеальными будут для Ирины профессии, которые требуют общения: врач, юрист, психолог, учитель.

В браке Ирина предпочитает разделение домашних обязанностей. Быть домохозяйкой, встречающей мужа с работы, совершенное не ее амплуа. Она хочет реализоваться на профессиональном поприще. Она нежная и ласковая жена, которой необходимо внимание второй половинки.

Читайте такжеПравославный календарь на август 2021: день Ильи, Успенский пост и Яблочный Спас

Материнство для Ирины – это максимальная забота о детях. Она проводит с ними все свободное время. Ира считает, что воспитание сына – это мужская обязанность.

Идеальный союз у Ирины с Дмитрием, Леонидом, Ростиславом, Савелием, Максимом.

Крепкий брак возможен с Игнатом, Львом, Ипполитом, Эльдаром, Авраамом.

Не самое удачное сочетание с Федором, Константином, Устином и Эрнестом.

Астрология имени Ирина

  • Знак Зодиака –Дева.
  • Планета-покровитель – Марс.
  • Счастливый день – четверг.
  • Цвет – бледно-голубой.
  • Талисман – ландыш и сова, камень – горный хрусталь и топаз.

День ангела Ирины: картинки, открытки, поздравления

Ирина – означает мир, покой,

Тебе сполна оно, поверь, подходит!

Ты даришь людям счастье и любовь,

Они в тебе и доброту находят.

Хочу я в день рожденья пожелать

Тебе всегда прекрасной оставаться,

А если хочешь что-то поменять –

Пусть счастье не устанет откликаться!

***

Ирочка, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

День ангела Ирины: картинки, поздравления, открытки
С днем ангела Ирины картинки
День ангела Ирины: картинки, поздравления, открытки
День ангела Ирины открытки

***

Ира, Ирочка, Иринка,

Сладкая, как апельсинка,

Будь веселою всегда,

Не печалься никогда!

Чтоб успех, почет во всем,

И в достатке был твой дом,

Улыбайся чаще, шире,

Позитивней будь всех в мире!

Хорошей из года в год,

Получи в любви джек-пот,

Чтоб любимый рядом был,

На руках всегда носил!

***

Сегодня день ангела Ирины! Ирина отличается волевым характером, чрезвычайно ответственна, ей свойственно чувство справедливости. Поздравляем с днем ангела столь замечательного человека и желаем ей оставаться такой же прекрасной. Чтобы твой ангел прилетал к тебе чаще, хранил от всех бед и оберегал от несчастий.

***

День ангела — день особый! Сегодня праздник — именины Ирины! Поздравляем от всего сердца и желаем только радостных мгновений, исполнения всех пожеланий и огромной любви. Чтобы ангел-хранитель оберегал каждую минуту и приносил на крылышке лишь счастье. Будь всегда мила, красива, энергична, сильна, любима — ежедневно и всегда. С днем ангела, Ирина, тебя!

День ангела Ирины: картинки, поздравления, открытки
День ангела Ирины поздравления

***

С именинами, Ирина! С днем ангела! Ирина означает "мир", "покой". Всегда ответственна. Желаем оставаться таким же добрым и замечательным человеком. А сегодня просто хорошего настроения. Пусть прилетит твой ангелочек и исполнит все твои мечты. Чтобы весь год прошел удачно до следующих именин. Чтобы была всегда веселой и жизнерадостной у всех. Чтобы сопутствовал успех.

День ангела Ирины: картинки, поздравления, открытки
С днем ангела Ирины открытки
День ангела Ирины: картинки, поздравления, открытки
День ангела Ирины 2021 поздравления и картинки
День ангела Ирины: картинки, поздравления, открытки
День ангела Ирины картиники и открытки

имена
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 возвращаются ботинки в стиле 90-х и потрясающие сапогиВ моду на осень-зиму 2021 2022 возвращаются ботинки в стиле 90-х и потрясающие сапоги "Эту необразованную тварь - на скамью подсудимых": известный русский продюсер оскорбил Зеленского"Эту необразованную тварь - на скамью подсудимых": известный русский продюсер оскорбил Зеленского В Украине в августе изменится цена на газ: сколько придется платитьВ Украине в августе изменится цена на газ: сколько придется платить "Тухлыми яйцами закидают": Ани Лорак жестко "разнесли" в сети за предстоящий концерт в Одессе"Тухлыми яйцами закидают": Ани Лорак жестко "разнесли" в сети за предстоящий концерт в Одессе Сколько нужно спать в разном возрасте - ответ экспертовСколько нужно спать в разном возрасте - ответ экспертов

Последние новости

16:31

Фабрику "Юнайтед Табако" налоговики называют крупнейшим производителем контрафактных сигарет в Украине – журналист

16:19

День Независимости Украины 2021 - что посмотреть на 1+1 на праздники

16:15

Имя Ирина: значение, счастливый день и совместимость с другими

16:09

После увольнения Юрика набсовет может препятствовать реформированию "Укрзализныци" - СМИ

