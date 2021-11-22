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Все будет так, как вы мечтали: прогноз на картах Таро для Дев на декабрь 2021

22 ноября 2021, 13:58

В декабре 2021 года Девы смогут круто изменить свою жизнь - вступить в брак, сменить работу или открыть собственное дело. Еще их ждут подарки и премии.

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Таро прогноз для Дев на декабрь 2021 года от Анжелы Перл / Фото pixabay.com

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл дала прогноз по картам Таро на декабрь 2021 для Дев. В целом, прогноз более чем положительный.

Последний месяц этого года будет наполнен радостью и счастьем, с финансами будет все стабильно. А некоторым Девам "светит" предложение руки и сердца. Также вероятны подарки, денежные вознаграждения и поездки, говорится на Youtube-канале Анжелы Перл.

Король жезлов - значение в картах Таро

Мужчина может войти в жизнь Дев в последний месяц 2021 года. Это может быть новое знакомство, и этот человек сыграет важную роль в жизни представителей данного знака зодиака. Мужчина будет представителем огненной стихии, то есть Овен, Лев или Стрелец.

Эксперт добавила, что эта карта может говорить и о браке, так как 29-30 декабря планета брака/жениха входит в седьмой дом на целый год.

Иерофант в картах Таро - значение

Эта карта отвечает за традиции и может говорить о браке, венчании, помолвке, крестинах. Как минимум, Дев могут пригласить на свадьбу, как максимум - они сами получат предложение руки и сердца.

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Астролог советует расписываться не позже 18 декабря, пока Венера не развернулась. А вот само свадебное торжество с гостями можно устроить и позже.

Иерофант в картах Таро это также и учитель. Некоторые Девы могут встретить своего наставника, будут сдавать важный экзамен, поедут на обучение или семинар или сами станут коучем, мотиватором, который поведет за собой учеников.

Карта 8 жезлов в Таро - значение

Восьмерка жезлов может означать прогресс, продвижение, переезд, путешествие, смену работы или смену одних романтических отношений на другие.

"Эта карта появляется тогда, когда человек готов искать новый путь, покорять новые вершины, брать на себя ответственность. Когда человек перерос ситуацию и идет дальше искать себя", - отметила Анжела Перл.

Семь мечей в Таро - что значит

В декабре 2021 годы Девы будут очень стремиться к переменам. Если речь идет об увольнении или смене работы, то вместе с вами уйдут и ваши клиенты (например, если вы косметолог, риелтор, парикмахер, дизайнер и т.д.).

Иногда семерка мечей может говорить о мошенничестве, воровстве или о каком-то обмане у вас за спиной. Астролог посоветовала Девам быть внимательными и острожными.

2 Пентаклей - значение

Эта карта отвечает за деньги в декабре 2021 года и говорит она о том, что с финансами все будет стабильно. Девам нужно будет балансировать, распределять финансы в последний месяц уходящего года. Также двойка пентаклей может говорить о том, что будут два источника дохода.

10 Чаш - значение

В декабре Девы будут эмоционально наполнены, довольны и счастливы. Радость принесут члены семьи, праздники, близкие, друзья, возможно хорошее известие.

В декабре Дев ждут встречи с друзьями, походы на концерты, корпоративы.

Король пентаклей - значение

Хорошая карта, которая говорит о финансовой безопасности. Ее можно назвать картой спокойного изобилия и материального достатка.

Может означать появление мужчины земной стихии - Телец, Дева, Козерог.

Девам король пентаклей может принести подарок или премию на работе.

Возможно сами Девы совершат ценную покупку. Астролог советует успеть сделать это до 19 декабря и обязательно сохранить чек. Возможно потом вы захотите вернуть купленное в магазин или обменять.

Карта Суд - значение в картах Таро

Карта пробуждения, ясности. Ее девиз - "Я знаю, чем я хочу заниматься. Я знаю, как я хочу жить. Я меняю свою жизнь. Теперь я не боюсь".

Эта карта принесет Девам в декабре 2021 года завершение судебных процессов, решение суда по алиментам, разделу имущества и т.д. или получение важного документа, который существенно повлияет жизнь.

Карта Солнце - что значит в Таро

Анжела Перл отметила, что карта Солнце никогда не бывает негативной. Она несет финансовое благополучие, здоровье, радость, счастье.

"Она значит: человек на коне. Все будет так, как вы хотели", - отметила эксперт.

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