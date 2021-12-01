Гороскоп для водных знаков зодиака на декабрь 2021 - Раков, Скорпионов и Рыб

Астролог составила гороскоп на месяц для трех знаков зодиака / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2021 для водных знаков зодиака - Раков, Скорпионов и Рыб. Раков ждет брак и рождение ребенка, у Рыб будет просто потрясающее окончание старого и начало нового года, а у Скорпионов также начнется полоса везения.

Подарки судьбы и удача на весь 2022-й год - гороскоп для Раков от Анжелы Перл

Начнется месяц разворотом Нептуна, который был ретроградным в течение пяти месяцев.

Нептун - это наши мечты, вдохновение, духовность, поиск смысла жизни, визуализация мыслей. И эта планета будет в девятом доме гороскопа у Раков. Этот дом символизирует путешествие, обучение, образование, духовный рост, веру.

"Если ваше обучение стояло на паузе или вы не знали, в каком направлении двигаться, как использовать свою энергию и где черпать вдохновение, то Нептун наконец-то развернется 2 декабря. И вы сможете планировать свои поездки, путешествия, переезд в другой город или другую страну. Ситуация прояснится", - рассказала астролог на своем Youtube-канале.

4 декабря - последнее солнечное затмение в шестом доме гороскопа работы и здоровья у Раков.

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"Два года шли у вас затмения в этом секторе. Многие могли пересмотреть работу, поменять ее, изменить сферу деятельности, сменить коллектив. Если вы тянули с решением по поводу работы или бизнеса, то наконец-то придется его принять", - сказала эксперт.

Если вы не работаете, то нужно задуматься по поводу своих ежедневных обязанностей и режима жизни. Может быть вы слишком часто испытываете стресс? Затмение заставит вас заняться этим вопросом и улучшить качество жизни.

Раки могут решиться бросить курить, употреблять алкоголь, отказаться от любых других вредных привычек и сделать выбор в пользу хорошего здоровья и самочувствия.

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14 декабря Меркурий меняет знак и входит в ваш седьмой дом гороскопа. Вы можете получить известие, нужную информацию.

Седьмой дом - это отношения, брак, развода, другие люді, с которыми вы взаимодействуете.

"Если это не касается романтических отношений, то затронет деловые связи. Раков ждет сделка, договор купли-продажи, контракт", - сказала астролог.

В это же день Марс входит в шестой дом работы. Марс даст энергию и смелость решительно действовать. Раки расчистят любые завалы в своей жизни, разрубят любые конфликты и решат все проблемы.

19 декабря Венера останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 29 января в седьмом доме любви, брака, встреч, переговоров.

"Венера символизирует любовь и деньги. Так что все, что касается финансовых отношений с людьми или организациями, романтических отношений, Раки будут пересматривать и оценивать до конца января. Если вы с кем-то познакомитесь в этот период, то после 29 января скорее всего увидите этого человека в другом свете", - сказала Анжела Перл.

Последствия своего выбора и решений Раки увидят уже в феврале 2022 года, говорит гороскоп на декабрь 2021.

Астролог советует не вступать в брак, не делать уколы красоты в период ретроградной Венеры.

Больше всего влияние ретроградной Венеры почувствуют те Раки, которые родились 18 июля.

19 декабря будет полнолуние в двенадцатом доме гороскопа у Раков. Представители знака возьмут тайм-аут, выделят время для себя и для отдыха. Ракам может открыться тайна из прошлого или они поставят крест на какой-то ситуации.

29-30 декабря Юпитер меняет знак и входит в девятый дом гороскопа на весь 2022-й год. Юпитер - планета удачи, подарков судьбы, новых возможностей. Он будет очень сильным в этом доме гороскопа и принесет Ракам дары Вселенной не только в декабре но и в течение всего 2022 года. Вас ждут поездки, путешествия, новые знания и встречи, брак и даже рождение ребенка.

Гороскоп для Рыб на декабрь 2021 года от Анжелы Перл

Нептун (планета, которая управляет Рыбами) пять месяцев был ретроградным в первом доме, пятился назад и замедлял процессы, ставил на паузу все дела. Если с 25 июня у вас что-то затормозилось, то со 2 декабря начнет сдвигаться, продвигаться вперед, заканчиваться.

Ретроградный Нептун особенно влиял на Рыб, рожденных с 8 по 14 марта. У этих представителей знака могли быть задержки, переносы, паузы в процессах. Со 2 декабря Нептун даст Рыбам вдохновение в любых творческих процессах.

4 декабря - солнечное затмение в десятом доме карьеры, достижений, цели, репутации.

Два года шли затмения у Рыб в этом секторе. Если вы еще думаете, в какой сфере вам развиваться, то это затмение даст четкое понимание, куда идти, и задаст направление. Рыбы получат шанс получить повышение, новый статус.

Энергия у Рыб сдвинется - представители знака станут более мобильными, начнут больше путешествовать в ближайшие два года, могут даже переехать в другую страну.

14 декабря Меркурий входит в одиннадцатый дом гороскопа. Это друзья, коллеги, круг общения. Меркурий даст Рыбам новые знакомства и много общения с интересными людьми.

Рыбам стоит быть острожными - возможно противостояние или конфликт с родителями или начальством.

19 декабря Венера останавливается в одиннадцатом доме гороскопа и начинает движение в обратном направлении.

"В это время Рыбам придется что-то переделывать еще раз, вносить коррективы, вкладывать куда-то деньги, может прийти прибыль за ранее проделанную работу", - сказала астролог и посоветовала представителям знака не ввязываться в рискованные операции.

Венера - планета любви и комфорта. Поэтому Рыбы по-новому посмотрят на партнера, спадут розовые очки, не исключено, что наступит разочарование.

Венера будет соединяться с Плутоном - планетой инвестиций и больших денег. Возможно, в ваши проекты захотят вложить деньги, но произойдет это не раньше конца февраля - начала марта.

19 декабря будет полнолуние в четвертом доме гороскопа. Появится новая информация, касающаяся вашего дома, места проживания, переезда. Рыбы могут получить новость от членов семьи.

29-30 декабря Юпитер входит в знак Рыбы почти на весь год.

"Ранним Рыбам Юпитер уже мог дать какие-то подарки в этом году и принес везение. Теперь все Рыбы получат подарки в 2022 году. Юпитер часто сравнивают в Дедом Морозом, он сильный, щедрый и любит одаривать Рыб. Поэтому 2022 год будет просто потрясающим", - резюмировала астролог.

Подробный гороскоп для Скорпионов на декабрь 2021 года от Анжелы Перл читайте тут. Как прогнозирует астролог, Скорпионам придется провести большую работу над собой и кардинально измениться, но в результате их ждет головокружительный успех.

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