16:07

Могли биться за Украину: как украинцы Долгопят, Бакши и Голядкина стали чемпионами для других стран

Реклама
16:05

МИД Украины вызвало "на ковер" белорусского дипломата из-за оскорблений Лукашенко Видео

15:47

Приметы на 11 августа: что нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца Видео

15:41

"Опасный купальник": Леся Никитюк засветила грудь под слишком открытым нарядом

15:22

Опрос показал, какие партии украинцы хотят видеть в Раде: лидируют 4 политсилы

15:18

Скандал с фото Магучих: Креминь оценил объятия украинки с россиянкой на Олимпиаде Видео

15:00

Жена была на заработках: мужчина в Ровенской области неоднократно зверски насиловал дочь Видео

14:41

Секс в Одессе на 25 этаже попал на глаза соседей: снимали и участники события, и очевидцы

14:19

После пекла врежет похолодание: украинцев предупредили о резком изменении погоды Видео

14:15

Выговский вместо Крищенко: СМИ узнали о назначении нового главы полиции Киева Видео

14:14

Создатели Крепостной объяснили, зачем заменили актрису главной роли

13:58

В Киеве врач отказал из-за денег в срочной помощи ребенку: подробности скандала Видео

13:56

Гороскоп на сегодня 10 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, хаос или простуда Видео

13:55

В Днепре будут поощрять спортсменов парусного спорта: в горсовете рассказали подробности

13:51

Еще один удар: Евросоюз ввел новые санкции против режима Лукашенко

13:44

Очистка рек с помощью камыша: школьницу с Херсонщины Викторию Панченко признали гением в США Видео

Реклама
13:38

Вера Брежнева без лифчика засветила гибкие формы в откровенном наряде

13:35

Лукашенко ждет, что Киев позвонит и что-то попросит мнение

13:30

Призерам ОИ-2020 выплатят $2 млн: кто из украинских атлетов заработает больше всех Видео

13:12

"Большая стройка" отремонтирует трассу Т-07-37, которая ведет к бальнеологическим курортам Закарпатья

13:09

Зеленский оставил конкурентов позади: свежий президентский рейтинг показал фаворитов украинцев

13:04

Что готовить на Медовый Спас 2021: вкусное меню и простые рецепты Видео

13:00

Сына Елизаветы II обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

12:54

Школы с 1 сентября на удаленке: как будут работать заведения, где учителя не укололись от COVID-19 Видео

12:48

В КГГА рассказали о подготовке к локдауну: вводят систему спецпропусков на транспорт Видео

12:00

Украина в ООН призвала Россию прекратить агрессию и сделала заявление по Черному и Азовскому морям Видео

11:58

Скандал на Буковине: водитель автобуса выгнал из салона бойца ООС со словами "я его туда не посылал"

11:42

В моду на осень 2021 возвращается окрашивание волос в стиле 90-х и красивый медный цвет Фото

11:32

Магнитная буря 10 августа 2021: сила удара и советы, как защититься

11:23

"Дикое уродство": Фарион назвала Магучих "биомусором" и потребовала вернуть ее олимпийскую медаль Видео

11:02

Резкое похолодание и семь дождевых периодов: синоптик уточнил прогноз погоды на август в Украине

10:48

Назван напиток, который может уберечь от болезни Альцгеймера

10:44

Фото голыми и предложение интима: известного актера Талашко обвинили в домогательствах Видео

10:14

Pfizer vs Moderna: ученые раскрыли, какая вакцина эффективнее от Дельта-штамма Видео

09:39

Скандал с Магучих: Беленюк поддержал легкоатлетку после ее фото с россиянкой Видео

09:21

Когда украинцы смогут увидеть звездопад Персеиды-2021: где и когда смотреть Видео

Реклама
08:58

"Пошла вон, утырочная": в Киеве в супермаркете вспыхнул скандал из-за маски Видео

08:22

Коронавирус в Украине 10 августа: за сутки поставили 781 новый диагноз

08:15

Снег исчезнет, а Украина превратиться в тропики: климатолог дала пугающий прогноз Видео

08:09

Газовая война РФ с Европой и блокада СП-2: эксперт назвал главную проблему запуска проекта Газпрома Видео

07:47

Штамм Дельта – это финиш: ученый спрогнозировал развитие пандемии COVID-19 Видео

07:45

Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина "Сармат" мнение

07:10

Разрыв с Украиной и ультиматум от Путина: Илларионов объяснил цель выступления Лукашенко Видео

07:07

В яхт-клубе Днепра держат на привязи искалеченную овечку Видео

06:37

Можно спутать с сезонной аллергией: врач назвал основные симптомы штамма коронавируса Дельта Видео

06:30

Белорусская оппозиция – наибольший факап года: почему Беларуси не грозят вновь массовые протесты мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять