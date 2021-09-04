Имя Макар: значение, судьба, характер

Значение имени Макар / ua.depositphotos.com/

Мужское имя Макар, хоть и редкое, но почитаемое православной церковью. В святцах чтят святых с именем Макар 47 раз в году. В сентябре у Макаров именины 4, 10, 12, 19, 20 и 28 сентября.

О том, какие православные праздники ждут христиан в первый день осени, читайте в нашем материале: Православный календарь на сентябрь 2021: Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня – даты.

Имя Макар: значение

Имя греческого происхождения. Оно походит от слова "Макариос", что означает "блаженный", "счастливый". Также в мифологии "Макариос" - один из эпитетов верховного бога Зевса.

Уменьшительно-ласкательные формы имени: Макарка, Макарша, Мака. Церковная форма имени – Макарий.

Имя Макар на разных языках мира:

Итальянский, испанский – Макарио;

Финский – Макари, Кари;

Болгарский – Макару.

Имя Макар в истории

Макарий Великий – один из самых известных личностей, почитаемых церковью. Макарий Египетский после смерти родителей стал послушником у старого отшельника. Местный епископ возвел его в сан клирика, однако это тяготило Макария и он отправился в Фаранскую пустыню, где много лет провел в одиночестве. В период правления императора Валента он был сослан на остров, где проживали язычники. Согласно легенде, Макарий исцелил дочь предводителя и тем самым заставил островитян уверовать в учение Христа. Он прожил долгую жизнь и скончался в 391 году. Мощи святого находятся в Амальфи, в Италии.

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Имя Макар: судьба, характер, совместимость

Доброжелательность, трудолюбие, открытость, аккуратность, умение прощать обиды и признавать собственные ошибки – наиболее позитивные качества носителя имени, которые проявляются уже с самого детства. Однако есть и негативные стороны личности – Макары могут быть грубыми и несдержанными людьми.

Судьба имени в любовных отношениях довольно непредсказуема и будет сложно предугадать развитие событий. Он может стать покорителем сердец и остановить его будет сложно. Всегда окруженный вниманием Макар не будет испытывать одиночества.

Себе в избранницы Макар выбирает не ветреную кокетку, а женщину рассудительную, с серьезным взглядом на жизнь. Он надежный партнер, хоть и редко говорит о своих чувствах. В женщинах Макар ценит спокойный нрав и хозяйственность.

Мужчины с именем Макар подходят к вопросу отцовства со всей серьезностью. Он большое внимание уделяет образованию детей. Кружки и секции – это точно про его детишек. Из сына хочет воспитать настоящего мужчину.

Наилучшие отношения у Макара с Александрой, Евгенией, Юлией, Ладой, Софией, Валентиной и Ульяной.

Крепкий союз возможен с Розой, Ниной, Верой, Агатой, Нелли.

Не стоит пробовать с Еленой, Марианной, Линой, Стеллой, Миррой, Радой.

Астрология имени Макар