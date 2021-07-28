Значение имени Владимир: судьба, характер и совместимость с другими именами

Какой день для Владимира счастливый, когда они отмечают день ангела и с кем создадут крепкую пару - узнал Главред.
Владимир одно из самых почитаемых имен церковного календаря. Православная церковь чтит память святых с этим именем 50 раз.
Поздравить Владимира с именинами можно 28 июля с помощью красивых стихов и коротких смс. Приятные поздравления, картинки и открытки в день Владимира в нашем материале: День ангела Владимира: теплые поздравления и красивые открытки к именинам.
Значение имени Владимир
Языческое имя славянского происхождения, которое буквально означает "владеть миром". В древнегерманской трактовке имя означает "славный повелитель".
Вариантов имени Владимир множество, но самые популярные из них: Вова, Володя, Вовочка, Вавуся, Вава, Володюня, Вован, Вовуня, Володюша.
Имя Владимир на разных языках
- Белоруский – Уладзимир.
- Польский – Влодзимеж.
- Немецкий – Вальдемар.
- Финский – Валто.
- Грузинский – Ладо.
- Болгарский – Владко.
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Имя Владимир в истории
Самым известным Владимиром в истории является князь Владимир Великий – креститель Руси. В 988 году он окрестил земли Киевской Руси. Показав пример своему народу, он крестился под Херсонесом (нынешняя Корсунь). Владимир способствовал распространению христианства на Руси. Он возводил новые города и церкви. Принятие христианства способствовало укреплению связей между Киевской Русью и странами Европы.
Самые знаменитые в истории Владимиры
- Князь Владимир Мономах;
- ученый Владимир Вернадский;
- писатель-авангардист Владимир Маяковский;
- писатель Владимир Набоков;
- советский певец и актер Владимир Высоцкий;
- российский космонавт Владимир Титов;
- советский кинорежиссер Владимир Бортко;
- украинский боксер Владимир Кличко;
- президент Украины Владимир Зеленский.
Имя Владимир: характер и совместимость
Уже самого раннего возраста Владимир наделен такими качествами как благородство, мужество, энергичность, сила духа.
Мужчина с именем Владимир общительный и с легкостью станет душой любой компании. Он обходит стороной лжецов и тех, кто доминирует над слабыми. Настойчивость помогает ему достигать всех поставленных целей.
В отношениях для Владимира важно, чтобы его спутница жизни была интеллигентной и образованной. Своей семье Владимир постарается создать максимально комфортные условия.
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Из Владимира получится хороший отец, может он и не проводит с ребенком 24 часа в сутки, зато всегда готов прийти своим детям на помощь.
Идеальная совместимость у Владимира с Марианной, Стеллой, Тамилой, Фридой, Диной, Галиной и Анастасией.
Крепкий брак возможен с Полиной, Надеждой, Ольгой, Тамарой и Эдитой.
Нет совместимости с Инной, Серафимой, Светланой, Валерией и Станиславой.
Имя Владимир и эзотерика
- Имя больше всего подходит знаку Телец.
- Талисман – сова и вереск, камень – зеленая яшма.
- Удачный день – среда.
- Время года – весна.
- Цвет имени – зеленый.
- Планета-покровитель – Луна.