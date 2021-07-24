Что означает имя Ольга: когда день ангела, черты характера и совместимость с другими именами

Значение имени Ольга / uaeu.top

Ольга – одно из самых популярных женских имен. В православном календаре почитают именины Ольги 6 раз: 10 февраля, 6 и 14 марта, 17 и 24 июля, 23 ноября.

Поздравить Ольгу с днем ангела можно с помощью красивых стихов или своими словами в прозе. Душевные поздравления, открытки и картинки в день Ольги – в нашем материале: День ангела Ольги 2021: поздравления, открытки и картинки для родных и любимых.

Значение имени Ольга

Имя скандинавского происхождения, переводится как "святая", "мудрая", "роковая".

Милых прозвищ у Ольги может быть много – все зависит только от фантазии родителей – но самые популярные версии имени: Оля, Олюня, Олечка, Оленька, Ольгуня, Ольгуся, Ляля, Олюша.

Иностранные аналоги имени

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Скандинавский – Хельга, Гелга.

Английский – Лайла.

Белорусский - Вольга.

Арабский - Улгха.

Имя Ольга в истории

Самой известной Ольгой в истории была княгиня Ольга, жена князя Киевской Руси Игоря Рюриковича. После смерти мужа от рук древлян, она стала правительницей Руси и жестоко отомстила предателям. Она способствовала распространению христианства на Руси и была причислена к лику святых в 1547 году.

Имя Ольга: характер и совместимость

С самого раннего возраста Ольге присущи такие черты характера как независимость, принципиальность, упрямство. Но, несмотря на набор сильных характеристик, Ольга чувствительная, эмоциональная и страстная натура.

В браке Ольга верная жена и прекрасная хозяйка. Она подходит к вопросам материнства со всей серьезностью, она планирует материнство и готовится к нему со всей ответственностью. Из Ольги получится прекрасная мама, которая уделяет внимание всестороннему развитию детей.

Идеальная совместимость у Ольги с Борисом, Глебом, Гордеем, Валаамом и Егором.

Крепкий брак и отношения возможны с Вячеславом, Тимуром, Устином, Харитоном, Фролом, Осипом, Венедиктом, Власом, Геннадием, и Анатолием.

Нет совместимости с Антоном, Аполлоном, Демьяном, Лукой, Максимилианом, Виленом.

Имя Ольга: эзотерика