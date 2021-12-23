Гороскоп на январь 2022 года для Дев обещает море радости и удовольствий, а также выигрыш в лотерею

Дев ждет супер месяц, говорит гороскоп на январь 2022 / ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2022 года для Дев.

Первый месяц нового года будет для представителей знака очень удачным - их ждут удовольствия, подарки, выигрыши и везение, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

2 января - новолуние в пятом доме гороскопа - в доме удовольствий, любви, детей.

"Похоже, что те Девы, у которых есть дети, будут проводить с ними больше времени.Также новолуние может принести новость от ваших детей, вы можете искать новую школу или детский сад. Может быть и новость о беременности", - рассказала астролог.

Тех Дев, у которых нет детей, ждут романтические свидания, курортные романы, конфетно-букетный период.

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Со второго января у представителей знака может появиться новое хобби. Они посвятят себя творчеству и такой деятельности, которая приносит удовольствие.

3 января Меркурий, который является планетой-управителем знака зодиака Девы, входит в шестой дом работы и здоровья.

"Девы получат какую-то новость, которая касается вашей организации, компании. Или вы решите уволиться, но это произойдет скорее всего после 4 февраля, потому что 14 января Меркурий останавливается и разворачивается в ретроградное движение. Процессы затянутся на три недели. Вы будете отрабатывать или ждать назначения на новую должность", - говорит гороскоп на месяц.

Ретро Меркурий может привести к тому, что вы будете повторять действия, связанные с здоровьем, которые уже делали раньше - пойдете на обследование, сядете на диету, попытаетесь бросить курить, отказаться от алкоголя и т.д.

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17 января - полнолуние в одиннадцатом доме друзей. Полная Луна высветит какие-то тайны окружающих, вы узнаете, как к вам относятся. Возможно вас с кем-то познакомят. Имейте ввиду, что отношения лучше начинать после 29 января, когда Венера развернется в прямое движение, говорит гороскоп на месяц.

"Одиннадцатый дом - это получение результатов за проделанную работу и планы на будущее. Это полнолуние поможет Девам завершить один цикл и создать новую карту желаний на будущее", - добавила астролог.

18 января Уран в девятом доме гороскопа, который связан с заграницей, развернется в прямое движение. С августа он был ретроградным. Теперь же планета дает "зеленый свет" для того, чтобы куда-то ехать, переезжать, путешествовать. Для вас откроются границы, которые были закрыты ранее.

Кроме того Уран поспособствует вашему обучению и поступлению в учебное заведение. Также ожидается сдвиг в судебных и юридических делах, особенно если дело застопорилось с середины августа.

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19 января кармические узлы меняют знак. Северный кармический узел Раху входит в девятый дом гороскопа. В 2022-2023 годах в этом секторе будут затмения.

"Это сектор переезда, смены места жительства, переезда, роста. В ближайшие два года Девы будут уделять внимание образованию, получать дипломы, лицензии, сертификаты. Могут переехать в другой город или страну", - отметила астролог.

Некоторые Девы могут во второй раз жениться или выйти замуж. Также кармический узел может принести Девам внуков.

Девятый дом считается домом везения, поэтому Девам в эти дни может улыбнуться удача.

25 января Марс - планета смелости, активности, движения - входит в ваш девятый дом гороскопа. Девы могут поехать отдыхать, уделить внимание детям.

"Кстати, 2 января в пятом доме гороскопа у Дев были пять планет - Меркурий, Венера, Солнце, Луна и Плутон. И все это в секторе удовольствий, детей, радости, подарков. Возможен даже выигрыш в лотерею. Либо 2 января покупайте лотерейный билет, либо 25 января, либо после 29 числа. Потому что Венера в этом же пятом доме развернется в прямое движение и принесет деньги", - сказала астролог.

В негативном аспекте Марс может дать конфликт с любимым человеком.

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