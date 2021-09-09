Значение имени Михаил: судьба, характер, когда день ангела Михаила

Сколько раз в году отмечают день ангела мужчины с именем Михаил и какой день недели для них самый удачный - расскажет Главред
Михаил – одно из самых популярных имен в христианской религии. Святые с этим именем, согласно православному календарю, почитаются 92 раза в год. В сентябре день ангела Михаила отмечается 8 раз: 4, 9, 13, 15, 16, 17, 19 и 20 числа.
О том, кого поздравить с именинами в первом месяце осени, читайте в нашем материале: День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца.
Имя Михаил: значение
Имя Михаил – имеет древнееврейское происхождение. В буквальном переводе с иврита, оно означает "кто как Бог", "подобный Богу". Имя упоминается в Книге Даниила и Коране. В христианской религии почитают Архангела Михаила.
Уменьшительно-ласкательные версии имени: Миша, Мишутка, Мишаня, Мишута, Михася, Михайлушка.
Имя Михаил на разных языках:
- английский – Майкл;
- немецкий – Михаэль;
- французский – Мишель;
- португальский, испанский – Мигель;
- итальянский – Микеле;
- венгерский – Михай.
Имя Михаил в истории
В христианстве одной из наиболее почитаемых фигур является Аргхангел Михаил. Он – главенствующий архангел. В православии его называют Архистратигом, что означает главу святого воинства Ангелов и Архангелов. В Ветхом Завете Михаил – страший посланник Господа и защитник израильского народа. Согласно легенде, Архангел Михаил взвешивает души грешников на Страшном суде и покровительствует умершим. В Коране Михаил упоминается как Ангел милосердия с изумрудно-зелеными крыльями.
Самые известные мужчины с именем Михаил:
- Михаил Ломоносов – русский ученый-естествоиспытатель;
- Михаил Лермонтов – русский писатель;
- Михаил Драгоманов – украинский ученый;
- Михаил Врубель – русский художник;
- Михаил Булгаков – русский писатель;
- Михаил Горбачев – президент СССР;
- Михаил Жванецкий – писатель-сатирик.
Имя Михаил: характер, судьба, совместимость
С самого детства в маленьком Мише уже проявляются такие черты характера как мужество, целеустремленность, эмоциональность, честность, щедрость. Из негативных сторон имени можно выделить скрытность, гордыню и жестокость.
Судьба имени предрекает Михаилу множество расставаний, которые произойдут по его вине. Именно поэтому на поиски избранницы могут уйти долгие годы. К отношениям Миша относится слишком серьезно и это может отпугивать женщин. Во всех своих любовных неудачах мужчины с этим именем склонны винить вторую сторону. В ухаживаниях Михаил слабоват, но все его благородные жесты продиктованы порывами сердца.
Себе в спутницы жизни мужчина выбирает хорошую хозяйку, ласковую жену и добрую мать своих будущих детей. Женщина Михаила должна гореть его идеями и поддерживать мужа во всех начинаниях. По природе Михаилы однолюбы и всеми силами стараются сохранить брак и отношения.
Михаил – просто образец любящего и заботливого отца. Он старается обеспечить им все необходимое для гармоничного роста и развития. Он всегда разделит с супругой обязанности по уходу за детьми, и с самого раннего возраста будет приучать их к порядку и трудолюбию.
Идеальные отношения у Михаила будут с Верой, Адой, Марианной и Евдокией.
Крепкая семья возможна с Зоей, Ией, Ладой, Розой, Лолитой, Камиллой, Диной и Ренатой.
Не стоит начинать с Еленой, Эльзой, Линой.
Астрология имени Михаил
- Знак Зодиака – Водолей.
- Планета-покровитель – Сатурн.
- Счастливый день – воскресенье.
- Пора года – зима.
- Цвет – цвет морской волны.
- Талисман – медведь и тополь, камень – зеленая яшма.