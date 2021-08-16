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Значение имени Антон: день ангела, судьба и поздравления

16 августа 2021, 18:05

С кем у Антона наилучшая совместимость и какой у него удачный день недели, расскажет Главред

Имя Антон: значение, судьба, характер
Имя Антон: значение, судьба, характер / https://ua.depositphotos.com/

Православная церковь чтит святых с именем Антон 29 раз в году. И только в августе мужчины отмечают именины 5 раз: 13, 16, 20, 22 и 25 августа.

О том, кто отмечает именины в сентябре, читайте в нашем материале: День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца.

Имя Антон: значение

Происхождение имени имеет две версии. Согласно первой, имя Антон – это древнеримское родовое имя – династия Антониев. Второе предположение, что имя уходит корнями к древнегреческому слову anthos. Оно означает "вступающий в бой". Еще это был один из эпитетов, которым нарекали бога Диониса.

Наиболее известные версии имени: Антоний, Антоша, Тоша, Тоха, Антоха, Тося. Производные женские имена: Антонина, Антония.

Имя Антон на разных языках мира:

  • французский – Antoine;
  • итальянский, испанский – Antonio;
  • польский – Antoniusz;
  • литовский – Antanas;
  • английский – Anthony;
  • хорватский - Antun, Ante, Anto;
  • венгерский – Antal.

Имя Антон в истории

Покровителем имени является мученик Антоний Апамейский. Он родился в 5 веке на территории Сирии. Он был каменщиком и часто наблюдал как язычники вытесывали из камня идолов и поклонялись им. Он проповедовал им учение Христово, однако люди продолжали молиться своим богам.

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Увидев, что его старания напрасны, Антоний на два года ушел в пустыню, где много времени проводил в молитвах. После своих скитаний, он вернулся в город язычников и разрушил их каменные статуи. Люди не оценили такого отчаянного шага и выгнали Антония из города, избив его.

В Апамее он упросил епископа возвести храм Пресвятой Троицы. Когда местные жители прознали о строительстве, они пришли и рассекли Антония на части. Он принял мученическую смерть за веру и был причислен церковью к лику святых.

Самые известные мужчины с именем Антон:

  • Антон Чехов – российский писатель;
  • Антон Макаренко – украинский педагог;
  • Антон Вальтер – украинский физик;
  • Антон Геращенко- украинский политический деятель;
  • Антонио Бандерас – голливудский актер;
  • Энтони Хопкинс – английский актер;
  • Антин Мухарский – украинский актер и шоумен.

Имя Антон: характер, судьба, совместимость

Уже с раннего возраста Антону присущи такие черты характера как целеустремленность, общительность, уравновешенность. Природное обаяние Тоши располагает к себе людей, делая обладателя имени душой компании. Сила духа Антона помогает ему достигать поставленных целей и с достоинством преодолевать преграды.

Судьба имени предполагает, что Антон будет долгое время бежать от ответственности в отношениях и не спешить связывать себя узами брака. Некоторые не могут расстаться со своей свободой до зрелых лет. Мужчины достигают успехов в медицине, журналистике, политике. Из Антона получиться отличный менеджер или чиновник.

Антон ответственно подходит к выбору своей второй половинке и зачастую выбирает себе партнеру один раз на всю жизнь. Он заботливый муж, который во всем будет помогать супруге.

Из Антонов получаются хорошие отцы, которые поддержат своих детей и будут рядом в любой сложной ситуации. Однако они стремятся как можно быстрее отправить ребенка в свободное плавание, чтобы обрести свою свободу.

Наилучший союз у Антона с Диной, Элеонорой, Кларой, Тамилой, Ией.

Крепкий брак возможен с Анной, Галиной, Людмилой, Софией, Ренатой, Магдаленой.

Не стоит пробовать с Линой, Эльзой, Антониной.

Астрология имени Антон

  • Знак Зодиака – Весы.
  • Планета-покровитель – Уран.
  • Счастливый день – среда.
  • Пора года – осень.
  • Цвет – синий, малиновый.
  • Талисман – гепард и яблоня, камень – гранат.

День ангела Антона: поздравления, открытки и картинки

День ангела сегодня твой, Антон,

Пусть в твоей жизни будет все прекрасно,

Пусть жизнь огромная и серая, как слон,

Цветные краски тебе дарит ежечасно.

Пускай несут тебе достаток именины,

И дней пускай подарят много ясных,

Пусть блага льются, словно дождь обильный,

Пусть в личной жизни будет все прекрасно.

День ангела Антона: поздравления, открытки, картинки
С днем ангела Антона поздравления

***

Антон, мы б хотели поздравить тебя

С днем Ангела! Веря в тебя и любя,

Отличных успехов тебе мы желаем,

Добьешься всего в этой жизни, мы знаем!

Антон — это значит "вступающий в бой",

Пусть будет победа всегда за тобой!

Твоя осторожность и трезвый расчет

Тебе поспособствуют выйти вперед.

Будь первым во всем — и жить рядом с удачей

Ты будешь, всех лучше всегда, не иначе!

День ангела Антона: поздравления, открытки, картинки
День ангела антона картинки

***

Антон, желаем, чтоб преграды

Бежали прочь с твоих дорог,

Чтоб все желанья исполнялись,

Победы все дались легко.

Пускай по жизни лишь удача

И оптимизм с тобой идут.

Любовь родных – твоя награда –

Подарит радость и уют.

***

Имя Антон переводится с греческого как "противостоящий". Я от всей души тебе желаю, чтоб все твои противостояния были только в борьбе за добрые дела и непременно завершались однозначным успехом! Твоя эмоциональность и энергичность делают тебя лидером любой ситуации. Поздравляю тебя с днем Ангела и именинами!

***

С большой радостью дарим тебе, Антон, свои поздравления с именинами! Пусть твой Ангел-хранитель помогает добиваться тебе всего в этой жизни, вдохновляет тебя на новые свершения и наполняет твою душу самыми чистыми и светлыми порывами! Качества лидера и победителя подарены тебе самими небесами, так будь же достоит своего имени!

День ангела Антона: поздравления, открытки, картинки
День ангела Антона поздравления и картинки
День ангела Антона: поздравления, открытки, картинки
Поздравления с днем ангела Антона
День ангела Антона: поздравления, открытки, картинки
День ангела Антона открытки и картинки

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