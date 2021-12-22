Гороскоп на январь 2022 года обещает Близнецам несметное богатство и бурный роман

Весь январь Близнецы будут осуществлять целенаправленные действия для получения прибыли. Те, кто деньгами не интересуется, сфокусируются на самопознании.
Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2022 года для Близнецов.
Первый месяц нового года будет для Близнецов очень удачным в плане финансов - представители этого знака зодиака точно разбогатеют, рассказала астролог на своем Youtube-канале.
2 января - новолуние в восьмом доме гороскопа, это дом финансов. Близнецов ждет новость о наследстве или новой работе, финансовая помощь от родителей, появление инвестора. Из любого источника, в том числе и от банка или от государства, Близнецы получат большую сумму.
3 января планета-управитель Близнецов Меркурий задержится на месяц в девятом доме гороскопа. Это дом путешествий и всего, что связано с заграницей. 14 января Меркурий остановится и развернется в ретроградное движение. Одних Близнецов ждут поездки и путешествия, других - обучение или преподавание, за которое они получат хорошие деньги. У некоторых представителей знака начнутся судебные процессы.
Читайте такжеИсполнение мечты и коварство друга: прогноз на картах Таро для Близнецов на декабрь 202117 января - полнолуние во втором доме денег, который показывает доходы, например, зарплату. Близнецы могут сменить работу, закончить проект и получить за него хороший гонорар. Появится подработка. Можно получить денежный подарок, кто-то вернет долг. Если какой-то финансовый вопрос возник в начале января, то к 17 числу появится ясность и определенность.
18 января Уран, который находится в двенадцатом доме гороскопа, останавливается и разворачивается в прямое движение. Он был ретроградным и медленно шел назад с 19 августа, затормаживая процессы. Уран находился в секторе изоляции и эмиграции.
"После 18 января вы можете получить нужные вам документы, откроется граница и получится совершить задуманную поездку. Это мог быть период лечения. Если вы работали где-то далеко, находились в ретрите, в деревне, далеко за городом - теперь вы вернетесь домой", - отметила астролог.
Перл добавила, что Близнецы могут вернуться к решению проблемы, которая возникла у них еще в августе.
19 января кармические узлы на полтора года меняют знак и уходят в двенадцатый дом гороскопа.
"Восходящий кармический узел часто дает переезд куда-то далеко или эмиграцию. Если у вас есть такие планы, то в ближайшие полтора года их удастся реализовать. Также он дает самопознание, самокопание, погружение в себя, духовный рост. Кармический узел позволит вам познакомится с самим собой и найти свое место в жизни", - отметила астролог.
Очень хорошо проводить работу над собой по кармическим узлам, говорит гороскоп на месяц. Это хорошее время для избавления от зависимостей - алкогольной, наркотической и т.д. Вы точно сможете с ними справиться.
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25 января Марс - планета активности и действий - входит в восьмой дом финансов. У Близнецов активизируются финансовые процессы. Не исключены медицинские операции.
"У многих Близнецов после 25 января оживится сфера интимных отношений", - отметила Анжела Перл.
29 января Венера разворачивается в прямое движение. Это планета, которая символизирует деньги и любовь.
"Буквально в последние дни января планета поставит последнюю точку на каких-то документах, и вы получите свои деньги, работу, которую хотели, решение суда и так далее", - резюмировала астролог.
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