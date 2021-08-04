Значение имени Борис: судьба, характер и совместимость с другими именами

Какими чертами характера обладает Борис и какие у него ласковые прозвища, расскажет Главред
Имя Борис характеризует надежного, целеустремленного мужчину, с лидерскими качествами, который не отступает перед ударами судьбы. Православная церковь почитает святых с именем Борис 15 раз в году.
Имя Борис: значение
Происхождение имени старославянское, сокращенная версия от Борислав. Оно означает "славный в борьбе", "борец", "крепкий".
Имя Борис в разных культурах имеет разные обозначения. В Древней Персии Борис – "наследник". В арабских странах – "видный" мужчина.
Несмотря на то, что имя Борис сильное по звучанию, оно имеет несколько ласковых версий, среди которых: Боря, Бориска, Борюня, Боряша.
Имя Борис в истории
Имя одного из самых известных Борисов в истории неразрывно связано с именем его брата Глеба. Борис и Глеб – сыновья князя Владимира, который крестил Киевскую Русь. Они с самого детства росли в атмосфере христианской добродетели и решили посвятить свою жизнь служению Богу. Став князем Ростова, Борис зарекомендовал себя как мудрый и справедливый правитель. Однако в политических играх за власть, он был вероломно умерщвлен войском его брата Святополка. Убийцы настигли его во время воскресной молитвы на берегу реки Альты. Незадолго от руки коварного Святополка погиб и Глеб. Братья предпочли умереть, нежели развязать войну с братом, следуя основной христианской добродетели – любви. Церковь чтит память Бориса дважды в год: 15 мая и 6 августа. Братья были канонизированы в православной и католической церкви.
Самые знаменитые в истории Борисы
- Борис Патон – ученый, Герой Украины.
- Борис Ельцин – политик, президент России с 1991 года.
- Борис Гринченко – украинский писатель.
- Борис Джонсон – премьер-министр Великобритании.
- Борис Беккер – немецкий теннисист.
- Борис Акунин – российский писатель грузинского происхождения.
Имя Борис: характер и совместимость
Обладатели этого сильного имени обладают таким набором качеств как принципиальность, целеустремленность, трудолюбие и упорство в достижении целей. В проявлении чувств Борис зачастую несколько холоден, однако это не мешает ему быть любимчиком противоположного пола.
В браке Борису важно сохранять свое личное пространство. Спокойствие и стабильность – важные составляющие крепкого брака для мужчины с этим именем.
Борис – идеальный отец. Он любит детей и проявляют заботу поступками. Интересы наследников для Бориса на первом месте.
Полная совместимость у Бориса с Евгенией, Мартой, Маргаритой, Евой, Майей, Региной, Стефанией.
Крепкий брак и гармоничный союз с именами Надежда, Камилла, Инга, Кристина, Каролина, Тамара, Агата, Нелли.
Неблагоприятно сочетание с Яной, Валерией, Серафимой, Агнией, Эммой, Адой, Эльзой.
Астрология имени Борис
- Знак Зодиака – Скорпион.
- Планета-покровитель – Марс.
- Цвет –фиолетовый.
- Время года – лето.
- Удачный день – понедельник.
- Талисман – кукушка и шелковица, камень – аметист.
День ангела Бориса: картинки и поздравления
Мужчины с именем Борис отмечают именины 6 августа. Не забудьте поздравить родных или друзей.
В день ангела тебе желаю, Боря,
Чтоб в жизни бед и горестей не знал,
Здоровья, сил тебе, удачи море,
Чтоб сам Господь тебя оберегал.
Пусть счастье распахнет навстречу двери,
Пусть будет много чистых, светлых дней,
Чтобы по жизни шел ты, Боря, с верой
В добро, в удачу, в верность преданных друзей.
***
Поздравить с днем Ангела желаем.
Борис - наша гордость, любим, уважаем,
Всегда и во всем - настоящий мужчина!
И это ль не повод бежать к магазину,
Накрыть Боре стол и заздравные тосты
Борису сказать для дальнейшего роста
Удач в его жизни и славных побед,
Не знал чтоб он вкус поражений и бед?
Борис - это значит "удачный в борьбе",
И только побед мы желаем тебе!
Будь самым любимым и Богом хранимым,
И в жизни везучим, и очень счастливым!
***
Что слышно в имени Борис?
"За правду ты всегда борись!
За дело нужное берись!" —
Вот твой удел и твой девиз.
Для знающих тебя, Борис,
Слова такие — не сюрприз.
Так пожелаю: главный приз
Пускай тебе подарит жизнь!