Значение имени Татьяна: характер, судьба, день ангела

Значение имени Татьяна / goodfon.ru

Татьяна – одно из самых популярных славянских имен. Православная церковь почитает святых с этим именем 11 раз в году. В этом месяце Татьяна отмечает день ангела 14 и 23 сентября.

О других именинниках сентября, читайте в нашем материале: День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца.

Имя Татьяна: значение

Имя Татьяна имеет несколько версий происхождения. Одно из предположений свидетельствует о том, что имя римское и является производной формой мужского имени Татий. Согласно другой версии имя имеет греческие корни и происходит от слова "татто", которое в переводе означает "предписывать, определять, назначать".

Уменьшительно-ласкательные версии имени: Таня, Танюша, Танюха, Тата, Таша, Татуся, Татьянка, Танюшка.

Имя Татьяна на разных языках:

английский – Татиана;

белорусский – Таццяна;

болгарский – Татяна;

французский – Татианна.

Имя Татьяна в истории

Одной из самых известных женщин с этим именем является мученица Татияна Римская. Согласно легенде, святую Татиану привели в храм и заставили поклониться статуе Аполлона. Вместо этого, она вознесла молитву Господу, после чего на землю снизошло землетрясение, которое разрушило статую язычницкого бога. После этого происшествия Татиана подвергалась мучительным пыткам, однако они не оставляли следов на ее теле. Во время пыток к мучителям явились четыре небесных ангела и заставили их уверовать в Господа. Решив, что Татиана занимается колдовством, судьи остригли ее волосы и заточили в храме Зевса на несколько дней. Статуя бога была разрушена, а Татиана осталась живой и невредимой. Ей был вынесен смертный приговор через усечение мечом. Почитают святую мученицу Татиану как православная, так и католическая церкви.

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Самые известные женщины с именем Татьяна:

Татьяна Овсиенко – советская эстрадная певица;

Татьяна Устинова – российская писательница;

Татьяна Буланова – российская эстрадная певица;

Татьяна Догилева – российская актриса.

Имя Татьяна: характер, судьба, совместимость

Маленькая Таня уже с раннего возраста наделена такими качествами как целеустремленность, общительность, активность, красноречивость, напористость. Однако есть в имени и недостатки. Из основных – надменность, упрямство и деспотичность.

Судьба имени предполагает что его носительницы будут иметь весьма непростую жизнь. Особенно это касается личных отношений. Эгоизм Татьяны может помешать построить крепкие отношения. После череды неудачных романов требования Татьяны к своим кавалерам могут быть заоблачными, и это значительно усложнит поиски второй половинки.

Себе в избранники Татьяна выбирает мужчину, который способен во многом идти на уступки. Она всегда будет лидером в семье и это не помешает ей быть превосходной хозяйкой и чувственной женщиной. В доме у Татьяны – идеальный порядок и ужин из трех блюд.

Из Тани получиться хорошая мама. Однако она не будет расставаться со своей свободой. Она с легкостью делегирует обязанности по уходу за ребенком мужу или родственникам, когда возникнет такая необходимость. В воспитание детей она всегда будет вкладываться наполовину с мужем. Они всегда смогут рассчитывать на ее поддержку и совет.

Наилучший союз у Татьяны с мужчинами по имени Дмитрий, Егор, Макар, Глеб, Трофим.

Крепкая семья получится с Даниилом, Артемом, Василием, Илларионом, Валентином.

Не стоит пробовать с Лукой, Платоном, Георгием, Артуром, Вениамином.

Астрология имени Татьяна