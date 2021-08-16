Значение имени Антон: день ангела, судьба и поздравления

С кем у Антона наилучшая совместимость и какой у него удачный день недели, расскажет Главред
Православная церковь чтит святых с именем Антон 29 раз в году. И только в августе мужчины отмечают именины 5 раз: 13, 16, 20, 22 и 25 августа.
О том, кто отмечает именины в сентябре, читайте в нашем материале: День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца.
Имя Антон: значение
Происхождение имени имеет две версии. Согласно первой, имя Антон – это древнеримское родовое имя – династия Антониев. Второе предположение, что имя уходит корнями к древнегреческому слову anthos. Оно означает "вступающий в бой". Еще это был один из эпитетов, которым нарекали бога Диониса.
Наиболее известные версии имени: Антоний, Антоша, Тоша, Тоха, Антоха, Тося. Производные женские имена: Антонина, Антония.
Имя Антон на разных языках мира:
- французский – Antoine;
- итальянский, испанский – Antonio;
- польский – Antoniusz;
- литовский – Antanas;
- английский – Anthony;
- хорватский - Antun, Ante, Anto;
- венгерский – Antal.
Имя Антон в истории
Покровителем имени является мученик Антоний Апамейский. Он родился в 5 веке на территории Сирии. Он был каменщиком и часто наблюдал как язычники вытесывали из камня идолов и поклонялись им. Он проповедовал им учение Христово, однако люди продолжали молиться своим богам.
Увидев, что его старания напрасны, Антоний на два года ушел в пустыню, где много времени проводил в молитвах. После своих скитаний, он вернулся в город язычников и разрушил их каменные статуи. Люди не оценили такого отчаянного шага и выгнали Антония из города, избив его.
В Апамее он упросил епископа возвести храм Пресвятой Троицы. Когда местные жители прознали о строительстве, они пришли и рассекли Антония на части. Он принял мученическую смерть за веру и был причислен церковью к лику святых.
Самые известные мужчины с именем Антон:
- Антон Чехов – российский писатель;
- Антон Макаренко – украинский педагог;
- Антон Вальтер – украинский физик;
- Антон Геращенко- украинский политический деятель;
- Антонио Бандерас – голливудский актер;
- Энтони Хопкинс – английский актер;
- Антин Мухарский – украинский актер и шоумен.
Имя Антон: характер, судьба, совместимость
Уже с раннего возраста Антону присущи такие черты характера как целеустремленность, общительность, уравновешенность. Природное обаяние Тоши располагает к себе людей, делая обладателя имени душой компании. Сила духа Антона помогает ему достигать поставленных целей и с достоинством преодолевать преграды.
Судьба имени предполагает, что Антон будет долгое время бежать от ответственности в отношениях и не спешить связывать себя узами брака. Некоторые не могут расстаться со своей свободой до зрелых лет. Мужчины достигают успехов в медицине, журналистике, политике. Из Антона получиться отличный менеджер или чиновник.
Антон ответственно подходит к выбору своей второй половинке и зачастую выбирает себе партнеру один раз на всю жизнь. Он заботливый муж, который во всем будет помогать супруге.
Из Антонов получаются хорошие отцы, которые поддержат своих детей и будут рядом в любой сложной ситуации. Однако они стремятся как можно быстрее отправить ребенка в свободное плавание, чтобы обрести свою свободу.
Наилучший союз у Антона с Диной, Элеонорой, Кларой, Тамилой, Ией.
Крепкий брак возможен с Анной, Галиной, Людмилой, Софией, Ренатой, Магдаленой.
Не стоит пробовать с Линой, Эльзой, Антониной.
Астрология имени Антон
- Знак Зодиака – Весы.
- Планета-покровитель – Уран.
- Счастливый день – среда.
- Пора года – осень.
- Цвет – синий, малиновый.
- Талисман – гепард и яблоня, камень – гранат.
День ангела Антона: поздравления, открытки и картинки
День ангела сегодня твой, Антон,
Пусть в твоей жизни будет все прекрасно,
Пусть жизнь огромная и серая, как слон,
Цветные краски тебе дарит ежечасно.
Пускай несут тебе достаток именины,
И дней пускай подарят много ясных,
Пусть блага льются, словно дождь обильный,
Пусть в личной жизни будет все прекрасно.
***
Антон, мы б хотели поздравить тебя
С днем Ангела! Веря в тебя и любя,
Отличных успехов тебе мы желаем,
Добьешься всего в этой жизни, мы знаем!
Антон — это значит "вступающий в бой",
Пусть будет победа всегда за тобой!
Твоя осторожность и трезвый расчет
Тебе поспособствуют выйти вперед.
Будь первым во всем — и жить рядом с удачей
Ты будешь, всех лучше всегда, не иначе!
***
Антон, желаем, чтоб преграды
Бежали прочь с твоих дорог,
Чтоб все желанья исполнялись,
Победы все дались легко.
Пускай по жизни лишь удача
И оптимизм с тобой идут.
Любовь родных – твоя награда –
Подарит радость и уют.
***
Имя Антон переводится с греческого как "противостоящий". Я от всей души тебе желаю, чтоб все твои противостояния были только в борьбе за добрые дела и непременно завершались однозначным успехом! Твоя эмоциональность и энергичность делают тебя лидером любой ситуации. Поздравляю тебя с днем Ангела и именинами!
***
С большой радостью дарим тебе, Антон, свои поздравления с именинами! Пусть твой Ангел-хранитель помогает добиваться тебе всего в этой жизни, вдохновляет тебя на новые свершения и наполняет твою душу самыми чистыми и светлыми порывами! Качества лидера и победителя подарены тебе самими небесами, так будь же достоит своего имени!