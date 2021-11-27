УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Зацветет даже палка: как приготовить суперотвар для комнатных растений из того, что есть под рукой

27 ноября 2021, 05:28

Мучаетесь вопросом, чем подкормить комнатные цветы, чтобы цвели? Ответ очень прост - используйте отвар из овощей и на вашем подоконнике всегда будет весна.

фиалка
Зимой комнатные растения страдают из-за недостатка солнца, поэтому их нужно удобрять / Фото pixabay.com

Редкий дом обходится без комнатных растений, они радуют глаз и создают уют в доме. Кроме того, в холодную пору года поднимает настроение тот факт, что на вашем подоконнике - настоящая весна с яркими цветами.

Однако даже у опытных цветоводов из-за сухого воздуха и недостатка света растения начинают чахнуть. В этом случае поможет подкормка для цветов. Удобрение для комнатных растений можно купить в специализированном магазине, а можно приготовить самостоятельно из подручных средств. Тем более что оно не будет уступать магазинному.

Отвар свеклы как удобрение для цветов

Свекольный отвар - отличное удобрение, которое подойдет для всех видов комнатных растений.

Во время варки большое количество полезных веществ уходит в воду, поэтому поливать таким отваром цветы можно и нужно. Такая свекольная вода обладает мощным минеральным составом. В частности, она содержит калий, кальций, магний, фтор, марганец и фосфор.

Как приготовить удобрение для комнатных растений в домашних условиях

После того как вы сварили свеклу, не спешите выливать воду. Остудите ее и добавьте в лейку или в бутылку, смешав с обычной водой – домашнее удобрение для цветов готово.

Реклама

Разбавлять водой нужно 1:1. Еще один важный момент: отвар используйте свежий. В нем больше полезных веществ. Кроме того, такая свекольная вода быстро прокисает.

Кстати, приготовить такую домашнюю подкормку для цветов можно и из других овощей. Например, из моркови. Если вы не варите овощи, то можно положить в кипяток луковицу в кожуре, немного покипятить, потом остудить и использовать для полива.

комнатные цветы
Отвар из свеклы способствует обильному цветению растений / Фото pixabay.com

Как часто можно поливать комнатные растения свекольной водой

Поливать растения отваром из овощей можно один раз в неделю. Особенно такая подкормка полезна в период вегетации. Она способствует обильному цветению и является отличной профилактикой заболеваний.

Как сообщал Главред, жмых кофе можно использовать как удобрение для домашних цветов. Как применить кофейную гущу, читайте тут.

Вам также может быть интересно:

viber
цветы свекла удобрения комнатные растения
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Украине резко рухнули цены на топливоВ Украине резко рухнули цены на топливо Гороскоп на сегодня 24 ноября 2021: Ракам – семейные проблемы, Водолеям - разочарованиеГороскоп на сегодня 24 ноября 2021: Ракам – семейные проблемы, Водолеям - разочарование Кому Новый год 2022 принесет достаток и благополучие: топ-3 знака, которым повезет с деньгамиКому Новый год 2022 принесет достаток и благополучие: топ-3 знака, которым повезет с деньгами Катя Осадчая показала, с чего началась ее любовь с Юрием ГорбуновымКатя Осадчая показала, с чего началась ее любовь с Юрием Горбуновым Что категорически нельзя делать в доме: ТОП-3 страшных ошибокЧто категорически нельзя делать в доме: ТОП-3 страшных ошибок
05:28

Зацветет даже палка: как приготовить суперотвар для комнатных растений из того, что есть под рукой

05:05

Как пить, чтобы не болела голова: встречаем Новогодние праздники и корпоративы без похмелья

04:44

Фитнес-тренер рассказал, неправильное употребление какого фрукта ведет к набору веса

04:16

Как использовать старые вещи с пользой: 7 креативных идей

03:54

Любовный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Львам – авантюры, Водолеям – тайная встречаВидео

Реклама
03:37

Улететь за копейки: 10 лайфхаков, как найти и купить дешевые авиабилеты

03:15

Оля Полякова растаяла в страстных объятиях Олега Винника: "Отныне у нас большая любовь с Олегом"

