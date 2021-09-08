Значение имени Дмитрий: день ангела, характер, совместимость

Значение имени Дмитрий / kleo.ru

Православная церковь почитает святых с именем Дмитрий 71 раз. В сентябре день ангела выпадает 7 раз: 8, 9, 13, 19, 22, 24 и 28 сентября.

Кто еще отмечает именины в первый месяц осени, читайте в материале: День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца.

Имя Дмитрий: значение

Популярное у славян имя имеет древнегреческие корни. Происходит оно от имени древнегреческой богини плодородия Деметры и буквально означает "посвященный Деметре".

Уменьшительно-ласкательные версии имени: Дима, Димуля, Димуша, Митя, Митяй, Митюня.

Имя Дмитрий на разных языках:

английский – Деметриос;

белорусский – Дзьмитры;

итальянский – Деметрио;

польский – Деметриуш;

финский – Метри.

Имя Дмитрий в истории

В первый месяц осени православная церковь почитает святых с именем Дмитрий среди которых: мученик Дмитрий Морозов, Дмитрий Спасский, Дмитрий Скепсийский и Дмитрий Игнатенко.

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Самые известные мужчины с именем Дмитрий:

Дмитрий Менделеев – русский ученый;

Дмитрий Шостакович – советский композитор;

Дмитрий Гнатюк – украинский оперный певец;

Дмитрий Харатьян – российский актер;

Дмитрий Нагиев – российский актер и телеведущий.

Имя Дмитрий: характер, судьба, совместимость

Уже с самого раннего возраста Дима наделен такими положительными качествами как: любознательность, целеустремленность, оптимистичность, принципиальность, активность. Из негативных качеств Дмитрия можно выделить бескомпромиссность и своенравность.

Судьба носителя имени будет складываться благоприятно. Однако решающим фактором является воспитание. В отношениях с противоположным полом у Дмитрия не будет никаких проблем. Уже с подросткового возраста он пользуется большой популярностью у женщин. Несмотря на череду романов, окончание каждого он переносит болезненно. Эти драмы даже могут сказаться на его психологическом состоянии.

Дмитрий выбирает себе в спутницы жизни женщину не только красивую, но сообразительную и умеющую вести хозяйство. В браке он заботливый и надежный муж, который пытается создать все условия, чтобы очаг любви разгорался с новыми силами. Однако бывают моменты, когда Дмитрий становится холоден и безразличен к своей второй половинке и перестает проявлять чувства.

Дмитрий ответственно подходит к вопросу отцовства. Из мужчин с этим именем зачастую получаются хорошие отцы, которые привязаны к своим детям. Он старается воспитывать в детях такие качества как самостоятельность, уверенность в себе и ответственность.

Лучший союз у Дмитрия с Юлией, Жанной, Яной, Софией, Раисой, Региной, Нелли, Эдитой.

Крепкий брак возможен с Верой, Лидией, Эльвирой, Глорией.

Не стоит пробовать с Миррой, Станиславой и Норой.

Астрология имени Дмитрий