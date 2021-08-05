Имя Анна: значение, судьба и совместимость с другими именами

Имя Анна: значение, судьба, характер / classpic.ru

Анна – самое распространенное женское имя в мире. Его носят более 100 миллионов представительниц прекрасной половины человечества.

Православная церковь почитает святых с именем Анна 35 раз в году. 7 августа христиане отмечают Успение пресвятой Анны, матери Богородицы.

Имя Анна: значение

Древнееврейское имя Анна в переводе означает "благодать", "благая", "благосклонная", "миловидная".

Читайте такжеПоздравление с Днем ангела Анны – прикольные тексты и картинкиУ имени Анна, пожалуй, существует больше всего уменьшительно-ласкательных вариаций, самые популярные из которых: Аня, Анечка, Нюша, Аннушка, Анюша, Анита, Нюта, Аннуся, Аннета, Анютка, Анеточка, Нюрушка.

Так как имя популярно во всем мире, существуют его вариации на разных языках: Annie, Anna, Anita, Ann, Hanna, Hannah, Anne, Annie, Any, Annette. В Индии имя Анна – мужское.

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Имя Анна в истории

Праведная Анна, одна из самых известных личностей христианской религии. Ее дочь Мария – Пресвятая Богородица – мать Христа. Женщина родилась в семье священника, а позже вышла замуж за Иоакима. Пара переехала в Назарет и долгое время они не могли стать родителями. Во время одной из молитв Анна пообещала Богу принести в дар дитя, если оно родится. После этого Анне явился архангел Гавриил, с благой вестью о том, что дочь Анны станет Божьей Матерью. Родители сдержали свое обещание и по достижении трех лет девочку Марию отправили в храм Господень, где она воспитывалась до совершеннолетия. Женщина находилась с дочерью в храме и умерла в возрасте 79 лет. Анна у христиан считается покровительницей матерей.

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Известные Анны

Анна Ярославна – дочь Ярослава Мудрого, королева Франции.

Анна Болейн – супруга английского короля Генриха VIII Тюдора, была казнена по подозрению в ведьмовстве.

Анна Борисоглебская – украинская актриса.

Анна Ахматова – русская поэтесса.

Анна Голон – автор романов об Анжелике.

Анна Герман – польская певица.

Анна Курникова – российская теннисистка.

Анна Ризатдинова – украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Имя Анна: судьба, характер и совместимость

Это имя несет в себе самые женственные черты. С самого раннего возраста Анны отличаются мягкостью, доброжелательностью, отзывчивостью. Несмотря на то, что Ани застенчивые в них таится огромная сила духа – они привыкли добиваться поставленных целей.

Судьба женщин с этим именем складывается довольно удачно. Они не упускают возможностей для самореализации. Лучшими профессиями для Анны будут учитель или доктор, этим женщинам присущи милосердие и доброта, что является приоритетом в данных сферах деятельности.

Из Ани получится прекрасная жена и мама. Верная своему мужу, Анна сохраняет домашний очаг и поддерживает огонь страсти в отношениях. Они очень любят детей и нередко становятся многодетными мамами.

Идеальная совместимость у Анны с Алексеем, Давидом, Всеволодом, Сергеем, Родионом, Арсением.

Крепкий брак возможен с Артемом, Кириллом, Русланом, Семеном, Леонидом, Виталием, Марком, Петром.

Не самое удачное сочетание с Александром, Тарасом, Никитой, Андреем, Остапом, Игорем, Федором.

Астрология имени Анна

Знак Зодиака – Скорпион.

Планета-покровитель - Меркурий.

Счастливый день - среда

Цвет – красный.

Талисман – орешник и заяц, камень – рубин.

День ангела Анны: картинки, открытки, поздравления

Анна значит "благодать",

Ты привыкла окружать

Своих близких теплотой,

Обладая добротой,

Как у феи неземной!

Будь счастливой в праздник твой

И в любой другой денек

Пусть добро вперед ведет!

День ангела Анны картинки

***

Поздравляю тебя, Анна!

Будь любима и желанна.

Будь всегда такой красивой,

Нежной, милой и счастливой.

Пусть исполнятся желания,

Ты найди свое призвание.

Живи и над собой расти,

Удач желаю на пути.

Желаю счастья и здоровья,

Доброты, тепла с любовью.

Улыбка пусть твоя сияет,

Глаза бриллиантами сверкают.

***

Желаю, милая Анюта,

Тебе счастливой быть всегда!

Пусть дарит каждая минута

Тебе лишь яркие цвета!

Пускай улыбка освещает

Лучами солнца все вокруг!

Пусть все, чего душа желает,

Легко осуществится вдруг!

С днем ангела Анны открытки

День ангела Анны поздравления