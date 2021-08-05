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Имя Анна: значение, судьба и совместимость с другими именами

5 августа 2021, 03:50

Какие ласковые прозвища есть у Анны и с кем у нее идеальная совместимость и крепкий брак, разбирался Главред

Имя Анна: значение, судьба, характер
Имя Анна: значение, судьба, характер / classpic.ru

Анна – самое распространенное женское имя в мире. Его носят более 100 миллионов представительниц прекрасной половины человечества.

Православная церковь почитает святых с именем Анна 35 раз в году. 7 августа христиане отмечают Успение пресвятой Анны, матери Богородицы.

Имя Анна: значение

Древнееврейское имя Анна в переводе означает "благодать", "благая", "благосклонная", "миловидная".

Читайте такжеПоздравление с Днем ангела Анны – прикольные тексты и картинкиУ имени Анна, пожалуй, существует больше всего уменьшительно-ласкательных вариаций, самые популярные из которых: Аня, Анечка, Нюша, Аннушка, Анюша, Анита, Нюта, Аннуся, Аннета, Анютка, Анеточка, Нюрушка.

Так как имя популярно во всем мире, существуют его вариации на разных языках: Annie, Anna, Anita, Ann, Hanna, Hannah, Anne, Annie, Any, Annette. В Индии имя Анна – мужское.

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Имя Анна в истории

Праведная Анна, одна из самых известных личностей христианской религии. Ее дочь Мария – Пресвятая Богородица – мать Христа. Женщина родилась в семье священника, а позже вышла замуж за Иоакима. Пара переехала в Назарет и долгое время они не могли стать родителями. Во время одной из молитв Анна пообещала Богу принести в дар дитя, если оно родится. После этого Анне явился архангел Гавриил, с благой вестью о том, что дочь Анны станет Божьей Матерью. Родители сдержали свое обещание и по достижении трех лет девочку Марию отправили в храм Господень, где она воспитывалась до совершеннолетия. Женщина находилась с дочерью в храме и умерла в возрасте 79 лет. Анна у христиан считается покровительницей матерей.

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Известные Анны

  • Анна Ярославна – дочь Ярослава Мудрого, королева Франции.
  • Анна Болейн – супруга английского короля Генриха VIII Тюдора, была казнена по подозрению в ведьмовстве.
  • Анна Борисоглебская – украинская актриса.
  • Анна Ахматова – русская поэтесса.
  • Анна Голон – автор романов об Анжелике.
  • Анна Герман – польская певица.
  • Анна Курникова – российская теннисистка.
  • Анна Ризатдинова – украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Имя Анна: судьба, характер и совместимость

Это имя несет в себе самые женственные черты. С самого раннего возраста Анны отличаются мягкостью, доброжелательностью, отзывчивостью. Несмотря на то, что Ани застенчивые в них таится огромная сила духа – они привыкли добиваться поставленных целей.

Судьба женщин с этим именем складывается довольно удачно. Они не упускают возможностей для самореализации. Лучшими профессиями для Анны будут учитель или доктор, этим женщинам присущи милосердие и доброта, что является приоритетом в данных сферах деятельности.

Из Ани получится прекрасная жена и мама. Верная своему мужу, Анна сохраняет домашний очаг и поддерживает огонь страсти в отношениях. Они очень любят детей и нередко становятся многодетными мамами.

Идеальная совместимость у Анны с Алексеем, Давидом, Всеволодом, Сергеем, Родионом, Арсением.

Крепкий брак возможен с Артемом, Кириллом, Русланом, Семеном, Леонидом, Виталием, Марком, Петром.

Не самое удачное сочетание с Александром, Тарасом, Никитой, Андреем, Остапом, Игорем, Федором.

Астрология имени Анна

  • Знак Зодиака – Скорпион.
  • Планета-покровитель - Меркурий.
  • Счастливый день - среда
  • Цвет – красный.
  • Талисман – орешник и заяц, камень – рубин.

День ангела Анны: картинки, открытки, поздравления

Анна значит "благодать",

Ты привыкла окружать

Своих близких теплотой,

Обладая добротой,

Как у феи неземной!

Будь счастливой в праздник твой

И в любой другой денек

Пусть добро вперед ведет!

День ангела Анны: картинки, открытки, поздравления
День ангела Анны картинки

***

Поздравляю тебя, Анна!

Будь любима и желанна.

Будь всегда такой красивой,

Нежной, милой и счастливой.

Пусть исполнятся желания,

Ты найди свое призвание.

Живи и над собой расти,

Удач желаю на пути.

Желаю счастья и здоровья,

Доброты, тепла с любовью.

Улыбка пусть твоя сияет,

Глаза бриллиантами сверкают.

***

Желаю, милая Анюта,

Тебе счастливой быть всегда!

Пусть дарит каждая минута

Тебе лишь яркие цвета!

Пускай улыбка освещает

Лучами солнца все вокруг!

Пусть все, чего душа желает,

Легко осуществится вдруг!

День ангела Анны: картинки, открытки, поздравления
С днем ангела Анны открытки
День ангела Анны: картинки, открытки, поздравления
День ангела Анны поздравления
День ангела Анны: картинки, открытки, поздравления
День ангела Анны картинки и открытки

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