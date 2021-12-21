Поменяется все - имидж, место жительства, возлюбленный: гороскоп на январь 2022 года для Тельцов

Новый год 2022 начнется для Тельцов с духовного роста и расширения горизонтов, необходимо фокусироваться на себе, говорит гороскоп на месяц.
Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2022 года для Тельцов.
Первый месяц нового года будет очень удачным для представителей знака в контексте международных контактов, поездок за границу и обучения, сказала астролог на своем Youtube-канале.
Новый год 2022 начнется для Тельцов с новолуния в девятом доме гороскопа - это дом духовного роста, расширения видения этого мира и своих горизонтов.
"Это новолуние может дать вам встречу с интересным человеком, который откроет вам глаза на то, что можно жить по-другому. Это может быть поездка или путешествие за границу. Вероятно знакомство с иностранцем, изучение иностранного языка", - рассказала астролог.
Тельцы могут пойти на обучение или сами могут начать учить, например, вести какой-то курс. Кроме того, девятый дом гороскопа символизирует юридические дела. Возможно в начале января у представителей знака начнутся какие-либо судебные процессы.
"Могут поступить документы, которые касаются заграницы - виза, загранпаспорт, пмж. Или откроется граница в ту страну, которую вы ждали" - добавила Анжела Перл.
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3 января Меркурий, который отвечает за общение, контакты, информацию, новости, входит в десятый дом карьеры, работы, статуса, репутации, достижений. Он там останется на целый месяц - до 4 февраля.
14 февраля эта планета развернется в ретроградное движение и будет ходить три раза по десятому дому гороскопа Тельцов. Что это значит: вы выйдете на старую работу, придется переделывать проект, вернется давний клиент, что-то будет переписываться в уставе вашей организации.
"Ретро Меркурий всегда смотрит назад, и происходят события с приставкой "пере" - передумать, переделать. Например, у вас была какая-то цель, а потом вы решили, что стоит сделать по-другому", - объяснила астролог.
17 января - полнолуние в третьем доме гороскопа. Возможен переезд. Тельцы могут решить переехать в другую квартиру или дом, съехаться или наоборот разъехаться с кем-то. Кого-то из Тельцов ждет путешествие или поездка к родственникам.
18 января Уран, который находится в знаке Тельца разворачивается в прямое движение. Он был ретроградным с середины августа. Если в течение этого времени у вас была пауза в каких-то процессах, то в январе дело сдвинется с мертвой точки.
"Уран - это планета свободы. У вас будет ощущение какого-то освобождения или прорыва", - отметила Анжела Перл.
19 января кармические узлы меняют знак и входят в знак Тельца - в первый дом гороскопа. Северный кармический узел Раху показывает, на ком или на чем нужно фокусироваться.
"Тельцам нужно фокусироваться на самих себе - начиная от внешности, стиля, тела, и заканчивая всеми другими характеристиками. В ближайшие полтора года Тельцы будут очень сильно меняться. Также ожидаются перемены и в отношениях - вы можете встретить свою любовь по кармическому узлу, вы можете расстаться с тем, кто мешает вашему росту или развитию. Тема отношений может проявиться после 19 января", - говорит гороскоп на январь 2022 для Тельцов.
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25 января Марс, который символизирует смелость, активность, действия, входит в девятый дом гороскопа и продолжает тему международных контактов.
"Вы может найти работу за границей, заключить международный контракт, выйти с вашим бизнесом на международный уровень. Марс в негативе может дать сражения в суде", - прогнозирует астролог.
29 января Венера развернется в прямое движение. Это планета любви и денег.
"Тельцы начнут привлекать любовь, придут деньги от родственников из-за рубежа, поступят средства от клиентов из других стран. Возможно знакомство с кем-то онлайн или встреча с тем человеком, с которым вы познакомились в Сети", - добавила специалист.
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