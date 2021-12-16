Как ухаживать за денежным деревом, чтобы в доме водились деньги

Денежное дерево привлекает в дом богатство / Фото ua.depositphotos.com

Денежное дерево - это комнатное растение, которое, наверное, знают все. Причем общеизвестно именно это название, но есть у него и другие имена - крассула, толстянка, обезьянье дерево и дерево счастья. Растение стали называть денежным, потому что его листочки внешне похоже на монеты. Собственно, по этой же причине считается, что толстянка имеет влияние на благосостояние своего хозяина, а еще является своеобразным маяком позитивной энергетики.

В принципе все просто и логично: если листья и стебель денежного дерева толстые, мясистые и зеленые - значит благосостояние семьи увеличивается. Можно верить или не верить в приметы, но, согласитесь, мы притягиваем в нашу жизнь то, чего очень хотим. Так почему бы не попробовать создать для денежного дерева максимально комфортные условия, чтобы оно, в свою очередь, принесло в вашу жизнь богатство и достаток.

Итак, денежное дерево можно использовать для привлечения богатства. Как же активизировать его энергию?

Денежное дерево - приметы

Во-первых, считается, что денежное дерево нужно украсть. Естественно, это не значит, что нужно вынести вазон под пальто из цветочного магазина. Можно просто оторвать маленький листочек толстянки в доме, где живут достаточно обеспеченные люди. Из листочка следует вырастить свое собственное денежное дерево. К слову, чем меньший отросток получится укоренить, тем скорее удача посетит владельца. Тут работает такой принцип: растение прорастает при неблагоприятных условиях, а это тоже символ обогащения, когда из небольшого стартового капитала вырастает прибыль.

Если все же решите покупать денежное дерево в магазине, то берите маленькое - по мере его роста будет расти и ваше благополучие.

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Если подарили денежное дерево - приметы

Принимать в дар толстянку можно только от того человека, который сделал это от чистого сердца. Да и в этом случае лучше отблагодарить дарителя монетами.

Как посадить денежное дерево для привлечения денег

Садить денежное дерево лучше на растущую Луну в среду и в вазон красного цвета - этот цвет способствует притоку денег. Если красного горшка нет, то можно перевязать вазон алой лентой или раскрасить красными линиями, символизирующими денежный поток.

На дно вазона положите три или восемь монеток одинакового достоинства гербом вверх и при этом приговаривайте: "Монета к монете, листок к листку". Уже непосредственно сажая растение, нужно сказать: "Тебе расти, а мне в богатстве цвести". Заключительная фраза, когда денежное дерево уже посажено в вазон, звучит так: "Тебе в богатстве цвети, а мне твое богатство нести".

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Денежное дерево - где должно стоять

Вазон с толстянкой нужно поставить возле окна, которое выходит на южную или юго-восточную сторону.

Нельзя ставить денежное дерево возле электрических приборов, они препятствуют свободной циркуляции финансовой энергии.

Не рекомендуется ставить возле толстянки вазоны с вьющимися цветами, кактусы и другие растения с колючками.

Также не ставят горшок с цветком возле аквариума или иной емкости с водой, иначе могут возникать трудности с накоплением денег.

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы пришли деньги

С крассулой нужно общаться, как бы странно это не звучало. Находите хотя бы несколько минут в день для этого. Говорят, что даже если вы забудете его полить, оно перенесет отсутсвие влаги, а вот без общения погибнет. Рассказывайте толстянке о своих финансовых планах, попросите растение о поддержке в делах. Хорошо это делать в энергетически сильный день - в среду.

Денежное дерево любит, когда ему протирают листики влажной тканью - так ему лучше дышится. При этом можно наговаривать любые слова на богатство. Также посчитайте листочки. В этом случае сработает поговорка о том, что деньгам нравится счет.

После получения финансовой прибыли, нужно взять несколько монеток и расположить их горкой возле вазона с толстянкой. Монеты считаются мощным денежным магнитом и усиливают влияние растения.

Сильным энергетическим действием является привязывание денежных купюр на толстянку. Желательно взять красные нити или атласные ленточки, чтобы прикрепить деньги разного номинала. Со временем купюры нужно поменять на новые, чтобы не было застоя энергии.

К Новому году рекомендуют украсить денежное дерево шоколадными конфетами в золотистой фольге, перевязанными алыми ленточками.

Погибло денежное дерево - приметы

Иногда так бывает, что вы вроде бы хорошо ухаживаете за денежным деревом, а оно начинает чахнуть. Тут нужно обратить внимание на атмосферу в доме. Возможно, в комнате, где оно находится, постоянно царит негативная атмосфера, происходят ссоры и скандалы?

Также денежное дерево может чахнуть, если ее хозяин заболел.

Если вазон с денежным деревом упал, но растение не пострадало - это к укреплению финансового положения, если горшок разбился - у вас много завистников; если дерево сломалось - ждите материальных трудностей.

Цветение денежного дерева

Если цветет денежное дерево, то это хороший знак. Происходит это не так часто, но если уж толстянка порадовала вас цветами, значит точно будет денежная прибыль, причем из самых неожиданных источников. В это время можно загадывать желания, и они наверняка сбудутся.

Так цветет денежное дерево / Фото ua.depositphotos.com

Как заставить денежное дерево цвести, мы писали тут.

Можно ли выбросить денежное дерево?

Логично, что просто так выбрасывать растение, которое вы так холили и лелеяли, не стоит. Тем более если вы верите в то, что оно является символом вашего финансового благополучия.

Денежное дерево можно выбросить, лишь если оно окончательно погибло. Но и в этом случае, его нужно поблагодарить теплыми словами, закопать и положить рядом монетку.

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