УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Значение имени Татьяна: характер, судьба, день ангела

14 сентября 2021, 04:05

Когда Татьяна отмечает день ангела и какая пора года будет для нее самой счастливой - расскажет Главред

Значение имени Татьяна
Значение имени Татьяна / goodfon.ru

Татьяна – одно из самых популярных славянских имен. Православная церковь почитает святых с этим именем 11 раз в году. В этом месяце Татьяна отмечает день ангела 14 и 23 сентября.

О других именинниках сентября, читайте в нашем материале: День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца.

Имя Татьяна: значение

Имя Татьяна имеет несколько версий происхождения. Одно из предположений свидетельствует о том, что имя римское и является производной формой мужского имени Татий. Согласно другой версии имя имеет греческие корни и происходит от слова "татто", которое в переводе означает "предписывать, определять, назначать".

Уменьшительно-ласкательные версии имени: Таня, Танюша, Танюха, Тата, Таша, Татуся, Татьянка, Танюшка.

Имя Татьяна на разных языках:

  • английский – Татиана;
  • белорусский – Таццяна;
  • болгарский – Татяна;
  • французский – Татианна.

Имя Татьяна в истории

Одной из самых известных женщин с этим именем является мученица Татияна Римская. Согласно легенде, святую Татиану привели в храм и заставили поклониться статуе Аполлона. Вместо этого, она вознесла молитву Господу, после чего на землю снизошло землетрясение, которое разрушило статую язычницкого бога. После этого происшествия Татиана подвергалась мучительным пыткам, однако они не оставляли следов на ее теле. Во время пыток к мучителям явились четыре небесных ангела и заставили их уверовать в Господа. Решив, что Татиана занимается колдовством, судьи остригли ее волосы и заточили в храме Зевса на несколько дней. Статуя бога была разрушена, а Татиана осталась живой и невредимой. Ей был вынесен смертный приговор через усечение мечом. Почитают святую мученицу Татиану как православная, так и католическая церкви.

Реклама

Самые известные женщины с именем Татьяна:

  • Татьяна Овсиенко – советская эстрадная певица;
  • Татьяна Устинова – российская писательница;
  • Татьяна Буланова – российская эстрадная певица;
  • Татьяна Догилева – российская актриса.

Имя Татьяна: характер, судьба, совместимость

Маленькая Таня уже с раннего возраста наделена такими качествами как целеустремленность, общительность, активность, красноречивость, напористость. Однако есть в имени и недостатки. Из основных – надменность, упрямство и деспотичность.

Судьба имени предполагает что его носительницы будут иметь весьма непростую жизнь. Особенно это касается личных отношений. Эгоизм Татьяны может помешать построить крепкие отношения. После череды неудачных романов требования Татьяны к своим кавалерам могут быть заоблачными, и это значительно усложнит поиски второй половинки.

Себе в избранники Татьяна выбирает мужчину, который способен во многом идти на уступки. Она всегда будет лидером в семье и это не помешает ей быть превосходной хозяйкой и чувственной женщиной. В доме у Татьяны – идеальный порядок и ужин из трех блюд.

Из Тани получиться хорошая мама. Однако она не будет расставаться со своей свободой. Она с легкостью делегирует обязанности по уходу за ребенком мужу или родственникам, когда возникнет такая необходимость. В воспитание детей она всегда будет вкладываться наполовину с мужем. Они всегда смогут рассчитывать на ее поддержку и совет.

Наилучший союз у Татьяны с мужчинами по имени Дмитрий, Егор, Макар, Глеб, Трофим.

Крепкая семья получится с Даниилом, Артемом, Василием, Илларионом, Валентином.

Не стоит пробовать с Лукой, Платоном, Георгием, Артуром, Вениамином.

Астрология имени Татьяна

  • Знак Зодиака – Рыбы.
  • Планета-покровитель – Юпитер.
  • Счастливый день – воскресенье.
  • Пора года – весна.
  • Цвет – багряный.
  • Талисман – рысь и орешник, камень – рубин.
viber
имена
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 10 сентября для всех знаков Зодиака: долги, кража или ревностьГороскоп на 10 сентября для всех знаков Зодиака: долги, кража или ревность Александр Эллерт впервые рассказал, что у него с Ксенией Мишиной после публичного расставанияАлександр Эллерт впервые рассказал, что у него с Ксенией Мишиной после публичного расставания России не с США длиной ракет мериться надо, а пытаться хотя бы Монголию догнатьРоссии не с США длиной ракет мериться надо, а пытаться хотя бы Монголию догнать Лупила ногами, царапала лицо: в Днепре неадекватная пенсионерка избила 7-летнего ребенкаЛупила ногами, царапала лицо: в Днепре неадекватная пенсионерка избила 7-летнего ребенка "Где прошелся Дельта, Альфе и Бете уже нечего делать": врач назвал отличия штаммов коронавируса"Где прошелся Дельта, Альфе и Бете уже нечего делать": врач назвал отличия штаммов коронавируса

