Значение имени Максим: характер, судьба, совместимость

Значение имени Максим / ua.depositphotos.com/

Свои именины мужчины с именем Максим, согласно православному календарю, отмечают 37 раз в году. И только в сентябре 5 раз: 2, 6, 12, 18 и 28 числа.

Как поздравить Максима с днем ангела, читайте в нашем материале: Максимов день: все о празднике – от примет до оригинальных поздравлений с Днем ангела Максима.

Имя Максим: значение

Максим – имя латинского происхождения. В начале это было родовое римское имя – Maximus. Позже оно приобрело трактовку и буквально означает "величественный", "величайший".

Уменьшительно-ласкательные формы имени: Макс, Максимка, Максюша, Максюта.

Имя Максим на разных языках мира:

итальянский – Массимо;

немецкий – Максимилиан;

валлийский – Максен.

В Европе широко распространена женская версия имена – Максима.

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Имя Максим в истории

Максим Антиохийский – один из самых известных мучеников, которых почитает православная церковь. Вместе с другим мучеником Иувентином, они были телохранителями римского императора Юлиана, который был последним из язычницких правителей. Желая выявить тайных христиан, Юлиан приказал окропить на рынке продукты кровью животных, принесенных в жертву богам язычников. Он поручил это дело своим воинам, однако Иувентин и Максим были одними из немногих, кто отказались выполнять приказ. Императора разгневало такое поведение и мужчин подвергли зверским пыткам. После чего их казнили под покровом ночи, чтобы христиане не смогли гордиться мужеством воинов, которые отстаивали веру до конца жизни.

Самые известные мужчины с именем Максим:

Максим Зализняк – запорожский козак, предводитель восстания 1768 года;

Максим Рыльский – украинский писатель;

Макс Фадеев – российский продюсер;

Максим Галкин – российский шоумен;

Макс Ферстаппен – нидерландский гонщик Формулы-1.

Имя Максим: характер, судьба, совместимость

Имя несет в себе массу положительных характеристик: оптимистичность, общительность, щедрость, добродушие, честность, целеустремленность – все эти качества проявляются в самом раннем возрасте. Однако при недостатке внимания Максим может вырасти очень обидчивым и злопамятным человеком.

В целом судьба имени Максим благосклонна к своему носителю, хоть и содержит немало загадок. Его жизнь сложится благополучно.

В браке Максим – первая скрипка и добытчик. Он обеспечивает материальное благополучие семьи, а взамен требует полного подчинения своему авторитету. В молодости у Максима может быть череда быстрых романов, и не исключено, что с женщинами старше. Однако в браке он предпочитает хранить верность избраннице.

Из Максимов получаются строгие отцы. Они очень привязаны к своей семье и сделают все, чтобы дети не были обделены любовью и вниманием. Однако с другой стороны, мужчины-Максимы, считают что обязанности по уходу за детьми должна выполнять женщина.

Лучший союз у Максима с Марией, Верой, Анастасией, Розой, Эммой, Варварой, Агатой, Евдокией.

Крепкий брак возможен с Анной, Галиной, Ларисой, Ниной, Татьяной, Кларой.

Не стоит пробовать с Еленой, Линой, Нинель, Антониной, Таисией, Эльзой.

Астрология имени Максим