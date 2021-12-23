Гороскоп на январь 2022 года для Раков: проблемы с деньгами, возвращение бывшего и новый имидж

Новый год 2022 начнется для Раков с важных событий - могут начаться новые романтические или важные деловые отношения.
Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2022 года для Раков.
Январь 2022 года может быть очень важным для Раков, потому что 2 января - новолуние в седьмом доме гороскопа - доме отношений, любви, брака, рассказала астролог на своем Youtube-канале. В начале нового года у Раков могут начаться новые романтические или важные деловые отношения.
В седьмом доме гороскопа у Раков 2 января будут находиться два светила - Солнце и Луна и три планеты - Меркурий, Плутон и Венера. В этот день может состояться важное знакомство, но отношения начнутся после 29 января, когда Венера развернется в прямое движение.
Для Раков, которые уже находятся в браке или серьезных отношениях, новолуние может проиграться как заключение важной сделки или контракта.
3 января Меркурий меняет знак и входит в восьмой дом гороскопа. Речь пойдет о большой сумме денег - это могут быть инвестиции или получение прибыли.
14 января Меркурий развернется в ретроградное движение до 4 февраля - в этот период все финансовые вопросы будут на паузе, придется подождать получения денег, пока Меркурий не начнет прямое движение, нужно будет перезаключить сделку, перефинансировать какой-то проект, переоформить социальную помощь. Могут быть задержки в выплате зарплат, алиментов, социальной помощи. Если вы, например, собираете документы для кредита, то решение скорее всего получите после 4 февраля. Если идут переговоры по поводу какой-то сделки, то результат тоже будет в начале февраля.
Восьмой дом гороскопа также это дом интимных отношений и психологического состояния. В вашу жизнь может вернуться бывший возлюбленный. Могут повторится какие-то переживания, всплыть психологические травмы.
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17 января - полнолуние в знаке Рака в первом доме гороскопа. Это будет очень эмоциональный день для представителей знака. Особенно его почувствуют Раки, которые родились с 18 по 21 июля.
"Полнолуние проясняет что-то, высвечивает или заканчивает. Иногда это кульминация, завершение. Например, завершение отношений. Вы узнаете, как к вам относятся другие люди. Это может быть ваше появление на публике, например выступление с речью - вас станет видно. Это полнолуние - удачное время для популярности, рекламы. К Ракам будет приковано внимание", - сказала астролог.
Раки могут решить сменить имидж, заняться спортом, что-то поменять во внешности.
В полнолуние снова поднимется вопрос отношений - с друзьями, коллегами, клиентами, любимым человеком.
18 января Уран - планета сюрпризов, перемен и свободы - разворачивается в одиннадцатом доме планов на будущее, интернета, друзей. Раки вернут долги, которые появились в августе, будут закрывать одни кредиты и брать другие, разбираться с налогами. Представители знака могут открыть онлайн-бизнес, который изменит финансовое положение.
"К слову, Уран управляет восьмым домом гороскопа у Раков, поэтому ситуация с финансами у них не стабильная: они могут много заработать, а потом все потерять", - отметила астролог.
Если в августе Раки поссорились со старым другом, то сейчас могут помириться и возобновить отношения. Если был перерыв в работе, например, вы по каким-то причинам не сотрудничали со старым коллективом, то после 18 января ситуация изменится, говорит гороскоп на месяц.
19 января северный лунный кармический узел входит в одиннадцатый дом гороскопа у Раков.
"Кармический узел показывает, на чем нужно фокусироваться. И в ближайшие полтора года вы будете расширяться в своей деятельности, у вас появятся планы на будущее. Эта идея не оставит вас в ближайшие два года. Если вы планируете родить ребенка, то это получится. Скорее всего многие Раки решат стать лидером коллектива, организации, группы по интересам", - считает Анжела Перл.
25 января Марс - планета активности, страсти, смелости - входит в седьмой дом отношений, брака и любви. У Раков начнется период свиданий, в бизнесе - активные переговоры. 29 января Венера - планета любви и денег - разворачивается в прямое движение в седьмом доме.
"И это уже зеленый свет для отношений. Можете смело знакомится, встречаться и принимать решение - ваш это человек или нет", - резюмировала астролог.
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