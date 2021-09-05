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Имя Николай: значение, судьба, характер

5 сентября 2021, 02:38

Какой Николай в отношениях и с какими женскими именами у него наилучшая совместимость - расскажет Главред

Значение имени Николай
Значение имени Николай / ua.depositphotos.com/

В православном календаре почитают святых с именем Николай 158 раз. Только в первом месяце осени мужчины с этим именем отмечают именины 12 раз: 1, 5, 10, 15, 20, 23, 24, 25, 28 сентября.

О том, кого поздравить с именинами в сентябре, читайте в нашем материале: День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца.

Имя Николай: значение

Древнегреческое имя Николай в буквальном переводе означает "победитель народов". В своей основе оно состоит из двух слов "побеждать" и "народ".

Уменьшительно-ласкательные версии имени: Коля, Николаша, Николка, Колюня, Колян, Колюша.

Имя Николай на разных языках мира:

  • немецкий – Никлас;
  • итальянский – Никола;
  • Французский – Николя;
  • португальский – Николау;
  • венгерский – Миклош;
  • греческий – Николаос;
  • нидерландский – Николас;
  • датский - Клаус.

Во многих европейских языках существуют женские версии имени – Николя, Николетта, Николина, Линучча, Колетта, Николетт.

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Имя Николай в истории

Одним из наиболее почитаемых святых как в православной, так и в католической церкви является Николай Чудотворец. С самого детства святой отличался добротой и стремлением служить другим людям, совершая благо. Когда родители умерли, он раздал их наследство нуждающимся и сделал это таким образом, чтобы люди не узнали имя благодетеля. Он исцелял больных и воскрешал умерших. Почитают святого и в мир ислама. В Турции относятся к нему с благоговением. Там сохранилась темница, в которой был заточен Николай Мирликийский во время преследования христиан. Летописец Нестор утверждает, что первая церковь во имя Святого Николая Чудотворца на территории Киевской Руси была построена в 882 году.

Самые известные мужчины с именем Николай

  • Николай Коперник – польский астроном;
  • Николай Гоголь – писатель;
  • Николай Пирогов – российский хирург;
  • Николай Рерих – русский живописец;
  • Николай Амосов – украинский хирург;
  • Николай Басков – российский певец и шоумен.

Имя Николай: судьба, характер, совместимость

Справедливость, честность, общительность, энергичность, доброжелательность, трудолюбие такой набор позитивных качеств просматривается в Николае уже с самых ранних лет. Однако есть и темная сторона луны: упрямство, самолюбие, нежелание считаться с мнением других.

Судьба имени Николай в любви и браке будет складываться благополучно. Мужчина с этим именем не спешит связывать себя брачными узами, он долго выбирает избранницу. Он совершенно не обделен женским вниманием. В отношениях Николай – настоящий ревнивец.

Судьбу Николай связывает с женщиной спокойной и покладистой. Его жена должна быть уступчивой и неконфликтной. Для Коли важную роль играет атмосфера в семье. Любовь и счастье будут важнее, чем идеально чистый дом и обед из трех блюд. К тому же, он спокойно может помочь возлюбленной с домашними хлопотами.

Николай – ответственный отец, который принимает не только активное участие в воспитании, но и помогает жене ухаживать за детьми. Для дочери Николай станет защитником, в сыне будет прививать мужские качества.

Наилучший союз у Николая с Аллой, Флорой, Эдитой, Жанной, Зинаидой.

Счастливые отношения возможны с Дарьей, Нелли, Сусанной, Надеждой, Ниной.

Не стоит пробовать с Алисой, Валерией, Серафимой.

Астрология имени Николай

  • Знак Зодиака – Дева.
  • Планета-покровитель – Венера.
  • Счастливый день – воскресенье.
  • Пора года – осень.
  • Цвет – голубой.
  • Талисман – конь и клен, камень – сапфир.
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