Сигаретный пепел - уникальное удобрение для комнатных растений: как применять и в чем польза

Сигаретный пепел как удобрение для комнатных цветов - как применять / Фото pixaby

Ни для кого не секрет, что зола - уникальное и универсальное удобрение для комнатных растений. Но в условиях квартиры невозможно приготовить такое удобрение для цветов в домашних условиях. Безусловно, золу можно купить или заготовить летом на природе. А можно использовать то, что есть под рукой, особенно если в вашей семье есть курильщики, так как подкармливать растение можно пеплом от сигарет.

Сигаретный пепел (зола) для цветов - в чем польза

Основой сигарет является табак - природный концентрат радионуклидов. Они способны вытягивать радиоактивные элементы из земли, тем самым, улучшая качество почвы. Сигаретный пепел обладает теми же свойствами.

Пепел от сигарет — это несгораемая растительная зола. Оказавшись во влажной почве, она свободно контактирует с ней и увеличивает процентное содержание щелочи. Щелочь же способствует раскислению почвы, из которой цветы получают качественное питание.

Важно учитывать, что ныне при производстве сигарет табак смешивают с различными веществами. Поэтому лучше было бы использовать пепел от сигар или набить трубку доморощенным табаком. Но опытные цветоводы, которые используют сигаретный пепел как удобрение, говорят, что и этот способ работает неплохо.

Состав и свойства сигаретного пепла (золы)

Сигарный пепел состоит в основном из кальция, калия, марганца, кремния, хлора, фосфора. В принципе, состав этих веществ в пепле примерно одинаков независимо от происхождения табака.

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Итак, если вы будете использовать пепел от сигарет как удобрение, то вы сможете:

значительно улучшить состояние почвы;

дать силы и энергию для стабильного развития и цветения растения;

восстановить водный баланс;

защитить комнатный цветок от развития различных болезней.

Как удобрять комнатные цветы сигаретным пеплом

Подкармливать растения пеплом очень легко – можно использовать сухое или жидкое удобрение.

При первом способе достаточно время от времени (например, пару раз в неделю) высыпать пепел в вазон, чтобы он сам проникал в землю.

Важно: почва должна быть влажной, чтобы бактерии могли его переработать и превратить в гумус.

Второй способ: 2 ложки золы разбавить литром тёплой воды. Полученную смесь нужно настаивать в течение двух-трех дней. Подкормку можно использовать 2 раза в месяц в качестве полива.

Один полив из расчета от 50 мл и больше, в зависимости от размера растения.

Когда нельзя использовать пепел от сигарет как удобрение для комнатных растений

нельзя использовать пепел от сигарет для цветов, которые приспособлены к жизни в кислой почве;

такую подкормку нельзя применять для цветов, которые растут в вазоне с избыточным количеством калия в грунте;

для цветов, которые заболели межжилочным хлорозом.

Как сообщал Главред, жмых кофе можно использовать как удобрение для домашних цветов. Как применить кофейную гущу, читайте тут.

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