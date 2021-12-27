Беременность, новый роман и ценный подарок: гороскоп на январь 2022 года для Козерогов

Гороскоп на январь 2022 года для Козерогов обещает им денежный подарок и ценную покупку / ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2022 года для Козерогов.

В первый месяц нового года Козерогам нужно сконцентрироваться на себе, своей самооценке и принять себя такими, какими они есть, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

2 января - новолуние в первом доме гороскопа. Что-то новое войдет в вашу жизнь буквально с первых дней нового года.

"Новый год - новое начало. Козероги дадут себе установку: сажусь на диету, перехожу на новую работу, переезжаю. У представителей знака начнется новый цикл жизни. Может состояться знакомство, могут начаться новые отношения. Новость о беременности, решение открыть бизнес, смена стиля, имиджа, фамилии - любые перемены, которые откроют новую страницу", - сказала астролог.

3 января Меркурий меняет знак и входит в сектор денег. У Козерогов может появиться идея, как зарабатывать по-новому, будет предложение новой работы или совместного бизнеса.

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"С 3 по 14 января Козероги будут заниматься вопросами новых источников дохода. Возможно получение подарков в виде денег, ценная покупка", - говорит гороскоп на месяц.

С 14 января по 4 февраля Меркурий будет ретроградным в секторе денег. В этот период не стоит подписывать важные документы, инвестировать, совершать покупки на большие суммы.

"Сохраняйте чеки, чтобы можно было обменять товар, потому что ретро Меркурий не очень хорош для покупок", - отметила астролог.

Также в этот период Козероги могут закрыть финансовые дыры, перефинансировать кредит, отдать долги, вернуться на старую работу, может возобновиться старый источник дохода.

"С 14 января по 4 февраля может быть пауза в поступлении доходов. Вы будете ожидать прихода каких-то денег. Возникнет необходимость переделать какой-то проект", - добавила астролог.

17 января полнолуние в седьмом доме отношений с другими людьми и организациями. Особенно сильно полнолуние почувствуют те Козероги, которые родились 15 по 21 января.

"Тема отношений прояснится: как к вам относятся другие люди. Актуальной станет тема брака, развода, увольнения с работы. Полнолуние очень часто ставит последнюю точку, придется принять решение. То, что накопилось, выльется в полнолуние 17 января. Вы даже можете прервать общение со всеми людьми, с которыми общались ранее", - сказала астролог.

18 января Уран - планета неожиданностей и сюрпризов - разворачивается в пятом доме гороскопа - это сектор детей, любви. Уран был ретроградным с 19 августа.

"Если вы не виделись с детьми или любимыми все это время, то теперь Уран развернется и даст "зеленый свет" для встреч, поездок и путешествий. Радость вернется в вашу жизнь. Если у вас не получалось забеременеть, то сейчас это может произойти, это касается и естественной беременности, и ЭКО", - отметила Анжела Перл.

19 января северный лунный кармический узел Раху на полтора года входит в пятый дом гороскопа.

"Если вы планируете детей, то в ближайшие полтора-два года у вас точно появится ребенок", - говорит гороскоп на январь 2022 для Козерогов.

Кармический узел показывает на чем, мы будем фокусировать нашу жизнь. У Козерогов это сектор детей и любви, в том числе и любви к себе. Представители знака будут получать больше удовольствия от жизни.

У представителей творческих профессий начнется светлая полоса - будет много выступлений.

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25 января Марс входит в знак Козерога. Эта планета очень сильная - она даст толчок к действиям.

"Кто-то спортом займется, кто-то купит новый автомобиль, кто-то наконец-то выскажет то, что думает, кто-то куда-то поедет. Марс даст Козерогам активность", - сказала астролог.

Январь закончится тем, что 29 января Венера развернется в прямое движение в первом доме гороскопа.

"Это планета ценностей и самооценки, она указывает Козерогам на то, чтобы они нашли свои таланты, определились, за что они себя любят", - говорит гороскоп на месяц.

"Тема любви к себе, самооценки у Козерогов очень важная в январе. Многие к концу месяца поймут, что вы единственные в своем роде. Начинайте себя ценить и любить такими, как вы есть. Не думайте, какие ожидания у социума и не сравнивайте себя с другими людьми", - резюмировала Анжела Перл.

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