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Комнатные цветы вырастут в 2 раза быстрее: как приготовить домашнее удобрение из популярного фрукта

25 ноября 2021, 04:54

Банановая кожура давно используется в сельском хозяйстве в качестве натурального удобрения. В ней содержится кальций, фосфор и калий.

комнатные цветы
Комнатные цветы полезно удобрять банановой водой / Фото pixaby

Почти у каждого из нас дома есть комнатные цветы. И удобрение для них можно приготовить из подручных средств. Например, если вы - любитель бананов, то не спешите выбрасывать шкурку. Из нее можно приготовить домашнее удобрение, благодаря которому комнатные цветы будут расти в два раза быстрее. За пару недель растения могут удвоится в размерах.

Рецептом уникального удобрения из банановой кожуры активно делятся в соцсетях. И приготовить его проще простого.

Банановая вода для цветов - рецепт

В стеклянную банку нужно поместить кожуру нескольких бананов и немного коричневого сахара. Затем емкость до краев залить обычной водой, закрутить крышку и оставить настаиваться в течение двух дней. Важно вовремя использовать банановую воду и не передерживать ее дольше 48 часов.

Те, кто уже пробовал использовать банановую воду для удобрения комнатных цветов, советуют после использования раствора мелко нарезать кожуру и закопать ее в горшки.

Также такое удобрение можно залить в емкость с пульверизатором и разбрызгивать его на листья растений. Говорят, что такой метод является наиболее эффективным способом стимуляции немедленного роста растений.

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Домашнее удобрение для цветов с бананом и алое

Измельченную в пюре кожуру пяти бананов смешать с мякотью пяти листов алоэ вера. Полученный раствор добавить в мешок грунта для домашних растений перед их пересадкой.

Почему банановая вода работает

Банановая кожура давно используется в сельском хозяйстве в качестве натурального удобрения. В ней содержится кальций, фосфор и калий. Вода насыщается этими минералами после 24-48 часов настаивания. В итоге получается мощное, не содержащее химикатов удобрение, которое можно использовать в вашем саду или для комнатных растений.

Как сообщал Главред, жмых кофе можно использовать как удобрение для домашних цветов. Как применить кофейную гущу, читайте тут.

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