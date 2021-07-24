Что означает имя Ольга: когда день ангела, черты характера и совместимость с другими именами

Как называют Ольгу в других странах, какой счастливый день имени и когда Ольга отмечает день ангела - в материале Главреда
Ольга – одно из самых популярных женских имен. В православном календаре почитают именины Ольги 6 раз: 10 февраля, 6 и 14 марта, 17 и 24 июля, 23 ноября.
Поздравить Ольгу с днем ангела можно с помощью красивых стихов или своими словами в прозе. Душевные поздравления, открытки и картинки в день Ольги – в нашем материале: День ангела Ольги 2021: поздравления, открытки и картинки для родных и любимых.
Значение имени Ольга
Имя скандинавского происхождения, переводится как "святая", "мудрая", "роковая".
Милых прозвищ у Ольги может быть много – все зависит только от фантазии родителей – но самые популярные версии имени: Оля, Олюня, Олечка, Оленька, Ольгуня, Ольгуся, Ляля, Олюша.
Иностранные аналоги имени
- Скандинавский – Хельга, Гелга.
- Английский – Лайла.
- Белорусский - Вольга.
- Арабский - Улгха.
Имя Ольга в истории
Самой известной Ольгой в истории была княгиня Ольга, жена князя Киевской Руси Игоря Рюриковича. После смерти мужа от рук древлян, она стала правительницей Руси и жестоко отомстила предателям. Она способствовала распространению христианства на Руси и была причислена к лику святых в 1547 году.
Имя Ольга: характер и совместимость
С самого раннего возраста Ольге присущи такие черты характера как независимость, принципиальность, упрямство. Но, несмотря на набор сильных характеристик, Ольга чувствительная, эмоциональная и страстная натура.
В браке Ольга верная жена и прекрасная хозяйка. Она подходит к вопросам материнства со всей серьезностью, она планирует материнство и готовится к нему со всей ответственностью. Из Ольги получится прекрасная мама, которая уделяет внимание всестороннему развитию детей.
Идеальная совместимость у Ольги с Борисом, Глебом, Гордеем, Валаамом и Егором.
Крепкий брак и отношения возможны с Вячеславом, Тимуром, Устином, Харитоном, Фролом, Осипом, Венедиктом, Власом, Геннадием, и Анатолием.
Нет совместимости с Антоном, Аполлоном, Демьяном, Лукой, Максимилианом, Виленом.
Имя Ольга: эзотерика
- Имя Ольга больше всего подходит Львам и Овнам.
- Талисманы Ольги – сова и леопард, камень – янтарь, а символический металл – золото.
- Счастливый день для Ольги – пятница.
- Планета-покровитель – Солнце.
- Цвет имени – красный.