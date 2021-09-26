Значение имени Илья: судьба, характер, когда день ангела Ильи

Значение имени Илья / ua.depositphotos.com/

Православная церковь почитает святых с именем Илья 28 раз в году. В сентябре три раза: 16, 16 и 30 числа.

Кто отмечает свои именины во втором месяце осени, можно узнать в нашем материале: День ангела в октябре 2021 по церковному календарю: кто отмечает именины.

Имя Илья: значение

Древнееврейское имя, которое в буквальном переводе означает Яхве – "мой Бог". Имя Илья – почитается во многих религиях: христианстве, иудаизме и исламе.

Уменьшительно-ласкательные версии имени: Ильюша, Илюха, Илько, Илюша, Ильюха, Иля.

Имя Илья на разных языках мира:

английский – Элайя, Илайжда, Элаэс;

греческий – Илиас;

арабский – Ильяс;

испанский, французский – Элиас;

польский – Эляш;

чешский – Элиаш.

Имя Илья в истории

Пророк Илия – один из наиболее почитаемых ветхозаветных святых в христианской религии. Он родился в городе Фисвы за 900 лет до рождения Христа, но считается одним из самых верных поборников идолопоклонничества. Господь призвал его на небо живым, прислав за святым огненную колесницу, запряженную золотыми лошадьми. В Писании упоминается, что Илия дожидается Второго Пришествия Христа в сокровенном месте. Пророк обладал даром исцелять больных и воскрешать мертвых. А его целомудрие и крепкая вера стали примером для многих последователей христианской религии.

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Самые известные мужчины с именем Илья:

Илья Муромский – монах Киево-Печерского монастыря;

Илья Репин – русский художник;

Илья Мечников – российский ученый-биолог;

Илья Ильф – соавтор Евгения Петрова ( "Двенадцать стульев", "Золотой теленок");

Илья Олейников – актер комического жанра.

Имя Илья: характер, судьба, совместимость

Уверенность в себе, мягкость, добродушие, целеустремленность, любознательность и сильный дух маленький Илюша проявляет уже в самом раннем возрасте. Этот человек не способен на предательство и всегда старается выполнять свои обещания. Недостатком характера может стать излишняя доверчивость Ильи – он изначально считает людей хорошими, что может принести ему немало разочарований и душевной боли.

Судьба имени Илья в отношениях с противоположным полом не так проста. Как человек широкой души он полностью доверяет своей партнерше, не до конца разобравшись в истинных мотивах человека. Череда болезненных расставаний может подкосить душевной здоровье мужчины. Однако встретив свою вторую половинку, Илья будет верным мужем, который уважительно относится к жене.

В отношениях и браке Илья обращает внимание на такие качества избранницы как доброта, хозяйственность и отзывчивость. Духовный мир возлюбленной чрезвычайно важен для носителя имени.

Из Ильи получаются идеальные отцы, которые не боятся разделить хлопоты по уходу за ребенком. Папа Илья балует своих малышей и старается обеспечить их самым лучшим. Ему всегда интересно проводить время с детьми, наблюдая как они растут и узнают новое.

Лучший союз у Ильи с Анастасией, Марианной, Эммой, Миррой.

Крепкие отношения возможны с Ларисой, Камиллой, Зоей, Варварой, Сусанной.

Не стоит пробовать с Еленой, Екатериной, Линой и Нинель.

Астрология имени Илья