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Гороскоп на январь 2022 года для Раков: проблемы с деньгами, возвращение бывшего и новый имидж

23 декабря 2021, 17:49

Новый год 2022 начнется для Раков с важных событий - могут начаться новые романтические или важные деловые отношения.

гороскоп
Любовь, деньги и планы на будущее - все эти вопросы выйдут на первый план, говорит гороскоп на месяц / Фото ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2022 года для Раков.

Январь 2022 года может быть очень важным для Раков, потому что 2 января - новолуние в седьмом доме гороскопа - доме отношений, любви, брака, рассказала астролог на своем Youtube-канале. В начале нового года у Раков могут начаться новые романтические или важные деловые отношения.

В седьмом доме гороскопа у Раков 2 января будут находиться два светила - Солнце и Луна и три планеты - Меркурий, Плутон и Венера. В этот день может состояться важное знакомство, но отношения начнутся после 29 января, когда Венера развернется в прямое движение.

Для Раков, которые уже находятся в браке или серьезных отношениях, новолуние может проиграться как заключение важной сделки или контракта.

3 января Меркурий меняет знак и входит в восьмой дом гороскопа. Речь пойдет о большой сумме денег - это могут быть инвестиции или получение прибыли.

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14 января Меркурий развернется в ретроградное движение до 4 февраля - в этот период все финансовые вопросы будут на паузе, придется подождать получения денег, пока Меркурий не начнет прямое движение, нужно будет перезаключить сделку, перефинансировать какой-то проект, переоформить социальную помощь. Могут быть задержки в выплате зарплат, алиментов, социальной помощи. Если вы, например, собираете документы для кредита, то решение скорее всего получите после 4 февраля. Если идут переговоры по поводу какой-то сделки, то результат тоже будет в начале февраля.

Восьмой дом гороскопа также это дом интимных отношений и психологического состояния. В вашу жизнь может вернуться бывший возлюбленный. Могут повторится какие-то переживания, всплыть психологические травмы.

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17 января - полнолуние в знаке Рака в первом доме гороскопа. Это будет очень эмоциональный день для представителей знака. Особенно его почувствуют Раки, которые родились с 18 по 21 июля.

"Полнолуние проясняет что-то, высвечивает или заканчивает. Иногда это кульминация, завершение. Например, завершение отношений. Вы узнаете, как к вам относятся другие люди. Это может быть ваше появление на публике, например выступление с речью - вас станет видно. Это полнолуние - удачное время для популярности, рекламы. К Ракам будет приковано внимание", - сказала астролог.

Раки могут решить сменить имидж, заняться спортом, что-то поменять во внешности.

В полнолуние снова поднимется вопрос отношений - с друзьями, коллегами, клиентами, любимым человеком.

18 января Уран - планета сюрпризов, перемен и свободы - разворачивается в одиннадцатом доме планов на будущее, интернета, друзей. Раки вернут долги, которые появились в августе, будут закрывать одни кредиты и брать другие, разбираться с налогами. Представители знака могут открыть онлайн-бизнес, который изменит финансовое положение.

"К слову, Уран управляет восьмым домом гороскопа у Раков, поэтому ситуация с финансами у них не стабильная: они могут много заработать, а потом все потерять", - отметила астролог.

Если в августе Раки поссорились со старым другом, то сейчас могут помириться и возобновить отношения. Если был перерыв в работе, например, вы по каким-то причинам не сотрудничали со старым коллективом, то после 18 января ситуация изменится, говорит гороскоп на месяц.

19 января северный лунный кармический узел входит в одиннадцатый дом гороскопа у Раков.

"Кармический узел показывает, на чем нужно фокусироваться. И в ближайшие полтора года вы будете расширяться в своей деятельности, у вас появятся планы на будущее. Эта идея не оставит вас в ближайшие два года. Если вы планируете родить ребенка, то это получится. Скорее всего многие Раки решат стать лидером коллектива, организации, группы по интересам", - считает Анжела Перл.

25 января Марс - планета активности, страсти, смелости - входит в седьмой дом отношений, брака и любви. У Раков начнется период свиданий, в бизнесе - активные переговоры. 29 января Венера - планета любви и денег - разворачивается в прямое движение в седьмом доме.

"И это уже зеленый свет для отношений. Можете смело знакомится, встречаться и принимать решение - ваш это человек или нет", - резюмировала астролог.

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