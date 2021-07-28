Значение имени Владимир: судьба, характер и совместимость с другими именами

Значение имени Владимир / sunglassesys.com

Владимир одно из самых почитаемых имен церковного календаря. Православная церковь чтит память святых с этим именем 50 раз.

Поздравить Владимира с именинами можно 28 июля с помощью красивых стихов и коротких смс. Приятные поздравления, картинки и открытки в день Владимира в нашем материале: День ангела Владимира: теплые поздравления и красивые открытки к именинам.

Значение имени Владимир

Языческое имя славянского происхождения, которое буквально означает "владеть миром". В древнегерманской трактовке имя означает "славный повелитель".

Вариантов имени Владимир множество, но самые популярные из них: Вова, Володя, Вовочка, Вавуся, Вава, Володюня, Вован, Вовуня, Володюша.

Имя Владимир на разных языках

Белоруский – Уладзимир.

Польский – Влодзимеж.

Немецкий – Вальдемар.

Финский – Валто.

Грузинский – Ладо.

Болгарский – Владко.

Читайте такжеДень Крещения Руси 2021: дата и история праздника

Реклама

Имя Владимир в истории

Самым известным Владимиром в истории является князь Владимир Великий – креститель Руси. В 988 году он окрестил земли Киевской Руси. Показав пример своему народу, он крестился под Херсонесом (нынешняя Корсунь). Владимир способствовал распространению христианства на Руси. Он возводил новые города и церкви. Принятие христианства способствовало укреплению связей между Киевской Русью и странами Европы.

Самые знаменитые в истории Владимиры

Князь Владимир Мономах;

ученый Владимир Вернадский;

писатель-авангардист Владимир Маяковский;

писатель Владимир Набоков;

советский певец и актер Владимир Высоцкий;

российский космонавт Владимир Титов;

советский кинорежиссер Владимир Бортко;

украинский боксер Владимир Кличко;

президент Украины Владимир Зеленский.

Имя Владимир: характер и совместимость

Уже самого раннего возраста Владимир наделен такими качествами как благородство, мужество, энергичность, сила духа.

Мужчина с именем Владимир общительный и с легкостью станет душой любой компании. Он обходит стороной лжецов и тех, кто доминирует над слабыми. Настойчивость помогает ему достигать всех поставленных целей.

В отношениях для Владимира важно, чтобы его спутница жизни была интеллигентной и образованной. Своей семье Владимир постарается создать максимально комфортные условия.

Читайте такжеПравославный календарь на август 2021: день Ильи, Успенский пост и Яблочный Спас

Из Владимира получится хороший отец, может он и не проводит с ребенком 24 часа в сутки, зато всегда готов прийти своим детям на помощь.

Идеальная совместимость у Владимира с Марианной, Стеллой, Тамилой, Фридой, Диной, Галиной и Анастасией.

Крепкий брак возможен с Полиной, Надеждой, Ольгой, Тамарой и Эдитой.

Нет совместимости с Инной, Серафимой, Светланой, Валерией и Станиславой.

Имя Владимир и эзотерика