Значение имени Борис: судьба, характер и совместимость с другими именами

Имя Борис: значение и характер / moutfits.club

Имя Борис характеризует надежного, целеустремленного мужчину, с лидерскими качествами, который не отступает перед ударами судьбы. Православная церковь почитает святых с именем Борис 15 раз в году.

Имя Борис: значение

Происхождение имени старославянское, сокращенная версия от Борислав. Оно означает "славный в борьбе", "борец", "крепкий".

Имя Борис в разных культурах имеет разные обозначения. В Древней Персии Борис – "наследник". В арабских странах – "видный" мужчина.

Несмотря на то, что имя Борис сильное по звучанию, оно имеет несколько ласковых версий, среди которых: Боря, Бориска, Борюня, Боряша.

Имя Борис в истории

Имя одного из самых известных Борисов в истории неразрывно связано с именем его брата Глеба. Борис и Глеб – сыновья князя Владимира, который крестил Киевскую Русь. Они с самого детства росли в атмосфере христианской добродетели и решили посвятить свою жизнь служению Богу. Став князем Ростова, Борис зарекомендовал себя как мудрый и справедливый правитель. Однако в политических играх за власть, он был вероломно умерщвлен войском его брата Святополка. Убийцы настигли его во время воскресной молитвы на берегу реки Альты. Незадолго от руки коварного Святополка погиб и Глеб. Братья предпочли умереть, нежели развязать войну с братом, следуя основной христианской добродетели – любви. Церковь чтит память Бориса дважды в год: 15 мая и 6 августа. Братья были канонизированы в православной и католической церкви.

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Самые знаменитые в истории Борисы

Борис Патон – ученый, Герой Украины.

Борис Ельцин – политик, президент России с 1991 года.

Борис Гринченко – украинский писатель.

Борис Джонсон – премьер-министр Великобритании.

Борис Беккер – немецкий теннисист.

Борис Акунин – российский писатель грузинского происхождения.

Имя Борис: характер и совместимость

Обладатели этого сильного имени обладают таким набором качеств как принципиальность, целеустремленность, трудолюбие и упорство в достижении целей. В проявлении чувств Борис зачастую несколько холоден, однако это не мешает ему быть любимчиком противоположного пола.

В браке Борису важно сохранять свое личное пространство. Спокойствие и стабильность – важные составляющие крепкого брака для мужчины с этим именем.

Борис – идеальный отец. Он любит детей и проявляют заботу поступками. Интересы наследников для Бориса на первом месте.

Полная совместимость у Бориса с Евгенией, Мартой, Маргаритой, Евой, Майей, Региной, Стефанией.

Крепкий брак и гармоничный союз с именами Надежда, Камилла, Инга, Кристина, Каролина, Тамара, Агата, Нелли.

Неблагоприятно сочетание с Яной, Валерией, Серафимой, Агнией, Эммой, Адой, Эльзой.

Астрология имени Борис

Знак Зодиака – Скорпион.

Планета-покровитель – Марс.

Цвет –фиолетовый.

Время года – лето.

Удачный день – понедельник.

Талисман – кукушка и шелковица, камень – аметист.

День ангела Бориса: картинки и поздравления

Мужчины с именем Борис отмечают именины 6 августа. Не забудьте поздравить родных или друзей.

В день ангела тебе желаю, Боря,

Чтоб в жизни бед и горестей не знал,

Здоровья, сил тебе, удачи море,

Чтоб сам Господь тебя оберегал.

Пусть счастье распахнет навстречу двери,

Пусть будет много чистых, светлых дней,

Чтобы по жизни шел ты, Боря, с верой

В добро, в удачу, в верность преданных друзей.

***

Поздравить с днем Ангела желаем.

Борис - наша гордость, любим, уважаем,

Всегда и во всем - настоящий мужчина!

И это ль не повод бежать к магазину,

Накрыть Боре стол и заздравные тосты

Борису сказать для дальнейшего роста

Удач в его жизни и славных побед,

Не знал чтоб он вкус поражений и бед?

Борис - это значит "удачный в борьбе",

И только побед мы желаем тебе!

Будь самым любимым и Богом хранимым,

И в жизни везучим, и очень счастливым!

***

Что слышно в имени Борис?

"За правду ты всегда борись!

За дело нужное берись!" —

Вот твой удел и твой девиз.

Для знающих тебя, Борис,

Слова такие — не сюрприз.

Так пожелаю: главный приз

Пускай тебе подарит жизнь!

День ангела Бориса картинки

День ангела Бориса открытки