02:53

Погода на выходные: потепление будет не единственным сюрпризом для украинцев в конце ноябряВидео

02:34

Катя Осадчая в одном полотенце показала мокрые изгибы упругого тела

02:14

Рейтинг Зеленского падает: политолог спрогнозировал, есть ли шансы у президента "выплыть"

01:52

Самые лучшие идеи для оформления прихожей: как сделать узкий коридор просторным и практичным

01:34

Что будет с телом, если каждый день есть лимон - пояснение диетолога

01:16

Вещи, которые женщина должна отпустить до Нового года

00:51

Приметы на 27 ноября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 27 ноября 2021: Девам – коварство женщины, Скорпионам – невероятное везениеВидео

26 ноября, пятница
23:56

Гордон пожалел Зеленского на шоу у ШустераВидео

23:50

Что будет с организмом, если есть макароны постоянно - ответ нутрициолога

23:32

В Киеве группа неизвестных со слезоточивым газом напала на популярный паб и избила охранниковВидео

23:07

Встрече быть: Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным и ЗеленскимВидео

22:46

В мире мгновенно рухнули цены на нефтьВидео

Реклама
22:43

Диетолог объяснила, какие кукурузные хлопья "неправильные"

22:21

"Ездить станет проще": "Укрзализныця" упростила свою самую популярную услугуВидео

21:54

Президентский университет: как будут учиться "люди будущего" и что им это будет стоитьВидео

21:42

Какой дешевый продукт для улучшает пищеварение - комментарий эксперта

21:32

Сердце и COVID-19: как вирус "бьет" по человеческому "мотору"Видео

21:07

"Врут прямо в лицо": клиент ПриватБанка пожаловался на очередной обман компанииВидео

20:58

Большинство украинцев признают Голодомор геноцидом нашего народа – опрос

20:40

"Вызывающий беспокойство": ВОЗ оценила новый вариант коронавируса и дала ему названиеВидео

20:03

Неравнодушные поляки помогли украинцу найти потерянные деньги, которые он хотел выслать семье

19:55

Геомагнитная активность растет: как пережить эти магнитные буриВидео

19:40

Учительница сыграла с восьмиклассниками в игру на раздеваниеВидео

19:21

Доисторические мумии рассыпаются при первом же контакте с реальностьюмнение

19:00

Сборная Украины узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022 по футболуВидео

18:54

Все боятся моего второго срока, Гордон из штанов выбрасывается, позорище - ЗеленскийВидео

18:22

В "Укрзализныце" упростили покупку билетов на региональные поездаВидео

18:16

Ахметов прокомментировал заявление Зеленского о причастности к госперевороту

18:15

Таро прогноз на декабрь 2021: какое будущее карты пророчат ЛьвамВидео

18:11

Финансовый гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Весам - потери, Водолеям – удачная находкаВидео

18:08

Битва с РФ, ЧВК Вагнера, "война" с Ахметовым и конфликт с Бутусовым: главное из марафона ЗеленскогоВидео

18:04

С детской коляской шла оживленной трассой: пенсионерка в Днепре шокировала сетьВидео

Реклама
17:32

Ода одиночеству и страсти: грязные танцы Макса Барских в новом клипе Tequila SunriseВидео

17:20

"Из-за вас я не могу отдохнуть": Зеленский пригласил журналиста УП к себе на день рождения

17:10

Обязательная вакцинация от COVID-19: кого могут отстранить от работы с 9 декабряВидео

16:55

Зеленский обвинил Ахметова в госперевороте - курс еврооблигаций резко рухнул

16:41

"Коли мене не стане": Jerry Heil спела песню Сансара русского репера Басты на украинском языкеВидео

16:25

"Я крепкий парень, но...": о чем сожалеет президент Зеленский

16:19

Пресс-марафон Зеленского "30 вопросов президенту Украины": онлайн-трансляция

16:13

"Люди не видят": Зеленский заявил о тысячах "посадок" в Украине

16:10

Новый штамм COVID-19 из ЮАР: чем он опасен и почему хуже "Дельты"

16:07

Военная операция ВСУ по Донбассу – не сценарий для Украины: Зеленский назвал главную цель КиеваВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять