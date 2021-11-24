Удача в деньгах и неожиданная прибыль: топ-5 знаков кому повезет в декабре

Гороскоп на декабрь 2021 / ua.depositphotos.com/

В последнем месяце года, когда всем родным и близким нужно покупать подарки, думать как накрыть новогодний стол и выбирать наряд для новогодней ночи дополнительная финансовая прибавка будет как нельзя кстати. Кому же из знаков повезет с дополнительным доходом?

Чье материальное положение в следующем году порадует стабильностью, а кому посчастливится приумножить капиталы, читайте в нашем материале: Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год Тигра.

Астрологи выделили пять знаков зодиака, которым посчастливиться поправить свое материальное положение в конце года.

Овен

Декабрь Овны не смогут провести спустя рукава. Расслабляться времени не будет, занятость только возрастет. Однако она выльется в неплохие финансовые дивиденды. Не исключено путешествие, которое будет связано с работой. Оно принесет представителям знака хороший заработок.

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Телец

Тельцы, которые привыкли работать не покладая рук, в последнем месяце года смогут рассчитывать на хорошее материальное вознаграждение. Начальство отметит ваши усилия и трудолюбие, и вы почувствуете это на своем кошельке. Декабрьскую прибыль представители знака могут потратить на отдых или развлечения. Задумайтесь об отпуске.

Рак

Удачным в финансовом плане будет декабрь и для Раков. Вам посчастливится не только получить хороший заработок, но и далеко продвинуться по карьерной лестнице. Ваши профессиональные успехи просто ошеломляют окружающих. Не исключено также подписание выгодной сделки.

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Лев

Солидная прибыль приплывает в руки Львам в первом месяце зимы. Трудолюбивые и целеустремленные представители знака, которые не привыкли отступать перед затруднениями, могут рассчитывать на повышение по службе. Тем, кто занят в предпринимательстве, может подвернуться крупная выгодная сделка.

Дева

Трудолюбивые Девы в декабре не будут сидеть на месте, а активно искать дополнительные источники заработка. Такая активная позиция будет вознаграждена новыми интересными проектами, которые помогут укрепить финансовое положение. Конец года для Дев определенно будет удачливым.

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