Как заставить орхидею цвести обильно и пышно - отправляем растение "в ссылку"

Этот метод довольно прост, но вам нужно будет собрать волю в кулак, так как обращаться с любимой тропической красавицей придется довольно сурово.
Орхидеи - любимцы многих цветоводов. И если самые опытные из них точно знают, как ухаживать за тропической красавицей, чтобы она радовала их цветением, то новички часто сталкиваются с такой ситуацией: орхидею принесли из магазина, положенные три месяца она отцвела, а потом упорно отказывается выпустить цветонос.
Причин этому может быть несколько: либо орхидее обеспечены неправильные условия содержания, либо наоборот - растение "залюбили". Ему настолько комфортно, что все силы оно направляет на рост зеленой массы. В этом случае заставить орхидею цвести в домашних условиях можно. Один из способов - "шокировать" ее.
Как заставить орхидею цвести - простой способ
Цветоводы с Youtube-канала Classy Flowers рассказали свой секрет того, как заставить орхидею цвести обильно и всегда.
Метод довольно прост, но вам нужно будет собрать волю в кулак, так как обращаться с орхидеей придется довольно сурово.
Во-первых, орхидею нужно "отправить в ссылку" на месяц-полтора. Растение ставится в затемнённое место, температура воздуха снижается, полив прекращается. Это первые три шага, которые заставят орхидею зацвести.
Через полтора месяца орхидею нужно реабилитировать. Эксперты рекомендуют:
- заменить субстрат на свежий и насыщенный питательными веществами;
- поставить растение на прежнее место;
- возобновить подкормки;
- поливать тёплой водой.
Вода должна быть около 50 градусов. Она ускорит восстановление тургора листьев и всасывание питательных веществ.
Когда нельзя использовать "шоковую терапию" для орхидей
Заставить орхидею цвести в домашних условиях при помощи искусственного создания стрессовых условий можно только в том случае, если растение является здоровым и имеет хорошо развитую корневую систему.
Если вы используете этот шоковый метод на больных или погибающих орхидеях, то скорее всего вы окончательно потеряете растение.
"Этот шоковый метод с поправками и учетом особенностей можно применять для стимуляции цветения и для многих других тропических растений, таких как бромелии, каланхоэ, мадагаскарский жасмин, гузмания, рождественский кактус и т.д.", - посоветовали эксперты.
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