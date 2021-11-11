Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников

Гороскоп на декабрь 2021 / ua.depositphotos.com/

Декабрь – время подведения итогов и завершения текущих дел. Финансовое положение многих будет стабильным, однако стоит рационально распоряжаться бюджетом. Хороший период для поиска новой работы и дополнительных источников дохода. В любовной сфере фокус внимания - на укрепление отношений с партнером.

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Гороскоп на декабрь 2021 – Овен

В последнем месяце 2021 года Овны будут все больше задумываться о глобальных вопросах и смысле жизни. В профессиональной деятельности рутинная монотонная работа будет утомлять. Вы будете в большей мере сконцентрированы на новых проектах и долгосрочных перспективах. Возможно, вам придется вернуться к решению вопросов, с которыми вы оттягивали. Внешние обстоятельства поспособствуют этому. Вооружившись решительностью и трудолюбием, выполняйте поставленные задачи. Не останавливайтесь на полпути, это может в негативную сторону сказаться на вашем заработке.

В личной жизни в начале месяца романтика и работа будут тесно связаны. Не исключено, что вам начнет оказывать знаки внимания коллега. Венера поможет привлечь в вашу жизнь людей, которые внесут вклад в развитие ваших проектов и помогут в достижении желаемого.

Здоровье не подведет Овнов в первом месяце зимы. Однако нужно быть внимательными к своему артериальному давлению.

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Гороскоп на декабрь 2021 – Телец

В декабре Тельцам захочется максимально проявить свои возможности. Будьте осторожны при решении финансовых вопросов, звезды предупреждают, что под влиянием негативных тенденций, повышается риск быть втянутыми в авантюры. В этом месяце стоит пересмотреть свои деловые отношения и определиться, кто заслуживает доверия. Прислушивайтесь к интуиции, она даст верные подсказки. Не исключено, что вы завладеете тайной информацией, которая поможет продвинуться по карьерной лестнице. Саморазвитие поможет укрепить ваше материальное положение.

В любовной сфере свободных Тельцов ожидают приятные сюрпризы. В путешествии есть шанс познакомиться с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни. Семейным представителям знака выпадет возможность укрепить свой союз и вернуть былую страсть.

В плане здоровья Тельцы должны избегать физических и эмоциональных перегрузок. Это может ослабить защитные силы организма и привести к различным заболеваниям.

Гороскоп на декабрь 2021 – Близнецы

Звезды рекомендуют Близнецам направить свой фокус внимания на укрепление отношений с партнером и налаживание деловых связей. Новые знакомства будут перспективными. В профессиональной сфере инициативность – ваш ключ к успеху и повышению авторитета в глазах окружающих. Делитесь своими планами, и смело высказывайте идеи. Стоит внимательнее присмотреться к новым знакомым. Их заманчивые предложения могут обернуться серьезным ударом по вашему финансовому благосостоянию.

В сфере личных отношений не стоит планировать свадьбу и помолвку в первом месяце зимы. Свободным Близнецам декабрь обещает судьбоносную встречу, которая внесет изменения в привычный уклад жизни. Не исключено, что дружба может перерасти в крепкий союз.

Близнецам следует опасаться возникновения болей в спине и мигрени. Чтобы избежать бессонницы, необходимо наладить режим сна и полноценно отдыхать.

Гороскоп на декабрь 2021 – Рак

Для того, чтобы укрепить свои профессиональные позиции Ракам в этом месяце не стоит занимать наблюдательную позицию, а вовлекаться в рабочий процесс по максимуму. Не исключено, что вы сможете найти дополнительный источник дохода. Активная деятельность приведет к увеличению дохода. Хороший месяц для того, чтобы налаживать отношения с коллегами и искать компромисс. Не стоит влезать в долги и брать кредиты. Ваше финансовое положение поможет справиться с небольшими денежными затруднениями самостоятельно.

Свободным Ракам гороскоп на декабрь 2021 предвещает немало интересных встреч. Однако стоит обращать внимание не только на внешность, но и на схожесть взглядов. Конфликтов с партнером удастся избежать, проявляя сдержанность. Вы с удовольствием будете выбирать подарки для близких.

