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День ангела в ноябре 2021 по церковному календарю: именинники месяца

19 октября 2021, 10:38

Кого поздравить с днем ангела в ноябре - расскажет Главред.

День ангела в ноябре 2021
День ангела в ноябре 2021 / ua.depositphotos.com/

Ноябрь 2021 богат датами, когда почитают христианских святых. Православная церковь в последнем месяце осени почитает Александра, Ивана, Константина, Николая, а также Елизавету, Анну, Марию и Нину.

Именины в ноябре по церковному календарю отмечают также люди с редкими именами: Родион, Гликерия, Неонила, Адриан и Симон.

О том, какие религиозные праздники отмечают в самый холодный осенний месяц, читайте в нашем материале: Православный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздники.

Кто отмечает сегодня именины 1 ноября

Мужские имена: Сергей, Дмитрий, Иван, Ян, Феликс, Леонтий.

Кто отмечает сегодня именины 2 ноября

Мужские имена: Иван, Петр, Ян, Павел, Артем, Герман, Александр, Михаил, Леонид, Николай.

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Женские имена: Ирина, Арина, Матрена.

Кто отмечает сегодня именины 3 ноября

Мужские имена: Анатолий, Владимир, Дмитрий, Егор, Александр, Демьян, Алексей, Василий, Иван, Константин, Захар, Аркадий, Илларион, Николай, Сергей, Юлиан, Федор, Яков.

Женские имена: Аза, Пелагея.

Кто отмечает сегодня именины 4 ноября

Мужские имена: Денис, Константин, Николай, Павел, Федор, Иван, Ян, Александр, Владимир, Василий, Герман, Захар, Ираклий, Григорий, Максимилиан, Серафим, Теодор.

Женские имена: Елизавета, Анна, Гликерия.

Кто отмечает сегодня именины 5 ноября

Мужские имена: Максим, Николай, Яков, Владимир, Александр, Елисей, Эмиль, Игнат.

Женские имена: Ефросинья.

Кто отмечает сегодня именины 6 ноября

Мужские имена: Иван, Алексей, Николай, Петр, Афанасий, Лаврентий, Ян.

Кто отмечает сегодня именины 7 ноября

Мужские имена: Валерий.

Женские имена: Матрена.

Кто отмечает сегодня именины 8 ноября

Мужские имена: Антон, Дмитрий, Афанасий, Василий.

Кто отмечает сегодня именины 9 ноября

Мужские имена: Андрей, Марк, Нестор, Валентин.

Женские имена: Капитолина.

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Кто отмечает сегодня именины 10 ноября

Мужские имена: Дмитрий, Николай, Степан, Иван, Ян, Арсений, Георгий, Егор, Максим, Эммануил.

Женские имена: Анна, Прасковья, Неонила, Феврония.

Кто отмечает сегодня именины 11 ноября

Мужские имена: Андрей, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Ян, Тимофей, Николай, Филипп, Леонид, Алексей, Кузьма, Василий, Афанасий, Ибрагим.

Женские имена: Анна, Анастасия, Мария, Агата.

Кто отмечает сегодня именины 12 ноября

Мужские имена: Марк, Герман, Леонид, Макар, Петр, Семен, Матвей, Максим, Артем, Александр, Герман, Иосиф, Семен, Юлиан.

Женские имена: Елена, Анастасия, Алена, Илона.

Кто отмечает сегодня именины 13 ноября

Мужские имена: Николай, Сергей, Станислав, Александр, Василий, Артем, Демьян, Иван, Ян, Роман, Савва, Алексей, Леонид, Трофим, Федор, Кузьма, Анатолий, Петр, Всеволод, Ибрагим.

Кто отмечает сегодня именины 14 ноября

Мужские имена: Адриан, Денис, Петр, Иван, Федор, Ян, Савва, Александр, Давид, Фома, Яков, Дмитрий, Демьян.

Женские имена: Елизавета, Ульяна, Агриппина, Юлиана.

Кто отмечает сегодня именины 15 ноября

Мужские имена: Константин.

Кто отмечает сегодня именины 16 ноября

Мужские имена: Богдан, Георгий, Иван, Ян, Николай, Илья, Павел, Сергей, Петр, Федор, Александр, Егор, Владимир, Иосиф, Кузьма, Семен.

Женские имена: Светлана, Анна, Евдокия, Фотиния.

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Кто отмечает сегодня именины 17 ноября

Мужские имена: Иван, Николай, Илья, Ян, Степан, Исмаил, Григорий, Александр, Симон.

Кто отмечает сегодня именины 18 ноября

Мужские имена: Тимофей, Гавриил, Тихон, Григорий.

Кто отмечает сегодня именины 19 ноября

Мужские имена: Виктор, Константин, Николай, Лука, Герман, Анатолий, Василий, Арсений, Никита, Павел, Гавриил.

Женские имена: Нина, Александра, Ефросинья, Клавдия, Серафима, Матрена.

Кто отмечает сегодня именины 20 ноября

Мужские имена: Валерий, Константин, Максим, Егор, Александр, Кирилл, Иван, Ян, Алексей, Евгений, Григорий, Михаил, Сергей, Федор, Илларион, Павел, Николай, Вениамин, Богдан, Афанасий, Георгий, Василий.

Женские имена: Елизавета.

Именины в ноябре по церковному календарю
Именины в ноябре по церковному календарю / ua.depositphotos.com

Кто отмечает сегодня именины 21 ноября

Мужские имена: Михаил, Гавриил, Павел, Рафаэль.

Женские имена: Марта, Марфа.

Кто отмечает сегодня именины 22 ноября

Мужские имена: Антон, Иван, Илья, Ян, Александр, Нестор, Алексей, Ефим, Дмитрий, Константин, Иосиф, Тимофей, Семен, Виктор, Федор.

Женские имена: Матрена, Евстолия.

Кто отмечает сегодня именины 23 ноября

Мужские имена: Борис, Иван, Петр, Георгий, Денис, Родион, Алексей, Иван, Ян, Николай, Михаил, Нестор, Александр, Константин, Аполлон, Серафим, Георгий, Эраст, Егор.

Женские имена: Ольга, Анна.

Кто отмечает сегодня именины 24 ноября

Мужские имена: Евгений, Тимофей, Федор, Яков, Виктор, Антон, Максим, Степан, Афанасий.

Женские имена: Стефания.

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Кто отмечает сегодня именины 25 ноября

Мужские имена: Борис, Дмитрий, Иван, Ян, Александр, Матвей, Николай, Степан, Федор, Даниил, Афанасий, Лев, Нил, Владимир, Савва.

Кто отмечает сегодня именины 26 ноября

Мужские имена: Иван, Ян, Герман.

Кто отмечает сегодня именины 27 ноября

Мужские имена: Константин, Николай, Сергей, Дмитрий, Федор, Александр, Егор, Алексей, Василий, Виктор, Аристарх, Гавриил, Михаил, Георгий, Григорий, Петр, Филипп.

Женские имена: Анна.

Кто отмечает сегодня именины 28 ноября

Мужские имена: Дмитрий, Петр, Никита, Григорий, Николай, Филипп, Фома.

Кто отмечает сегодня именины 29 ноября

Мужские имена: Иван, Михаил, Сергей, Ян, Федор, Василий, Дмитрий, Макар, Николай, Матвей, Виктор.

Кто отмечает сегодня именины 30 ноября

Мужские имена: Захар, Иван, Григорий, Ян, Геннадий, Михаил.

Женские имена: Виктория.

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