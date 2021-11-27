Зацветет даже палка: как приготовить суперотвар для комнатных растений из того, что есть под рукой

Мучаетесь вопросом, чем подкормить комнатные цветы, чтобы цвели? Ответ очень прост - используйте отвар из овощей и на вашем подоконнике всегда будет весна.
Редкий дом обходится без комнатных растений, они радуют глаз и создают уют в доме. Кроме того, в холодную пору года поднимает настроение тот факт, что на вашем подоконнике - настоящая весна с яркими цветами.
Однако даже у опытных цветоводов из-за сухого воздуха и недостатка света растения начинают чахнуть. В этом случае поможет подкормка для цветов. Удобрение для комнатных растений можно купить в специализированном магазине, а можно приготовить самостоятельно из подручных средств. Тем более что оно не будет уступать магазинному.
Отвар свеклы как удобрение для цветов
Свекольный отвар - отличное удобрение, которое подойдет для всех видов комнатных растений.
Во время варки большое количество полезных веществ уходит в воду, поэтому поливать таким отваром цветы можно и нужно. Такая свекольная вода обладает мощным минеральным составом. В частности, она содержит калий, кальций, магний, фтор, марганец и фосфор.
Как приготовить удобрение для комнатных растений в домашних условиях
После того как вы сварили свеклу, не спешите выливать воду. Остудите ее и добавьте в лейку или в бутылку, смешав с обычной водой – домашнее удобрение для цветов готово.
Разбавлять водой нужно 1:1. Еще один важный момент: отвар используйте свежий. В нем больше полезных веществ. Кроме того, такая свекольная вода быстро прокисает.
Кстати, приготовить такую домашнюю подкормку для цветов можно и из других овощей. Например, из моркови. Если вы не варите овощи, то можно положить в кипяток луковицу в кожуре, немного покипятить, потом остудить и использовать для полива.
Как часто можно поливать комнатные растения свекольной водой
Поливать растения отваром из овощей можно один раз в неделю. Особенно такая подкормка полезна в период вегетации. Она способствует обильному цветению и является отличной профилактикой заболеваний.
Как сообщал Главред, жмых кофе можно использовать как удобрение для домашних цветов. Как применить кофейную гущу, читайте тут.
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