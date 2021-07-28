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Значение имени Владимир: судьба, характер и совместимость с другими именами

28 июля 2021, 06:35

Какой день для Владимира счастливый, когда они отмечают день ангела и с кем создадут крепкую пару - узнал Главред.

Значение имени Владимир
Значение имени Владимир / sunglassesys.com

Владимир одно из самых почитаемых имен церковного календаря. Православная церковь чтит память святых с этим именем 50 раз.

Поздравить Владимира с именинами можно 28 июля с помощью красивых стихов и коротких смс. Приятные поздравления, картинки и открытки в день Владимира в нашем материале: День ангела Владимира: теплые поздравления и красивые открытки к именинам.

Значение имени Владимир

Языческое имя славянского происхождения, которое буквально означает "владеть миром". В древнегерманской трактовке имя означает "славный повелитель".

Вариантов имени Владимир множество, но самые популярные из них: Вова, Володя, Вовочка, Вавуся, Вава, Володюня, Вован, Вовуня, Володюша.

Имя Владимир на разных языках

  • Белоруский – Уладзимир.
  • Польский – Влодзимеж.
  • Немецкий – Вальдемар.
  • Финский – Валто.
  • Грузинский – Ладо.
  • Болгарский – Владко.

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Имя Владимир в истории

Самым известным Владимиром в истории является князь Владимир Великий – креститель Руси. В 988 году он окрестил земли Киевской Руси. Показав пример своему народу, он крестился под Херсонесом (нынешняя Корсунь). Владимир способствовал распространению христианства на Руси. Он возводил новые города и церкви. Принятие христианства способствовало укреплению связей между Киевской Русью и странами Европы.

Самые знаменитые в истории Владимиры

  • Князь Владимир Мономах;
  • ученый Владимир Вернадский;
  • писатель-авангардист Владимир Маяковский;
  • писатель Владимир Набоков;
  • советский певец и актер Владимир Высоцкий;
  • российский космонавт Владимир Титов;
  • советский кинорежиссер Владимир Бортко;
  • украинский боксер Владимир Кличко;
  • президент Украины Владимир Зеленский.

Имя Владимир: характер и совместимость

Уже самого раннего возраста Владимир наделен такими качествами как благородство, мужество, энергичность, сила духа.

Мужчина с именем Владимир общительный и с легкостью станет душой любой компании. Он обходит стороной лжецов и тех, кто доминирует над слабыми. Настойчивость помогает ему достигать всех поставленных целей.

В отношениях для Владимира важно, чтобы его спутница жизни была интеллигентной и образованной. Своей семье Владимир постарается создать максимально комфортные условия.

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Из Владимира получится хороший отец, может он и не проводит с ребенком 24 часа в сутки, зато всегда готов прийти своим детям на помощь.

Идеальная совместимость у Владимира с Марианной, Стеллой, Тамилой, Фридой, Диной, Галиной и Анастасией.

Крепкий брак возможен с Полиной, Надеждой, Ольгой, Тамарой и Эдитой.

Нет совместимости с Инной, Серафимой, Светланой, Валерией и Станиславой.

Имя Владимир и эзотерика

  • Имя больше всего подходит знаку Телец.
  • Талисман – сова и вереск, камень – зеленая яшма.
  • Удачный день – среда.
  • Время года – весна.
  • Цвет имени – зеленый.
  • Планета-покровитель – Луна.
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