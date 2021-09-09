УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Значение имени Михаил: судьба, характер, когда день ангела Михаила

9 сентября 2021, 11:57

Сколько раз в году отмечают день ангела мужчины с именем Михаил и какой день недели для них самый удачный - расскажет Главред

Значение имени Михаил
Значение имени Михаил / paulorcbarros.com

Михаил – одно из самых популярных имен в христианской религии. Святые с этим именем, согласно православному календарю, почитаются 92 раза в год. В сентябре день ангела Михаила отмечается 8 раз: 4, 9, 13, 15, 16, 17, 19 и 20 числа.

О том, кого поздравить с именинами в первом месяце осени, читайте в нашем материале: День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца.

Имя Михаил: значение

Имя Михаил – имеет древнееврейское происхождение. В буквальном переводе с иврита, оно означает "кто как Бог", "подобный Богу". Имя упоминается в Книге Даниила и Коране. В христианской религии почитают Архангела Михаила.

Уменьшительно-ласкательные версии имени: Миша, Мишутка, Мишаня, Мишута, Михася, Михайлушка.

Имя Михаил на разных языках:

  • английский – Майкл;
  • немецкий – Михаэль;
  • французский – Мишель;
  • португальский, испанский – Мигель;
  • итальянский – Микеле;
  • венгерский – Михай.

Имя Михаил в истории

В христианстве одной из наиболее почитаемых фигур является Аргхангел Михаил. Он – главенствующий архангел. В православии его называют Архистратигом, что означает главу святого воинства Ангелов и Архангелов. В Ветхом Завете Михаил – страший посланник Господа и защитник израильского народа. Согласно легенде, Архангел Михаил взвешивает души грешников на Страшном суде и покровительствует умершим. В Коране Михаил упоминается как Ангел милосердия с изумрудно-зелеными крыльями.

Реклама

Самые известные мужчины с именем Михаил:

  • Михаил Ломоносов – русский ученый-естествоиспытатель;
  • Михаил Лермонтов – русский писатель;
  • Михаил Драгоманов – украинский ученый;
  • Михаил Врубель – русский художник;
  • Михаил Булгаков – русский писатель;
  • Михаил Горбачев – президент СССР;
  • Михаил Жванецкий – писатель-сатирик.

Имя Михаил: характер, судьба, совместимость

С самого детства в маленьком Мише уже проявляются такие черты характера как мужество, целеустремленность, эмоциональность, честность, щедрость. Из негативных сторон имени можно выделить скрытность, гордыню и жестокость.

Судьба имени предрекает Михаилу множество расставаний, которые произойдут по его вине. Именно поэтому на поиски избранницы могут уйти долгие годы. К отношениям Миша относится слишком серьезно и это может отпугивать женщин. Во всех своих любовных неудачах мужчины с этим именем склонны винить вторую сторону. В ухаживаниях Михаил слабоват, но все его благородные жесты продиктованы порывами сердца.

Себе в спутницы жизни мужчина выбирает хорошую хозяйку, ласковую жену и добрую мать своих будущих детей. Женщина Михаила должна гореть его идеями и поддерживать мужа во всех начинаниях. По природе Михаилы однолюбы и всеми силами стараются сохранить брак и отношения.

Михаил – просто образец любящего и заботливого отца. Он старается обеспечить им все необходимое для гармоничного роста и развития. Он всегда разделит с супругой обязанности по уходу за детьми, и с самого раннего возраста будет приучать их к порядку и трудолюбию.

Идеальные отношения у Михаила будут с Верой, Адой, Марианной и Евдокией.

Крепкая семья возможна с Зоей, Ией, Ладой, Розой, Лолитой, Камиллой, Диной и Ренатой.

Не стоит начинать с Еленой, Эльзой, Линой.

Астрология имени Михаил

  • Знак Зодиака – Водолей.
  • Планета-покровитель – Сатурн.
  • Счастливый день – воскресенье.
  • Пора года – зима.
  • Цвет – цвет морской волны.
  • Талисман – медведь и тополь, камень – зеленая яшма.
viber
имена
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Высокое кровяное давление: назван домашний напиток, который "значительно" снижает гипертониюВысокое кровяное давление: назван домашний напиток, который "значительно" снижает гипертонию Любовный гороскоп на неделю 6-12 сентября: расставание или тайный поклонникЛюбовный гороскоп на неделю 6-12 сентября: расставание или тайный поклонник Что происходит с вашим телом, когда вы начинаете приседатьЧто происходит с вашим телом, когда вы начинаете приседать Гороскоп на 5 сентября для всех знаков Зодиака: обман, денежные поступления или неожиданная встречаГороскоп на 5 сентября для всех знаков Зодиака: обман, денежные поступления или неожиданная встреча Газовый шантаж Европы и удар Байдена по СП-2: назван новый сценарий России по трубе ГазпромаГазовый шантаж Европы и удар Байдена по СП-2: назван новый сценарий России по трубе Газпрома