В декабре Ракам стоит быть осторожными при обращении с огнем. Повышается риск ожогов и долго заживающих ран.

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Гороскоп на декабрь 2021 – Лев

Львы в декабре будут заниматься делами, которые приносят огромное удовольствие. Месяц станет для вас успешным во всех сферах жизни. Везение будет сопутствовать представителям знака на каждом шагу. Вам выпадает шанс выиграть в лотерею. В профессиональной деятельности Львам следует внимательнее отнестись к работе, которая требует аккуратности к деталям. Выполняйте работу самостоятельно и не полагайтесь на стороннюю помощь. Не принимайте скоропалительных, эмоциональных решений, особенно в денежных вопросах.

Последний месяц зимы будет наполнен удивительными встречами и знакомствами, которые помогут укрепить материальное положение и статус в обществе. Не исключена вероятность начала служебного романа. В этом месяце вы дружелюбны и любвеобильны. Семейным Львам следует больше времени проводить со своей второй половинкой и заняться обустройством быта.

Физическая активность поможет укрепить иммунную систему и противостоять простудным заболеваниям.

Гороскоп на декабрь 2021 – Дева

Дев ждет продуктивный и занимательный месяц. Вы не будете скучать на работе, продумывая необычные идеи и способы их воплощения в жизнь. Не стоит делиться своими планами с коллегами, ваши конкуренты не дремлют и все ждут подходящего момента, чтобы присвоить себе ваши достижения. Ответственно подходите к вопросу карьеры и денег, и результаты не заставят вас ждать. Вы можете найти источники дополнительного дохода, которые помогут поправить финансовое положение. Вам сопутствует везение, поэтому нелишним будет испытать удачу и купить лотерейный билет.

В декабре Девам стоит уделить внимание родным и близким людям. Это наполнит вас жизненной энергией и вдохновением. Займитесь обустройством домашнего уюта, можно затеять небольшой ремонт или перестановку. Свободным Девам звезды предсказывают начало романа. И он будет просто сказочным! Избегайте легкомысленных связей, ничего кроме разочарования они не принесут.

Повышается риск простудных заболеваний. Если заболели, не стоит переносить болезнь на ногах, такое геройство может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Гороскоп на декабрь 2021 – Весы

На первый план для Весов выйдет решение бытовых и семейных проблем. Возможно, ваши дальние родственники попросят помощи. Не стоит начинать серьезные масштабные проекты на работе, так как семейные проблемы не позволят полностью сконцентрироваться на выполнении текущих задач. До начала нового года постарайтесь решить все дела. Принимая решения, не старайтесь убить двух зайцев, остановитесь на чем-то одном. В конце года вероятны денежные поступления.

В сфере любовных отношений месяц принесет Весам перемены. Инициатива будет вознаграждена. Это хороший период для заключения брака или переезда к партнеру. Семейным представителям знака предстоят большие траты, свободным захочется покоя, они поставят личную жизнь на паузу.

Особое внимание Весам нужно уделить желудочно-кишечному тракту. Именно он может дать о себе знать.

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Гороскоп на декабрь 2021 – Скорпион

Удачный месяц для Скорпионов. Звезды предоставляют шанс значительно улучшить свое материальное благосостояние. Однако для этого нужно определиться с приоритетами и правильно расставить цели. Активно включайтесь в работу и избегайте сомнительных авантюр. Не стоит откровенничать с коллегами, их зависть может обернуться против вас. Будьте осторожными в общении, есть риск быть обманутыми. Хороший месяц, чтобы заняться поисками более перспективного места работы или дополнительных источников дохода.

Семейным Скорпионам нужно проводить больше времени со своей второй половинкой. Это поможет привнести в отношения страсть и романтику. Одиноким представителям знака необходимо больше общаться. Обратите внимание на своих сотрудников, возможно, среди них ваша судьба. Повышается вероятность начала отношений во второй половине месяца.

