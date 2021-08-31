Значение имени Денис: судьба, характер и совместимость

Значение имени Денис / ua.depositphotos.com/

Православная церковь чтит святых с именем Денис 29 раз в году. В последний день лета – 31 августа – Денис отмечает свой день ангела.

Кто еще отмечает свои именины в сентябре, читайте в нашем материале: День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца.

Имя Денис: значение

Имя пришло к нам из Древней Греции. Церковное имя Дионисий – означает "посвященный, принадлежащий Дионису". Дионис в греческой мифологии – бог плодородия и виноделия. Денис – народная, упрощенная форма имени.

Уменьшительно-ласкательные версии имени: Деня, Дениска, Деша, Ден.

Имя Денис на разных языках мира:

белорусский – Дзянис;

французский – Дэни;

греческий – Диониссос;

португальский – Диниш;

польский – Дёнизы;

турецкий – Дениз.

Имя Денис в истории

Церковь почитает святого мученика Дионисия Ареопагита. Он был одним из 70 апостолов, проповедовавших учение Христа. Во время своих странствий по Египту, он стал свидетелем затмения солнца в момент распятия Христа. Наставником Дионисия был апостол Павел и после его смерти он продолжал нести христианское учение в массы. За это его подвергли зверским пытками. Римляне требовали от Дионисия отречения от веры, но он не отказался от своих убеждений за что был обезглавлен.

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Имя Денис, одно из немногих, которые почитают как православная, так и католическая церкви.

Самые известные мужчины с именем Денис:

Денис Фонвизин – русский писатель, просветитель;

Денис Силантьев – украинский спортсмен, серебряный призер Олимпиады в Сиднее (2000);

Денис Дудко – бас-гитарист группы "Океан Эльзы";

Денис Клявер – солист группы "Чай вдвоем".

Имя Денис: характер, совместимость, судьба

Уже с самого детства маленький Денис обладает такими качествами как общительность, подвижность, активность, целеустремленность. Однако темной стороной имени является эгоистичность и корыстность.

Судьба имени Денис предполагает, что в жизни мужчины будет череда романов. И каждую свою избранницу он будет считать единственной. Чрезмерная влюбчивость может помешать развитию крепких отношений.

Так как Денис душа компании и очаровывает своей обаятельностью представительниц прекрасного пола, связывать себя узами брака он не спешит. Себе в избранницы он присматривает не только красивую и притягательную, но также и любознательную и активную девушку. Деня способен на широкие жесты и красивые ухаживания. Его жена должна всегда поддерживать искорку интереса, учитывая неугомонную натуру мужа.

В быту Денис ленивый муж и старается всячески увиливать от домашних обязанностей. В свою очередь он стремится обеспечивать материальное благосостояние.

Противоречия в характеристике имени не дают четкого определения каким отцом станет Денис. В отношениях с детьми мужчина больше хочет быть другом, нежели отцом. Ему важно, чтобы дети полностью ему доверяли и делились проблемами. Он может слишком поздно включиться в процесс воспитания детей.

Наилучший союз у Дениса с Марианной, Адой, Эммой, Ларисой и Тамилой.

Крепкий брак возможен с Софией, Александрой, Лилией, Зоей, Дианой, Эдитой.

Не стоит пробовать с Инной, Станиславой и Агнией.

Астрология имени Денис