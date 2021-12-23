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Рывок в карьере, служебный роман и срочная операция: гороскоп на январь 2022 года для Львов

23 декабря 2021, 07:10

Январь хорош для того, чтобы поправить здоровье и отказаться от вредных привычек. Можно смело отправляться в санаторий, говорит гороскоп на месяц.

гороскоп
Ретроградный Меркурий может вернуть Львам любовь из прошлого / Фото ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2022 года для Львов.

В первый месяц нового года Львы сфокусируются на теме карьеры и здоровья, рассказала астролог на своем Youtube-канале. В конце месяца некоторые Львы попадут на операционный стол.

2 января - новолуние в шестом доме работы. Похоже, что Новый год 2022 начнется у Львов не с отдыха - придется потрудиться. Вы можете выйти на новую работу, поменяется начальник, появится новый коллега - эти процессы будут продолжаться в течение всего месяца, говорит гороскоп.

Те Львы, которые не работают, будут усиленно заниматься здоровьем - пересматривать образ жизни и свое питание, пройдут обследование, сдадут анализы, отправятся в санаторий.

"Это похоже на новогоднее обещание себе, например: "С нового года я не курю или не пью", - отметила астролог.

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Также Львы могут начать заниматься какими-то делами, которые длительное время откладывали в долгий ящик, говорит гороскоп на месяц.

3 января Меркурий входит в седьмой дом гороскопа - станет актуальной тема отношений, брака, любви, новых знакомств. Так как Венера ретроградная, то личная встреча или свидание состоится после 29 января.

14 января Меркурий остановится и будет ретроградным до 4 февраля, поэтому в эти три недели какие-то переговоры затянутся, встреча будет отложена.

"Ретроградный Меркурий может вернуть любовь из прошлого. И это хорошее время, чтобы сойтись снова, помириться, возобновить отношения. Не исключено, что вы встретитесь, переоцените отношения, но передумаете снова сходиться", - сказала астролог.

17 января полнолуние в двенадцатом доме гороскопа. Он символизирует прошлое. В это полнолуние хорошо заканчивать дела.

"Если вы планируете переезжать за границу или отправляетесь на работу или учебу, или ждёте ответа по поводу работы на вахте, на кораблях, в дальних странах, то приглашение вы получите во время полнолуния 17 января", - отметила специалист.

Астролог предупредила, что январь хорош для того, чтобы поправить здоровье и отказаться от вредных привычек. Можно смело отправляться в санаторий или в больницу на лечение.

18 января Уран - планета неожиданных поворотов - окажется у Львов в десятом доме карьеры.

"Вы можете сменить не только работу, но и сферу деятельности, отправиться на обучение, резко сменить направление бизнеса или уйти с работы и начать свое дело", - говорит гороскоп на январь 2022 для Львов.

19 января северный кармический лунный узел Раху входит в сектор работы, карьеры и достижений, поэтому ближайшие полтора-два года у Львов будут очень успешными в плане достижения цели или статуса.

"Раху всегда дает путь вверх. Львов ждет повышение статуса. При этом представители знака будут мало времени уделять семье. Вы будете строить бизнес, больше общаться с коллегами, чем с родными. Можете даже переехать", - спрогнозировала Анжела Перл.

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25 января Марс входит в шестой дом работы и здоровья.

"Марс сделает вас более активными. Вы можете заняться спортом, записаться в какой-то клуб. Возможно больше времени будете проводить на работе. Если вы ищете работу, то обязательно ее найдете", - говорит гороскоп на январь 2022 для Львов.

Не исключено, что 25 января некоторым Львам грозит медицинская операция.

29 января Венера разворачивается в прямое движение в шестом доме.

"Венера принесет реабилитацию и хорошее самочувствие. Придут хорошие деньги. Еще Венера может удивить служебным романом или вечеринкой на работе", - резюмировала астролог.

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