Гороскоп на январь 2022 года для Дев обещает море радости и удовольствий, а также выигрыш в лотерею

Январь 2022 будет очень удачным для Дев - будет много подарков и приятных новостей. Их ждут романтические свидания, курортные романы. Начнется полоса везения.
Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2022 года для Дев.
Первый месяц нового года будет для представителей знака очень удачным - их ждут удовольствия, подарки, выигрыши и везение, рассказала астролог на своем Youtube-канале.
2 января - новолуние в пятом доме гороскопа - в доме удовольствий, любви, детей.
"Похоже, что те Девы, у которых есть дети, будут проводить с ними больше времени.Также новолуние может принести новость от ваших детей, вы можете искать новую школу или детский сад. Может быть и новость о беременности", - рассказала астролог.
Тех Дев, у которых нет детей, ждут романтические свидания, курортные романы, конфетно-букетный период.
Со второго января у представителей знака может появиться новое хобби. Они посвятят себя творчеству и такой деятельности, которая приносит удовольствие.
3 января Меркурий, который является планетой-управителем знака зодиака Девы, входит в шестой дом работы и здоровья.
"Девы получат какую-то новость, которая касается вашей организации, компании. Или вы решите уволиться, но это произойдет скорее всего после 4 февраля, потому что 14 января Меркурий останавливается и разворачивается в ретроградное движение. Процессы затянутся на три недели. Вы будете отрабатывать или ждать назначения на новую должность", - говорит гороскоп на месяц.
Ретро Меркурий может привести к тому, что вы будете повторять действия, связанные с здоровьем, которые уже делали раньше - пойдете на обследование, сядете на диету, попытаетесь бросить курить, отказаться от алкоголя и т.д.
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17 января - полнолуние в одиннадцатом доме друзей. Полная Луна высветит какие-то тайны окружающих, вы узнаете, как к вам относятся. Возможно вас с кем-то познакомят. Имейте ввиду, что отношения лучше начинать после 29 января, когда Венера развернется в прямое движение, говорит гороскоп на месяц.
"Одиннадцатый дом - это получение результатов за проделанную работу и планы на будущее. Это полнолуние поможет Девам завершить один цикл и создать новую карту желаний на будущее", - добавила астролог.
18 января Уран в девятом доме гороскопа, который связан с заграницей, развернется в прямое движение. С августа он был ретроградным. Теперь же планета дает "зеленый свет" для того, чтобы куда-то ехать, переезжать, путешествовать. Для вас откроются границы, которые были закрыты ранее.
Кроме того Уран поспособствует вашему обучению и поступлению в учебное заведение. Также ожидается сдвиг в судебных и юридических делах, особенно если дело застопорилось с середины августа.
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19 января кармические узлы меняют знак. Северный кармический узел Раху входит в девятый дом гороскопа. В 2022-2023 годах в этом секторе будут затмения.
"Это сектор переезда, смены места жительства, переезда, роста. В ближайшие два года Девы будут уделять внимание образованию, получать дипломы, лицензии, сертификаты. Могут переехать в другой город или страну", - отметила астролог.
Некоторые Девы могут во второй раз жениться или выйти замуж. Также кармический узел может принести Девам внуков.
Девятый дом считается домом везения, поэтому Девам в эти дни может улыбнуться удача.
25 января Марс - планета смелости, активности, движения - входит в ваш девятый дом гороскопа. Девы могут поехать отдыхать, уделить внимание детям.
"Кстати, 2 января в пятом доме гороскопа у Дев были пять планет - Меркурий, Венера, Солнце, Луна и Плутон. И все это в секторе удовольствий, детей, радости, подарков. Возможен даже выигрыш в лотерею. Либо 2 января покупайте лотерейный билет, либо 25 января, либо после 29 числа. Потому что Венера в этом же пятом доме развернется в прямое движение и принесет деньги", - сказала астролог.
В негативном аспекте Марс может дать конфликт с любимым человеком.
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