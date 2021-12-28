Финансовая стабильность, второй медовый месяц и исполнение желаний: Таро прогноз для Близнецов на 2022 год

Гороскоп Таро на год 2022 для Близнецов обещает им много романтики в июле / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для Близнецов на весь 2022 год.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, самыми важными месяцами следующего года Тигра будут июль, август и сентябрь, а в октябре Близнцы примут окончательное решение, говорит Таро прогноз.

Карта января 2022 - 8 пентаклей

Карта вознаграждений за труды. Близнецы в первый месяц нового года будут "ковать деньги". Будет много работы, клиентов и доходов. Представители знака хорошо заработают в январе, говорит таро прогноз.

Карта февраля 2022 - Маг

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У Близнецов будут все ресурсы - навыки, знания, деньги, желание - для того, чтобы начать что-то новое. Совет карты - сделать первый шаг к цели. Если вы что-то планировали осуществить, но не решались, то февраль - ваш месяц для нового старта. Любые идеи вы сможете материализовать.

Карта марта 2022 - 5 жезлов

Это кризисная карта. Легко в марте не будет, нужно будет потрудиться. У вас будет препятствия, но и возможность их преодолеть.

"Вы сможете пробить эту стену", - говорит гороскоп по картам Таро.

Карта апреля 2022 - 4 кубков

Близнецов ждет неторопливый месяц, будет возможность насладиться отдыхом. Карта советует провести апрель в свое удовольствие и возможно отказаться от предложений, даже если они будут казаться заманчивыми.

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Карта мая 2022 - 9 жезлов

Карта получения результата, когда вы уже прошли через что-то и выстояли. Кульминация процесса в каких-то финансовых делах. Роль сыграет мужчина - Телец, Дева или Козерог.

Карта июня 2022 - Рыцарь пентаклей

Стабильное финансовое положение, движение денег. Вы можете инвестировать и получить новый источник доходов.

Карта июля 2022 - 8 мечей

Ограничения. Но не даете себе двигаться вы сами, ваш страх и опасения. Скорее всего эта ситуация будет касаться партнерства или отношений. Карта означает некую зависимость - вы будете либо бояться потерять отношения, либо при новом знакомстве Близнецы будут слишком сдерживать себя и показывать лишь лучшие свои качества. Июль может быть очень романтическим месяцем для Близнецов. Представителей знака ждут свидания и курортные романы. Близнецам, которые уже в браке, стоит устроить второй медовый месяц.

Карта августа 2022 - 4 мечей

Близнецам нужно отдохнуть, выспаться, пойти в отпуск. Период ожидания чего-то, говорит прогноз по картам Таро.

Карта сентября 2022 - 3 мечей

Анжела Перл предупредила, что в сентябре Близнецы могут получить какую-то новость, которая их расстроит. Вы можете узнать о предательстве у вас за спиной. События будут развиваться очень стремительно.

Карта октября 2022 - Мир

Цикл подошел к концу и ожидается переход на новый. Это может быть получение диплома, рождение ребенка, повышение на работе, открытие собственного бизнеса. У Близнецов будет триумфальное завершение процесса и переход на новый уровень.

Карта ноября 2022 - 10 кубков

Жизнь будет бить ключом. Желания исполнятся, причем даже в большем объеме, чем вы думали. Сбудется все, о чем вы мечтали, и наполнит вас эмоционально. Рядом будут люди, которые вас любят, поддерживают и радуются за вас.

Карта декабря 2022 - 5 кубков

В декабре Близнецы будут скучать по кому-то, в ком-то или чем-то разочаруются. Возможно месяц принесет печальную новость. Представители знака могут столкнуться с завистью или равнодушием близких.

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