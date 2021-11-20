Популярный напиток - идеальное удобрение для цветов, овощей и фруктов: как применить кофейную гущу

Кофе - хорошее удобрение для цветов, овощей и ягод / Фото pixabay.com

Кофе - самый популярный напиток в мире. Он получил славу не только благодаря своему волшебному вкусу и бодрящему аромату. Этот напиток известен еще и тем, что его можно использовать для разных целей. Например, для очищения вещей дома, в качестве скраба для лица, тела и волос, а еще для удобрения комнатных растений, рассады и грядок весной. Поэтому не спешите выбрасывать гущу после выпитой чашки кофе. Она вам точно еще пригодится.

Итак, жмых кофе можно использовать как удобрение. Он насытит почву полезными веществами - азотом, магнием, калием, кальцием, фосфором. Подойдёт для этих целей натуральный, а не растворимый кофе. Если вы любите пить кофе с молоком, то такая смесь не подходит в качестве удобрения. Молочные продукты могут стать причиной развития болезнетворных элементов.

Как использовать кофе для удобрения

Чтобы извлечь максимальную пользу от кофейной гущи для растений, необходимо сначала осадок от напитка высушить в духовке или просто на бумаге – иначе на корешках начнет появляться плесень и грибок.

Из кофейной гущи можно приготовить компост. Для этого добавьте к одному литру жмыха ведро сухой травы или опавших листьев, стакан любого органического удобрения и три стакана золы.

Реклама

Кофе - удобрение для комнатных растений

Кофейная гуща подойдет как удобрение для комнатных растений, которые любят подкисленную почву. Она может стать отличным усилителем роста.

Особенно жмых кофе хорош для роз, папоротников, фикусов, пальм, азалий, аспарагуса и фиалок. В принципе, такое удобрение подойдет практически для всех комнатных растений. Исключение – герань и пеларгония.

Подсушенная кофейная гуща для цветов используется во время посадки и пересадки растений в горшки. Ее следует насыпать тонким слоем (не более 1-2 ст. л.) непосредственно на керамзит. Также 1-2 ст. л. кофейного жмыха можно добавить в почву и тщательно перемешать.

Кофейная гуща как удобрение для огорода

Также кофейной гущей можно удобрять грядки весной. Особенно ее любят редис, морковь, огурец, перец, помидор, картофель, лук, зелень. Также применяют кофейный жмых для клубники, голубики, брусники и клюквы. Эти растения хорошо реагируют на подкисление почвы, начинают активно расти и усиленно плодоносить.

Кстати, жмых привлекает дождевых червей. Они улучшают качество почвы, насыщая ее полезными бактериями и улучшая вентиляцию.

Если вы решите использовать кофе для удобрения огорода, всегда смешивайте гущу с травой или компостом. Насыпать жмых прямо на грунт нельзя - после полива он может образовать корку, что ухудшит вентиляцию корней.

К слову, если оставшийся после варки кофе осадок использовать в качестве удобрения постоянно, то не будет необходимости применять химические препараты.

Как выбрать качественный кофе, смотрите в сюжете:

Как сообщал Главред, кофе нельзя сочетать со сладостями, хотя такая комбинация очень популярна. Врач Павел Исанбаев объяснил, что это чревато гипогликемией - опасным для здоровья состоянием.

Читайте также: