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Популярность, покупка квартиры и карьерный взлет: Таро прогноз для Овнов на 2022 год

4 декабря 2021, 02:16

Новый год 2022 будет для Овнов временем больших побед и свершений. Иногда будет сложно, предупредила Анжела Перл. Но Овны, как альпинисты, покорят вершины.

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Гороскоп по картам Таро на год 2022 обещает Овнам большой куш в декабре / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для Овнов на весь 2022 год. В течение года представители знака будут брать вершину за вершиной и выйдут победителями.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, самыми важными месяцами следующего года Тигра будут январь, апрель и июль. Овны окажутся на развилке и придется принимать решение. Не нужно руководствоваться страхом, говорит Таро прогноз.

Карта января 2022 - Верховная Жрица

Овны примут важное решение, получат важную новость (например, о беременности). Может открыться тайна.

Карта февраля 2022 - Десятка жезлов

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Во второй месяц года у Овнов будет много работы и нагрузки, что может отразиться на самочувствии. Завершится какой-то проект, ремонт, строительство. Реализуется то, над чем вы долго трудились и к чему шли.

Карта марта 2022 - Двойка жезлов

Овны будут строить планы на будущее. Им будет хотеться чего-то большего. Придется делать выбор и принять решение - оставить так, как есть, или двигаться дальше.

Карта апреля 2022 - Дьявол

Ждите давления со стороны государственных структур, например, банков, полиции. Овнам грозит зависимая ситуация, страх и манипуляции со стороны. Все закончится не так, как вы задумали, предупреждает гороскоп по картам таро.

Карта мая 2022 - Десятка жезлов

Ситуация, которая не проигралась в феврале, вернется к Овнам снова в мае. Переезд, развод, окончание отношений, увольнение. Ситуация разрешится окончательно, и вы пойдете дальше.

Карта июня 2022 - пятерка жезлов

Овны должны надеятся сами на себя. Карты Таро советуют следовать своим принципам и не ждать помощи.

Карта июля 2022 - Умеренность

Спокойный, размеренный месяц. Овны будут чувствовать себя в безопасности - защищенными и спокойными. Доверьтесь судьбе или своему выбору. Будьте острожны с мыслями, потому что они могут материлизоваться.

Карта августа 2022 - Семерка жезлов

К Овнам придет популярность и окружающие будут проявлять повышенное внимание. Представителям знака даже придется попросить их держать дистанцию.

Карта сентября 2022 - Десятка кубков

Самый счастливый месяц. Принесет много положительных событий - покупку квартиры, свадьбу, рождение ребенка.

Карта октября 2022 - Умеренность

Месяц спокойствия, размеренности. Вы шаг за шагом будет идти к своей цели. Вы можете выдохнуть, расслабиться и отдохнуть.

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Карта ноября 2022 - Восьмерка мечей

Ограничения, которые от вас не зависят. Появятся новые возможности, но Овны будут бояться ошибиться и сделать какой-то шаг.

Карта декабря 2022 - Туз пентаклей

Месяц прибыли. Овны выйдут на более высокий уровень доходов. Если вам в ноябре предложат новую работу, то на нее нужно согласиться, советует Таро прогноз на 2022 год для Овнов.

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