Чтобы избежать нервного истощения и эмоционального выгорания, Скорпионам нужно уделить внимание полноценному отдыху.

Гороскоп на декабрь 2021 – Стрелец

В последнем месяце года Стрельцы смогут поймать удачу за хвост, если четко определить для себя цели. В профессиональной деятельности стоит воздержаться от интриг и сплетен, не вступая в заговоры и сомнительные коалиции. Лучше всего сконцентрироваться на своих целях. Ваши идеи будут продуктивными и принесут неплохую прибыль. Однако не стоит поддаваться соблазну растратить деньги, задумайтесь о том, как можно рационально вложить средства.

Стрельцам в отношениях придется пережить период кризиса. Повышается вероятность конфликтов и разногласий. Вы можете почувствовать желание окружить себя красивыми вещами, которое не понравится вашим близким. Свободные Стрельцы, которые хотят встретить свою вторую половинку не должны игнорировать приглашения на различные мероприятия.

Нервное перенапряжение и вирусные заболевания – то, чего стоит опасаться Стрельцам в декабре. Отдых и укрепление защитных сил организма помогут противостоять недугам.

Гороскоп на декабрь 2021 – Козерог

В декабре звезды рекомендуют Козерогам заняться подведением итогов и завершить все текущие дела. Новый год открывает перед вами еще больше удивительных возможностей, важно только правильно к ним подготовиться. В первой половине месяца рабочая обстановка будет напряженной, вам предстоит решать текущие вопросы. Не стоит начинать новые проекты. Конец месяца подходит для смены места работы или поиска источников дополнительного заработка. Финансовое положение будет стабильным, особой прибыли не предвидится.

В делах любовных не все так просто. Вы можете предъявлять к людям завышенные требования, и это может спровоцировать разногласия. Ваше чувство ревности может стать причиной скандала. Свободные Козероги в центре внимания, отбоя от поклонников нет, но ваши претензии к ним могут затруднить общение.

В декабре повышается риск бытовых травм и неврозов, которые могут перерасти в депрессию.

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Гороскоп на декабрь 2021 – Водолей

Особое внимание Водолеям нужно уделить незавершенным проектам. Этот месяц посвятите планированию и подведению итогов уходящего года. Правильно расставьте приоритеты и цели. Не стоит посвящать в свои планы коллег, некоторые из них могут воспользоваться ими в своих целях. Неофициальная подработка может стать источником дохода. Накопившаяся усталость заставит вас задуматься о том, чтобы взять паузу и отправиться в отпуск. Для привлечения денег звезды советуют заняться благотворительностью.

Свободные Водолеи почувствуют желание уединиться и посвятить месяц себе. Тем, кому повезет завязать отношения не стоит строить далекоидущих планов, это может обернуться разочарованием. Семейным представителям знака стоит держать в узде свои эмоции и не провоцировать скандалы беспочвенной ревностью. Не исключено, что вы узнаете тайну о партнере, которую он предпочитает скрывать.

Займитесь укреплением иммунитета, и тогда здоровье вас не подведет.

Гороскоп на декабрь 2021 – Рыбы

В профессиональной деятельности для Рыб открываются новые горизонты. Появляется возможность максимально проявить свои лучшие качества и достичь успехов, будь то новая должность или солидное повышение зарплаты. Удача сопутствует Рыбам, которые заняты собственным делом. У вас получиться заключить выгодные сделки и получить выгодные предложения. В этом месяце нужно задуматься не только о прибыли, но и оптимизировать расходы. Рыбам в поиске работы поступит заманчивое предложение.

Новые знакомства и интересные встречи ожидают представителей знака в декабре. Инициативность поможет привлечь в жизнь романтические отношения. Семейным Рыбам стоит больше внимания уделять своим родным и близким. Совместные занятия помогут укрепить союз и вернуть страсть.

Поясница и мышцы спины – слабые места Рыб, которым нужно уделить внимание. Умеренные физические нагрузки помогут избежать проблем со здоровьем.

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