Последние новости

12:43

"Если вы такие крутые – ответьте нам": Кулеба жестко призвал Россию прекратить репрессии в Крыму

12:26

Полная коляска денег и соска на золотой цепочке: "скромные" ромские крестины показали на видео Видео

12:18

Первая драка политсезона: Тищенко напал на Лероса из-за "наезда" на Зеленского Видео

12:10

Названы симптомы рака груди, которые не связаны с опухолью Видео

12:10

"Или псих, или под наркотой": водители схватили неадеквата, скакавшего по крышам машин в Киеве Видео

Реклама
12:08

Угроза астмы, конвульсий и выкидышей: чем опасен гель-лак и есть ли альтернатива Видео

11:57

Значение имени Михаил: судьба, характер, когда день ангела Михаила

11:56

Океан Ельзи и Один в каное выпустили совместный клип Місто весни Видео

11:33

Для тонуса и чтоб быстрее забеременеть: названы самые полезные специи для женщин

11:29

Продюсер Танців з зірками раскрыл ситуацию с Тиной Кароль после ее ухода с 1+1

11:15

Кровавая попойка: под Киевом мужчина жестоко зарезал пенсионера-собутыльника

11:12

"Крылатые студенты": в харьковском ВУЗе обнаружили почти сотню летучих мышей (фото)

11:09

С давлением можно справиться с помощью простых трех напитков Видео

11:05

Последствия COVID-штамма Дельта у детей: педиатр предупредила о серьезных осложнениях Видео

11:04

Дженнифер Лоуренс беременна первенцем от своего супруга

10:57

Уже с понедельника: школы в одной из областей Украины переходят на дистанционное обучение

10:43

Православный календарь на сентябрь 2021: Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня – даты

10:32

"Голосовали бы 300 лет": нардеп Тищенко ошарашил загадочной теорией о монобольшинстве Видео

10:22

Рак диагностируется у 81% пациентов: врачи узнали об опасном недостатке в организме Видео

10:19

"На страну не надейдесь": Милованов призвал украинцев массово копить на пенсии

Реклама
10:11

В Украине взлетят цены на проезд в маршрутках: где поднимают тарифы Видео

09:55

Зеркальная дата 09.09: как загадать желание и изменить жизнь к лучшему Видео

09:23

Не поделили парня: в Днепре две девушки устроили жестокую драку и попали на видео Видео

09:16

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков Зодиака: разочарование, проделки недругов или риск аварий Видео

08:35

В Украине произошло землетрясение

08:34

Хотят ли украинцы новых благословенных темных времен мнение

08:22

Число новых больных COVID-19 в Украине резко пошло вверх: Минздрав опубликовал свежую статистику Видео

08:01

Мэр Одессы и глава ОГА спели с артистами, поддержавшими агрессию РФ против Украины Видео

07:55

Зеленский может встретиться с Путиным через неделю: экс-посол назвал возможное место и время

07:31

Сделка Трампа стала катастрофой: экс-генсек НАТО объяснил, почему талибы победили в Афганистане Видео

07:05

Талибы не ограничатся Афганистаном и захватят новые страны – астролог

06:45

Погода в Украине сегодня будет теплой и солнечной, но с одним нюансом - синоптик Видео

06:24

Отставка правительства: кого из министров точно не будут увольнять? мнение

06:19

Ведущая Нового канала покорила красотой на откровенном фото в бикини

05:27

Испанский епископ бросил сан ради писательницы эротических романов с сатаническими мотивами Видео

05:15

Как быть в тонусе после 40-ка: шесть действенных советов от профи

04:40

Что приготовить на ужин: рецепт аппетитного куриного филе с орехами и овощами

03:36

Эксперт объяснил, почему Украине не стоит "вляпываться" в экономический союз с США

03:28

Синоптик озвучила прогноз на ближайшие дни в Украине

03:04

Какие ягоды помогут восстановить организм после коронавируса - ответ диетолога

Реклама
02:38

Ученые рассказали, почему женщинам удобней спать с собаками, а не с мужчинами

02:31

В Украине существенно изменятся цены на сахар: сколько придется заплатить за килограм

02:23

Настя Каменских подразнила поклонников соблазнительной грудью перед купанием

02:05

Битва века: в Индии кот победил леопарда (видео) Видео

01:30

Топ-5 продуктов, из-за которых образовывается целлюлит - объяснение врача

00:55

Приметы на 9 сентября: что нельзя делать в день Анфисы и как уберечь себя от беды Видео

08 сентября, среда
23:55

Врач рассказала, как вакцина может навредить "тяжелым" COVID-больным Видео

23:39

От каких болезней может уберечь черника - ответ диетолога

23:33

Россия перебросила в Беларусь истребители: их разместили в 400 километрах от Киева

22:57

"Селюки без мозгов": Арестович обиделся на критику идеи о переименовании Украины

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять