Принесет в ваш дом счастье и достаток: как заставить цвести денежное дерево - простой способ

Денежное дерево может зацвести лишь спустя 6-8 лет / Фото ua.depositphotos.com

Многие считают, что денежное дерево приносит счастье и материальное благополучие, а если оно еще и цветет, значит достаток и богатство поселятся в этом доме надолго. Но увидеть цветущее денежное дерево можно не так часто, как хотелось бы. Тем не менее добиться цветения толстянки можно - для этого лишь нужно знать все секреты ее выращивания.

Как цветет денежное дерево

Цветы на денежном дереве собраны в метелочки и похожи на маленькие звездочки или колокольчики с розоватой сердцевиной. Чаще всего цветы имеют белый цвет, но могут быть с желтым, розовым или красным оттенком.

Собранные в кучу цветы напоминают стебли, обернутые пухом. Кроме того, цветущее денежное дерево очень приятно пахнет.

Как часто цветет денежное дерево

Если ваша толстянка еще очень молодая, не ждите ее цветения. Денежное дерево может зацвести лишь спустя 6-8 лет.

Опытные цветоводы говорят, что денежное дерево может цвести ежегодно либо не выпускать бутоны несколько лет подряд.

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Обычно этот суккулент начинает цвести с конца лета до наступления осени.

Как цветет денежное дерево - фото ua.depositphotos.com

Почему денежное дерево не цветет?

Если вы никак не можете добиться цветения денежного дерева, то возможно растение болеет или у него неправильные условия содержания.

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Что сделать, чтобы денежное дерево зацвело

поставьте вазон на место со средним освещением, желательно, чтобы это было окно с северной стороны;

грунт в вазоне должен быть салобокислым;

используйте удобрения с большим количеством фосфора в составе;

толстянка не любит частый полив - достаточно одного раза в неделю;

регулярно проветривайте растение, в теплое время года его можно выносить на улицу;

в зимнее время растение нужно держать в прохладном помещении;

растение должно полноценно дышать, поэтому следует вытирать пыль с листиков влажной тканью.

Важно: денежное дерево не зацветет, если оно поражено грибком или иным заболеванием.

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