Орхидеи будут цвести круглый год: как приготовить домашнее удобрение из двух простых ингредиентов

Стандартная орхидея цветет не менее двух-трех раз в год / Фото pixabay.com

Орхидея - великолепный тропический цветок, который полюбился многим украинцам. Однако начинающим цветоводам иногда приходится чуть ли не устраивать "танцы с бубном", чтобы эта капризная красавица зацвела. Паниковать не стоит: возможно, орхидея еще не доросла, а может быть ее нужно немного "подкормить".

Можно использовать магазинное удобрение для орхидеи, а можно приготовить его в домашних условиях. Для изготовления не нужны никакие суперингредиенты, можно использовать то, что всегда есть дома - чеснок и воду, передает mgorod.kz.

Проверенное удобрение для орхидей

Для приготовления домашней подкормки для орхидей потребуются 3 зубчика чеснока и 1 литр воды.

Чеснок нужно измельчить как можно мельче либо пропустить через пресс. В емкость налить воду, добавить чеснок и все тщательно перемешать. Ёмкость закрыть крышкой и оставить на сутки. На следующий день настойку нужно процедить. После этого можно поливать растения.

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Как поливать орхидеи чесночной водой

На один горшок растения нужно лить 1 стакан (200 граммов) настойки прямо под корень. Оставить пропитаться на 5-10 минут, а остатки подкормки слить.

Удобрять орхидеи чесночной водой можно раз в 2-3 недели. Цветы начнут хорошо расти, листья обретут насыщенный зеленый цвет, а цветение будет круглогодичным.

Сколько раз в год цветёт орхидея

Здоровые молодые растения чаще всего не цветут, пока не дорастут до нужного этапа.

В среднем, стандартная орхидея цветет не менее двух-трех раз в год, продолжительность этого периода составляет от двух месяцев до полугода. Некоторые сорта, например, фаленопсис, при правильном уходе цветут круглый год.

Залог частого цветения орхидеи – комфортные условия. Однако бывает, что тропическая красавица привыкает к этим слишком хорошим условиям и перестает радовать красивыми соцветиями. В этом случае растение рекомендуется "шокировать". Например, переставить горшок в новое место.

Как сообщал Главред, жмых кофе можно использовать как удобрение для домашних цветов. Как применить кофейную гущу, читайте тут.

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