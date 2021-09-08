Значение имени Дмитрий: день ангела, характер, совместимость

Когда Дмитрий отмечает день ангела и какой у него камень-талисман, разбирался Главред
Православная церковь почитает святых с именем Дмитрий 71 раз. В сентябре день ангела выпадает 7 раз: 8, 9, 13, 19, 22, 24 и 28 сентября.
Кто еще отмечает именины в первый месяц осени, читайте в материале: День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца.
Имя Дмитрий: значение
Популярное у славян имя имеет древнегреческие корни. Происходит оно от имени древнегреческой богини плодородия Деметры и буквально означает "посвященный Деметре".
Уменьшительно-ласкательные версии имени: Дима, Димуля, Димуша, Митя, Митяй, Митюня.
Имя Дмитрий на разных языках:
- английский – Деметриос;
- белорусский – Дзьмитры;
- итальянский – Деметрио;
- польский – Деметриуш;
- финский – Метри.
Имя Дмитрий в истории
В первый месяц осени православная церковь почитает святых с именем Дмитрий среди которых: мученик Дмитрий Морозов, Дмитрий Спасский, Дмитрий Скепсийский и Дмитрий Игнатенко.
Самые известные мужчины с именем Дмитрий:
- Дмитрий Менделеев – русский ученый;
- Дмитрий Шостакович – советский композитор;
- Дмитрий Гнатюк – украинский оперный певец;
- Дмитрий Харатьян – российский актер;
- Дмитрий Нагиев – российский актер и телеведущий.
Имя Дмитрий: характер, судьба, совместимость
Уже с самого раннего возраста Дима наделен такими положительными качествами как: любознательность, целеустремленность, оптимистичность, принципиальность, активность. Из негативных качеств Дмитрия можно выделить бескомпромиссность и своенравность.
Судьба носителя имени будет складываться благоприятно. Однако решающим фактором является воспитание. В отношениях с противоположным полом у Дмитрия не будет никаких проблем. Уже с подросткового возраста он пользуется большой популярностью у женщин. Несмотря на череду романов, окончание каждого он переносит болезненно. Эти драмы даже могут сказаться на его психологическом состоянии.
Дмитрий выбирает себе в спутницы жизни женщину не только красивую, но сообразительную и умеющую вести хозяйство. В браке он заботливый и надежный муж, который пытается создать все условия, чтобы очаг любви разгорался с новыми силами. Однако бывают моменты, когда Дмитрий становится холоден и безразличен к своей второй половинке и перестает проявлять чувства.
Дмитрий ответственно подходит к вопросу отцовства. Из мужчин с этим именем зачастую получаются хорошие отцы, которые привязаны к своим детям. Он старается воспитывать в детях такие качества как самостоятельность, уверенность в себе и ответственность.
Лучший союз у Дмитрия с Юлией, Жанной, Яной, Софией, Раисой, Региной, Нелли, Эдитой.
Крепкий брак возможен с Верой, Лидией, Эльвирой, Глорией.
Не стоит пробовать с Миррой, Станиславой и Норой.
Астрология имени Дмитрий
- Знак Зодиака – Рак.
- Планета-покровитель – Нептун.
- Счастливый день – среда.
- Пора года – лето.
- Цвет – пурпурный.
- Талисман – хризантема и морж, камень – лазурит.