Последние новости

04:24

Жириновский приехал на съезд на тройке лошадей: животные обгадили сцену

04:19

Эксперты обнаружили вред в свободном времени: где же "золотая середина"

04:05

Значение имени Татьяна: характер, судьба, день ангела

03:15

Значение имени Наталья: характер, судьба, когда день ангела Натальи

02:58

Меган Фокс засветила упругую грудь в слишком откровенном прозрачном наряде

Реклама
02:43

Эту кашу категорически нельзя есть на второй день: ученые раскрыли опасность риса

02:24

Врач подробно рассказала, что делать с хронической усталостью

01:50

Погубили цивилизация и алкоголь: во Вьетнаме умер "Тарзан", проживший 40 лет в джунглях Видео

01:38

В РФ предрекли Крыму неминуемую катастрофу с водой: ученый назвал сроки Видео

01:05

Обнаружена новая причина ожирения: ученые уверены, что это не переедание Видео

13 сентября, понедельник
23:51

Вакцинированные украинцы получат привилегии: полный список

23:13

МакSим призналась, что дважды переживала остановку сердца Видео

22:53

"Сложная семейная ситуация": отец похищенного мальчика в Богдановке объяснил свой поступок

22:27

В Азовском море размножается хищник, опаснее медуз Видео

22:04

Кабмин ужесточил условия работы школ в "красной" зоне Видео

21:56

Школы Буковины на дистанционку не идут: только полный карантин Видео

21:52

Кабмин ввел новые правила карантина: что изменится для украинцев Видео

21:38

Теперь официально: ученые узнали, что телевизор творит с мозгом Видео

21:38

Синоптики назвали дату резкого похолодания в Украине до +2 градусов Видео

21:24

Нардепа Лероса заподозрили во лжи из-за поджога автомобиля

Реклама
21:20

Как правильно мыть картошку: названы лучшие способы Видео

20:54

В Харькове будут производить вакцину против коронавируса Видео

20:27

В реке под Полтавой нашли мертвой женщину, у который были проблемы с бойфрендом

20:03

Пищевая непереносимость: пять признаков, что вам не подходит продукт Видео

19:51

Всплыли жуткие подробности о смерти мальчика в Артеке

19:41

Маммография вызывает рак? Врачи дали ответ Видео

19:38

Спал с канистрой от бензина: на Виннитчине рецидивист живьем сжег своего родственника Видео

19:25

В Украине изменили правила карантина - СМИ Видео

19:12

Виталий Козловский впервые откровенно рассказал о своей трагической потере

19:07

У 4-летнего сына известной украинской певицы случился инсульт Видео

18:27

Вице-премьер Любченко придумал новые схемы для давления на бизнес и кошельки граждан - СМИ

18:12

В Запорожье мать грозилась выбросить собственного ребенка из окна: держала над "пропастью" Видео

18:11

Крепко взялись: в Украине в очередной раз повысят цены на алкоголь Видео

17:53

Новая функция "Дії": украинцев начнут извещать, если кто-то захочет взять кредит без их ведома

17:40

Бабье лето закончилось: в Украину налетит резкое похолодание и новая опасность Видео

17:29

Звезды Квартала снова феерически исполнили гимн Украины Видео

17:18

В Польше загадочно пропал украинец: его ищут больше года, копы хотят закрыть дело Видео

17:09

Речная маршрутка: из Киева в Канев запустили скоростной теплоход "Ракета" (фото)

17:05

В моду на осень 2021 вошли эффектные кардиганы в стиле 50-х, от которых невозможно оторвать взгляд Фото Видео

17:04

Удивительное открытие: названа здоровая привычка, которая удваивает риск Паркинсона Видео

Реклама
17:01

Ольга Серябкина официально подтвердила беременность и показала мужа

17:01

"Видны пальчики на ножках": в Харькове нашли в кустах выброшенный человеческий эмбрион Видео

17:00

Моргенштерн собрался с концертами в Украину: в СБУ разъяснили ситуацию

16:30

В Украине ожидается три штамма гриппа и коронавирус: санврач спрогнозировал грядущий эпидсезон Видео

16:30

"Золотая медаль объединила": Беленюк рассказал, как его встретили в ВР после Олимпиады

16:26

Мадонна беспечно вывернула грудь из тесного корсета прямо на сцене

16:23

В московском музее выставили на показ захваченные на Донбассе украинские флаги (фото)

16:21

Ученые определили самую эффективную вакцину против штамма COVID-19 "Дельта"

16:05

Приметы на 14 сентября: что нельзя делать в Семенов день и как не попасть в беду Видео

16:02

Шмыгаль заговорил об изменениях правил карантина Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять