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Гороскоп на декабрь 2021: Козероги выбьются из сил, но разрешат все проблемы

29 ноября 2021, 03:50

Астролог Анжела Перл посоветовала Козерогам не убегать от ответсвенности и от принятия решения, а, наоборот, очень трезво подойти к вопросу.

Козерог
Декабрь 2021 принесет Козерогам далекую поездку, свидетельствует гороскоп на месяц / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила гороскоп на декабрь для Козерогов. Последний месяц года принесет представителям знака очень много работы. Козероги будут крутиться, как белка в колесе, и рискуют ощутить усталость, упадок сил и истощение.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Нептун разворачивается в прямое движение в третьем доме гороскопа. Он отвечает за общение, коммуникации, связи и знакомства.

Если в последние пять месяцев - пока Нептун был ретроградным - у Козерогов не получалось с кем-то встретиться, договориться или осуществить поездку, то в начале месяца "туман развеется" и все проблемы разрешатся.

4 декабря - солнечное затмение, последнее из этой серии в двенадцатом доме гороскопа. Это дом изоляции, перерыва, тайм-аута. Затмения продолжались в течение последних двух лет (2020-21 гг.), и вот наконец в последний месяц 2021 года Козероги "выйдут из заточения". Если вы уехали далеко от дома, значит вернетесь. Если вы собираетесь переехать, но два года не получалось осуществить задуманное, то в декабре это случится. В плане работы затмение 4 декабря 2021 может привести к тому, то вы окончательно перейдете на дистанционную работу или, наоборот, вернетесь в офис. Этот день поставит окончательную точку в любых процессах, которые тянулись длительное время.

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14 декабря Меркурий входит в знак Козерога. Эта планета символизирует новости, идеи, информацию, переговоры, важные беседы.

"Меркурий всегда хорош. Когда Меркурий входит в ваш дом, это значит, что вы что-то получите. Например, дельный совет. Вы начнете преподавать, обучать, торговать", - сказала астролог.

В этот же день Марс входит в двенадцатый дом гороскопа. Это планета энергии, активности. Она даст ускорение всем начинаниям Козерога. Придется принимать быстрые решения по поводу далеких поездок.

Кроме того, Марс заставить задуматься о здоровье, заниматься спортом, искать информацию по поводу улучшения качества жизни.

Будет кипеть работа, придется заканчивать проекты и вкладывать в этот процесс много энергии. Не исключено, что сил будет потрачено слишком много, и Козероги буду ощущать усталость и упадок сил.

"Если с 14 декабря вы почувствует такой перелом, то обязательно задумайтесь о своем самочувствии и здоровье", - советует астролог.

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19 декабря Венера в знаке Козерога в первом доме останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 29 января.

Венера - это планета денег, комфорта, отношений и любви.

"То, что она в вашем знаке идет в обратном направлении, говорит о том, что до конца января вы будете переоценивать любые отношения - романтические, финансовые, деловые", - говорит астролог.

Козерогов ждут полтора месяца раздумий и анализа. Если представителей знака беспокоит какая-то ситуация, доставляет дискомфорт, то она разрешится лишь в первых числах марта 2022.

Козерогам нужно не убегать от ответсвенности и от принятия решения, а, наоборот, очень трезво подойти к вопросу, взвесить все "за" и "против", быть честным с самим собой, советует эксперт.

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19 декабря - полнолуние в шестом доме работы и здоровья.

"Может решиться проблема, произойдет смена работы. Полнолуние часто вносит ясность в отношения с клиентами, начальством. Либо полнолуние может высветить ваше состояние здоровья. Например, вы не могли получить диагноз, а теперь вы все узнаете. Берегите домашних животных", - предупредила Анжела Перл.

Финансовый гороскоп на декабрь 2021 для Козерогов

Сатурн - в доме денег, а Уран - в доме удовольствий и радости. Может быть напряженная ситуация с бизнесом и финансами. Если вам кто-то из близких пообещал помочь финансово, то скорее всего у него не получится. Либо вы получите меньшую сумму, чем рассчитывали.

Козерогам придется вкладывать деньги в детей или взрослые дети попросят дать в долг.

29-30 декабря Юпитер меняет знак и входит в третий дом гороскопа на целый год - до декабря 2022.

"Будет больше общения, больше поездок, желания научиться новым навыкам. Это дом коммуникаций. Может немного поменяться характер - Козероги будут более мобильны и общительны. Кроме того, Юпитер может принести подарки. Например, машину, которая будет лучше, чем у вас есть сейчас", - резюмировала Анжела Перл.

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