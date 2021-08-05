Имя Анна: значение, судьба и совместимость с другими именами

Какие ласковые прозвища есть у Анны и с кем у нее идеальная совместимость и крепкий брак, разбирался Главред
Анна – самое распространенное женское имя в мире. Его носят более 100 миллионов представительниц прекрасной половины человечества.
Православная церковь почитает святых с именем Анна 35 раз в году. 7 августа христиане отмечают Успение пресвятой Анны, матери Богородицы.
Имя Анна: значение
Древнееврейское имя Анна в переводе означает "благодать", "благая", "благосклонная", "миловидная".
Читайте такжеПоздравление с Днем ангела Анны – прикольные тексты и картинкиУ имени Анна, пожалуй, существует больше всего уменьшительно-ласкательных вариаций, самые популярные из которых: Аня, Анечка, Нюша, Аннушка, Анюша, Анита, Нюта, Аннуся, Аннета, Анютка, Анеточка, Нюрушка.
Так как имя популярно во всем мире, существуют его вариации на разных языках: Annie, Anna, Anita, Ann, Hanna, Hannah, Anne, Annie, Any, Annette. В Индии имя Анна – мужское.
Имя Анна в истории
Праведная Анна, одна из самых известных личностей христианской религии. Ее дочь Мария – Пресвятая Богородица – мать Христа. Женщина родилась в семье священника, а позже вышла замуж за Иоакима. Пара переехала в Назарет и долгое время они не могли стать родителями. Во время одной из молитв Анна пообещала Богу принести в дар дитя, если оно родится. После этого Анне явился архангел Гавриил, с благой вестью о том, что дочь Анны станет Божьей Матерью. Родители сдержали свое обещание и по достижении трех лет девочку Марию отправили в храм Господень, где она воспитывалась до совершеннолетия. Женщина находилась с дочерью в храме и умерла в возрасте 79 лет. Анна у христиан считается покровительницей матерей.
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Известные Анны
- Анна Ярославна – дочь Ярослава Мудрого, королева Франции.
- Анна Болейн – супруга английского короля Генриха VIII Тюдора, была казнена по подозрению в ведьмовстве.
- Анна Борисоглебская – украинская актриса.
- Анна Ахматова – русская поэтесса.
- Анна Голон – автор романов об Анжелике.
- Анна Герман – польская певица.
- Анна Курникова – российская теннисистка.
- Анна Ризатдинова – украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро.
Имя Анна: судьба, характер и совместимость
Это имя несет в себе самые женственные черты. С самого раннего возраста Анны отличаются мягкостью, доброжелательностью, отзывчивостью. Несмотря на то, что Ани застенчивые в них таится огромная сила духа – они привыкли добиваться поставленных целей.
Судьба женщин с этим именем складывается довольно удачно. Они не упускают возможностей для самореализации. Лучшими профессиями для Анны будут учитель или доктор, этим женщинам присущи милосердие и доброта, что является приоритетом в данных сферах деятельности.
Из Ани получится прекрасная жена и мама. Верная своему мужу, Анна сохраняет домашний очаг и поддерживает огонь страсти в отношениях. Они очень любят детей и нередко становятся многодетными мамами.
Идеальная совместимость у Анны с Алексеем, Давидом, Всеволодом, Сергеем, Родионом, Арсением.
Крепкий брак возможен с Артемом, Кириллом, Русланом, Семеном, Леонидом, Виталием, Марком, Петром.
Не самое удачное сочетание с Александром, Тарасом, Никитой, Андреем, Остапом, Игорем, Федором.
Астрология имени Анна
- Знак Зодиака – Скорпион.
- Планета-покровитель - Меркурий.
- Счастливый день - среда
- Цвет – красный.
- Талисман – орешник и заяц, камень – рубин.
День ангела Анны: картинки, открытки, поздравления
Анна значит "благодать",
Ты привыкла окружать
Своих близких теплотой,
Обладая добротой,
Как у феи неземной!
Будь счастливой в праздник твой
И в любой другой денек
Пусть добро вперед ведет!
***
Поздравляю тебя, Анна!
Будь любима и желанна.
Будь всегда такой красивой,
Нежной, милой и счастливой.
Пусть исполнятся желания,
Ты найди свое призвание.
Живи и над собой расти,
Удач желаю на пути.
Желаю счастья и здоровья,
Доброты, тепла с любовью.
Улыбка пусть твоя сияет,
Глаза бриллиантами сверкают.
***
Желаю, милая Анюта,
Тебе счастливой быть всегда!
Пусть дарит каждая минута
Тебе лишь яркие цвета!
Пускай улыбка освещает
Лучами солнца все вокруг!
Пусть все, чего душа желает,
Легко осуществится вдруг!