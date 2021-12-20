Финансовые проблемы останутся позади: гороскоп на январь 2022 года для Овнов

Знак зодиака Овен будет очень много работать, говорит гороскоп на январь 2022 / Фото pixabay.com

Астролог с 20-летним стажем из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2022 года для Овнов.

Начало года будет очень насыщенным у представителей знака, сказала астролог на своем Youtube-канале. Овнов ждет смена статуса - на работе или в личной жизни. В конце января некоторые представители знака получат предложение руки и сердца.

Сразу после Нового года - 2 января - новолуние в десятом доме гороскопа карьеры, статуса, достижений.

"Такое ощущение, что Овны долго отдыхать не будут - сразу отправятся на работу", - отметила астролог.

Представители знака будут ставить перед собой новые амбициозные цели. Овны будут идти к ним шаг за шагом и в итоге смогут их достигнуть.

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В новом году у Овнов поменяется статус: если это касается работы, значит представители знака получат новую должность; в любовной сфере - переход на новый уровень отношений (сожительство, родительство и т.д.).

14 января Меркурий меняет знак и входит в 11-й дом гороскопа и останется там надолго - это дом друзей, интернета, каких-то групп, коллективов. Меркурий развернется в ретроградное движение до 4 февраля. Овнам придется что-то переделать, изменить или улучшить. Например, изменить контент, если вы работаете в Сети.

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17 января - полнолуние в четвертом доме гороскопа, который связан с местом жительства. Вы можете переехать из-за работы, купить квартиру, начать жить вместе со своим партнером и т.д. Возможно проиграется какая-то история с родителями - они будут участвовать в вашей жизни и помогут разрешить вопрос недвижимости.

Астролог не советует покупать недвижимость в январе, но можно подыскивать вариант или, наоборот, продавать квартиру или дом.

Финансовый гороскоп для Овнов на январь 2022

С середины августа Уран был ретроградным и находился во втором доме денег у Овнов - он мешал притоку финансов.

18 января Уран развернется в прямое положение и даст "зеленый свет" для прибыли. Овны могут получить подарки, повышение зарплаты, помощь инвесторов, будет шанс найти подработку.

19 января кармические узлы меняют знак и входят во второй дом гороскопа на полтора года.

"Тут очень хороший кармический узел - так называемый восходящий или северный. Считается, что он - как увеличительное стекло. Он указывает на проблемы, которые можно решить и исправить. Также он показывает, как можно разрешить финансовые проблемы, увеличить доход, заработать по-новому", - отметила Анжела Перл и добавила, что Овны могут заняться такой деятельностью, которой никогда не занимались ранее.

Таким образом, с 19 января будет меняться ситуация в сфере финансов и будут появляться возможности для роста.

25 января Марс входит в 10-й дом гороскопа карьеры и достижений. Начнется активность, касающаяся работы. Можно получить новый проект, клиента, поехать в командировку.

"В негативе Марс может давать конфликт с руководством. Также вы можете "зажечь" вашего начальника какой-то идеей", - рассказала Анжела Перл.

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29 января в десятом доме гороскопа в прямое движение разворачивается Венера - планета любви и денег.

"Возможен служебный роман, может прийти новый коллега в ваш коллектив, может быть прибыль - повышение зарплаты или премия", - отметила специалист.

Астролог не исключила, что в конце января некоторые Овны могут получить предложение руки и сердца.

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