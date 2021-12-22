Гороскоп на январь 2022 года обещает Близнецам несметное богатство и бурный роман

Новый год 2022 начнется для Близнецов с успеха в финансовых делах / Фото ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2022 года для Близнецов.

Первый месяц нового года будет для Близнецов очень удачным в плане финансов - представители этого знака зодиака точно разбогатеют, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

2 января - новолуние в восьмом доме гороскопа, это дом финансов. Близнецов ждет новость о наследстве или новой работе, финансовая помощь от родителей, появление инвестора. Из любого источника, в том числе и от банка или от государства, Близнецы получат большую сумму.

3 января планета-управитель Близнецов Меркурий задержится на месяц в девятом доме гороскопа. Это дом путешествий и всего, что связано с заграницей. 14 января Меркурий остановится и развернется в ретроградное движение. Одних Близнецов ждут поездки и путешествия, других - обучение или преподавание, за которое они получат хорошие деньги. У некоторых представителей знака начнутся судебные процессы.

Читайте такжеИсполнение мечты и коварство друга: прогноз на картах Таро для Близнецов на декабрь 202117 января - полнолуние во втором доме денег, который показывает доходы, например, зарплату. Близнецы могут сменить работу, закончить проект и получить за него хороший гонорар. Появится подработка. Можно получить денежный подарок, кто-то вернет долг. Если какой-то финансовый вопрос возник в начале января, то к 17 числу появится ясность и определенность.

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18 января Уран, который находится в двенадцатом доме гороскопа, останавливается и разворачивается в прямое движение. Он был ретроградным и медленно шел назад с 19 августа, затормаживая процессы. Уран находился в секторе изоляции и эмиграции.

"После 18 января вы можете получить нужные вам документы, откроется граница и получится совершить задуманную поездку. Это мог быть период лечения. Если вы работали где-то далеко, находились в ретрите, в деревне, далеко за городом - теперь вы вернетесь домой", - отметила астролог.

Перл добавила, что Близнецы могут вернуться к решению проблемы, которая возникла у них еще в августе.

19 января кармические узлы на полтора года меняют знак и уходят в двенадцатый дом гороскопа.

"Восходящий кармический узел часто дает переезд куда-то далеко или эмиграцию. Если у вас есть такие планы, то в ближайшие полтора года их удастся реализовать. Также он дает самопознание, самокопание, погружение в себя, духовный рост. Кармический узел позволит вам познакомится с самим собой и найти свое место в жизни", - отметила астролог.

Очень хорошо проводить работу над собой по кармическим узлам, говорит гороскоп на месяц. Это хорошее время для избавления от зависимостей - алкогольной, наркотической и т.д. Вы точно сможете с ними справиться.

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25 января Марс - планета активности и действий - входит в восьмой дом финансов. У Близнецов активизируются финансовые процессы. Не исключены медицинские операции.

"У многих Близнецов после 25 января оживится сфера интимных отношений", - отметила Анжела Перл.

29 января Венера разворачивается в прямое движение. Это планета, которая символизирует деньги и любовь.

"Буквально в последние дни января планета поставит последнюю точку на каких-то документах, и вы получите свои деньги, работу, которую хотели, решение суда и так далее", - резюмировала астролог.

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