Поменяется все - имидж, место жительства, возлюбленный: гороскоп на январь 2022 года для Тельцов

Тельцов ждут большие перемены в ближайшие полтора года, свидетельствует гороскоп / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2022 года для Тельцов.

Первый месяц нового года будет очень удачным для представителей знака в контексте международных контактов, поездок за границу и обучения, сказала астролог на своем Youtube-канале.

Новый год 2022 начнется для Тельцов с новолуния в девятом доме гороскопа - это дом духовного роста, расширения видения этого мира и своих горизонтов.

"Это новолуние может дать вам встречу с интересным человеком, который откроет вам глаза на то, что можно жить по-другому. Это может быть поездка или путешествие за границу. Вероятно знакомство с иностранцем, изучение иностранного языка", - рассказала астролог.

Тельцы могут пойти на обучение или сами могут начать учить, например, вести какой-то курс. Кроме того, девятый дом гороскопа символизирует юридические дела. Возможно в начале января у представителей знака начнутся какие-либо судебные процессы.

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"Могут поступить документы, которые касаются заграницы - виза, загранпаспорт, пмж. Или откроется граница в ту страну, которую вы ждали" - добавила Анжела Перл.

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3 января Меркурий, который отвечает за общение, контакты, информацию, новости, входит в десятый дом карьеры, работы, статуса, репутации, достижений. Он там останется на целый месяц - до 4 февраля.

14 февраля эта планета развернется в ретроградное движение и будет ходить три раза по десятому дому гороскопа Тельцов. Что это значит: вы выйдете на старую работу, придется переделывать проект, вернется давний клиент, что-то будет переписываться в уставе вашей организации.

"Ретро Меркурий всегда смотрит назад, и происходят события с приставкой "пере" - передумать, переделать. Например, у вас была какая-то цель, а потом вы решили, что стоит сделать по-другому", - объяснила астролог.

17 января - полнолуние в третьем доме гороскопа. Возможен переезд. Тельцы могут решить переехать в другую квартиру или дом, съехаться или наоборот разъехаться с кем-то. Кого-то из Тельцов ждет путешествие или поездка к родственникам.

18 января Уран, который находится в знаке Тельца разворачивается в прямое движение. Он был ретроградным с середины августа. Если в течение этого времени у вас была пауза в каких-то процессах, то в январе дело сдвинется с мертвой точки.

"Уран - это планета свободы. У вас будет ощущение какого-то освобождения или прорыва", - отметила Анжела Перл.

19 января кармические узлы меняют знак и входят в знак Тельца - в первый дом гороскопа. Северный кармический узел Раху показывает, на ком или на чем нужно фокусироваться.

"Тельцам нужно фокусироваться на самих себе - начиная от внешности, стиля, тела, и заканчивая всеми другими характеристиками. В ближайшие полтора года Тельцы будут очень сильно меняться. Также ожидаются перемены и в отношениях - вы можете встретить свою любовь по кармическому узлу, вы можете расстаться с тем, кто мешает вашему росту или развитию. Тема отношений может проявиться после 19 января", - говорит гороскоп на январь 2022 для Тельцов.

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25 января Марс, который символизирует смелость, активность, действия, входит в девятый дом гороскопа и продолжает тему международных контактов.

"Вы может найти работу за границей, заключить международный контракт, выйти с вашим бизнесом на международный уровень. Марс в негативе может дать сражения в суде", - прогнозирует астролог.

29 января Венера развернется в прямое движение. Это планета любви и денег.

"Тельцы начнут привлекать любовь, придут деньги от родственников из-за рубежа, поступят средства от клиентов из других стран. Возможно знакомство с кем-то онлайн или встреча с тем человеком, с которым вы познакомились в Сети", - добавила специалист.

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