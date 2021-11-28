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Фиалки станут "жирными" и неимоверно цветущими: как дома приготовить необычную подкормку для цветов

28 ноября 2021, 03:50

Если ваше любимое растение плохо растет и выглядит каким-то чахлым, можно попробовать подкормить его по рецепту, которым пользовались наши бабушки.

фиалка
Если поливать цветы "мясной водой", очень скоро вы их просто не узнаете / Фотоpixabay.com

Какое лучшее удобрение для комнатных цветов - вопрос, конечно, непростой. Все зависит от того, с какой проблемой вы столкнулись. В специализированных магазинах можно найти массу подкормок для домашних растений на все случаи жизни. Но иногда вместо того, чтобы бежать в магазин, можно воспользоваться проверенными "бабушкиными" методами.

Опытные цветоводы говорят: если ваше любимое растение плохо растет и выглядит каким-то чахлым, можно попробовать подкормить его "мясной водой".

Как приготовить мясную воду для цветов

Чтобы приготовить удобрение для комнатных растений в домашних условиях, достаточно просто слить сок, который выделяется при размораживании фарша, мяса (курицы, говядины) или рыбы. Также можно использовать воду, в которой мыли свежее мясо. Если разбавить ее обычной отстоянной водой, то получится органическое фосфорно-калийное удобрение.

Использовать мясную воду для цветов нужно свежей. Хранить ее нельзя, так она протухнет, а земля может закиснуть.

Как приготовить мясную воду для цветов без запаха

Некоторые цветоводы при использовании мясной воды как удобрения для растений сталкиваются с одной проблемой - неприятным запахом от вазона. Но если подкормку правильно приготовить, то такой неприятности удастся избежать.

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Для этого нужно слить мясную воду или натёкшую с мяса кровь в любую емкость - бутылку или банку. Добавить туда биопрепарат Байкал, закрыть и поставить в тёплое место. Можно добавить несколько порций крови.

Пробка не должна плотно прилегать к бутылке, чтобы выходили газы. Через три месяца запах исчезнет полностью.

Потом раствор нужно прокипятить в алюминиевой кастрюле и перелить в бутылку. Домашнее удобрение для цветов нужно использовать по 1-2 ч. ложки на 1 л воды при каждом поливе.

Чтобы подкормка была ещё более сбалансированной, можно добавить в бутылку минеральные удобрения.

Почему вода от размороженного мяса "работает"

Благодаря присутствию крови вода насыщается железом и магнием. При этом железо имеет хелатную форму (соединение ионов железа с аминокислотами). Именно такое железо лучше всего усваивается растениями.

Благодаря железу растение лучше растет. Кроме того, образовывается хлорофилл – пигмент, необходимый для фотосинтеза. Также он придает листьям зеленый цвет.

Если растение страдает от недостатка железа, то скорее всего листва будет выцветать, будет развиваться хлороз. Когда недостаточно магния, страдает корневая система.

Какие цветы можно поливать мясной водой

Прекрасно реагируют на подкормку мясной водой фиалки, герани, традесканции, хлорофитумы, бегонии, а также однолетние садовые цветы - петунии, добелия, бархатцы.

Подойдет это домашнее удобрение для комнатного винограда и роз. А вот маранту, спатифиллюм, калатею, фикус и другие растения, которые не любят органические удобрения, мясной водичкой подкармливать нужно с осторожностью.

В общем, мясная вода больше полезна для декоративно-лиственных растений. Если ею часто подкармливать цветущие растения, то они будут "жиреть" - появится много листьев, но мало самих цветов.

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