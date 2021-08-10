Имя Ирина: значение, счастливый день и совместимость с другими

Какие профессии будут наиболее успешными для Ирины и какой цвет принесет счастье, расскажет Главред
В последнем месяце лета отмечают свой день ангела женщины с милозвучным именем Ирина. Православная церковь чтит святых Ирин 13 раз. И только в августе 3 раза: 10, 17 и 22 августа.
О том, кого поздравить с именинами в августе читайте в нашем материале: День ангела в августе 2021: кого поздравить и как назвать ребенка.
Имя Ирина: значение
Имя происходит от древнегреческой богини Эйрены, которая отождествлялась с миром и добром. В буквальном переводе имя означает "мир", "покой".
Имя имеет множество уменьшительно-ласкательных прозвищ, самые известные из которых: Ира, Иринка, Ириша, Ирочка, Ируся, Арина, Орина, Ярина, Ариша.
Имя Ирина на разных языках может звучать как Ирен, Ирэна, Ирини.
Имя Ирина в истории
Одной из самых известных истории женщин с этим именем является императрица Ирина, которая стала первой женщиной в истории Византии, которая взяла власть в свои руки. Одержимая жаждой власти она пошла против своего сына, приказав выколоть ему глаза. В то же время она была поборницей иконопочитания. Благодаря распространению христианства она причислена к лику святых православной церковью.
В православии также почитают и Ирину Македонскую, великомученицу. Она стала первой женщиной, причисленной к данному лику святости. Она родилась в семье Ликиния - правителя Мигдонии. Ее отец был язычником, однако наставник Апелиан навернул девушку на путь христианства. Ликиний выбрал девушке богатого жениха, однако Ирина отказалась вступить в брак. После чего разгневанный отец приказал бросить дочь под копыта лошадей. Девушка осталась целой и невредимой, зато под копыта попал сам Ликиний. Молитвы Ирины воскресили ее отца, после чего он принял христианство.
Самые известные женщины с именем Ирина
- Ирина Муравьева – российская актриса.
- Ирина Аллегрова – певица.
- Ирина Хакамада – российский политик.
- Ирина Билык – украинская певица.
- Ирина Мерлени – украинская спортсменка в вольной борьбе, призер Олимпиады.
- Ирина Шейк – российская супермодель.
Имя Ирина: судьба, характер, совместимость
Уже в детстве Ирина отличается активной жизненной позицией. Ее любознательность и непоседливость, переплетаясь с целеустремленностью, обеспечивают обладательнице имени сильный характер. Ира будет руководствоваться логикой, а не чувствами в принятии решений.
Судьба имени довольно благоприятна. Звезды сулят ей счастливый брак и настоящую любовь. Идеальными будут для Ирины профессии, которые требуют общения: врач, юрист, психолог, учитель.
В браке Ирина предпочитает разделение домашних обязанностей. Быть домохозяйкой, встречающей мужа с работы, совершенное не ее амплуа. Она хочет реализоваться на профессиональном поприще. Она нежная и ласковая жена, которой необходимо внимание второй половинки.
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Материнство для Ирины – это максимальная забота о детях. Она проводит с ними все свободное время. Ира считает, что воспитание сына – это мужская обязанность.
Идеальный союз у Ирины с Дмитрием, Леонидом, Ростиславом, Савелием, Максимом.
Крепкий брак возможен с Игнатом, Львом, Ипполитом, Эльдаром, Авраамом.
Не самое удачное сочетание с Федором, Константином, Устином и Эрнестом.
Астрология имени Ирина
- Знак Зодиака –Дева.
- Планета-покровитель – Марс.
- Счастливый день – четверг.
- Цвет – бледно-голубой.
- Талисман – ландыш и сова, камень – горный хрусталь и топаз.
День ангела Ирины: картинки, открытки, поздравления
Ирина – означает мир, покой,
Тебе сполна оно, поверь, подходит!
Ты даришь людям счастье и любовь,
Они в тебе и доброту находят.
Хочу я в день рожденья пожелать
Тебе всегда прекрасной оставаться,
А если хочешь что-то поменять –
Пусть счастье не устанет откликаться!
***
Ирочка, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
Ира, Ирочка, Иринка,
Сладкая, как апельсинка,
Будь веселою всегда,
Не печалься никогда!
Чтоб успех, почет во всем,
И в достатке был твой дом,
Улыбайся чаще, шире,
Позитивней будь всех в мире!
Хорошей из года в год,
Получи в любви джек-пот,
Чтоб любимый рядом был,
На руках всегда носил!
***
Сегодня день ангела Ирины! Ирина отличается волевым характером, чрезвычайно ответственна, ей свойственно чувство справедливости. Поздравляем с днем ангела столь замечательного человека и желаем ей оставаться такой же прекрасной. Чтобы твой ангел прилетал к тебе чаще, хранил от всех бед и оберегал от несчастий.
***
День ангела — день особый! Сегодня праздник — именины Ирины! Поздравляем от всего сердца и желаем только радостных мгновений, исполнения всех пожеланий и огромной любви. Чтобы ангел-хранитель оберегал каждую минуту и приносил на крылышке лишь счастье. Будь всегда мила, красива, энергична, сильна, любима — ежедневно и всегда. С днем ангела, Ирина, тебя!
***
С именинами, Ирина! С днем ангела! Ирина означает "мир", "покой". Всегда ответственна. Желаем оставаться таким же добрым и замечательным человеком. А сегодня просто хорошего настроения. Пусть прилетит твой ангелочек и исполнит все твои мечты. Чтобы весь год прошел удачно до следующих именин. Чтобы была всегда веселой и жизнерадостной у всех. Чтобы сопутствовал успех.