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Крутой вираж судьбы и удача в конце: о чем предупреждает Скорпионов гороскоп на декабрь 2021

25 ноября 2021, 07:57

Нептун завершит свое ретроградное движение - и ситуация прояснится. Скорпионам придется провести большую работу над собой и кардинально измениться.

скорпион
Декабрь 2021 принесет Скорпионам большие перемены, свидетельствует гороскоп на месяц / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2021 для Скорпионов. Если в этом году у представителей знака что-то не ладилось, то нужно подождать еще совсем немного - конец декабря принесет большую удачу и много приятных сюрпризов. Эта полоса везения продлится и весь 2022-й год.

Чего ждать Скорпионам в любви и семье в декабре 2021

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 2 декабря у Скорпионов разрешатся проблемы с семьей, детьми, любовными отношениями. Если вы долгое время находились в подвешенном состоянии со своими возлюбленными, то этот день принесёт ясность. Если вы оказались в любовном треугольнике, то 2 декабря - после того как Нептун завершит свое ретроградное движение - ситуация прояснится. Даже если не состоится разговор по этому поводу с партнером, то Вселенная пошлет знаки, которые помогут принять правильное решение и сделать выбор.

Финансовый гороскоп для Скорпионов на декабрь 2021

4 декабря у Скорпионов - солнечное затмение в доме прибыли, денег и финансов. В течение последних двух лет ситуация менялась в работе, бизнесе, уровне доходов. Этот день поставит решающую точку. Скорпионов ждет увольнение или новое предложение по работе. Также изменится источник финансовых поступлений.

Может состоятся какая-то важная сделка, например, купли-продажи имущества.

Астролог предупредила, что в течение следующих лет (2022-2023 гг.) Скорпионы могут провести большую работу над собой и кардинально изменить свою жизнь. Возможно, вы станете уже не тем человеком, которым являетесь сейчас, говорит специалист.

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Также через пару лет Скорпионы займут новое положение в обществе и полностью изменят свое окружение.

14 декабря Скорпионов ждут новости, касающиеся родственников. Может состояться поездка, но не далеко и не надолго.

Анжела Перл прогнозирует, что в декабре 2021 Скорпионы будут очень активны и деятельны, временами могут проявлять даже агрессивность. Придется отстаивать свою позицию и защищать свою правоту. Много сил уйдет на работу, особенно если деятельность связана с общением с людьми. Иногда даже придется пойти на риск, чтобы достичь цели.

19 декабря Венера разворачивается в ретроградное движение до конца января. В жизнь Скорпионов это принесёт много социальных контактов и переговоров. Придется много раз оценивать ситуацию, прежде чем принять какое-то решение. По словам астролога, возможно, сделать правильный выбор удастся лишь в феврале 2022 года. Например, если вы хотите совершить большую покупку, то просто приценитесь в этот период и взвесьте все за и против. Если вы собираетесь в поездку, то будьте готовы к тому, что планы изменятся и ее придется отложить. Также могут сорваться важные сделки, которые планировались долгое время.

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С 19 декабря нужно внимательно посмотреть на свое окружение и провести некоторую переоценку - возможно, кто-то занимает чужое место. Ближе к марту в вашу жизнь могут войти новые люди.

Закончится декабрь 2021 хорошими событиями - Скорпионов ждет радость, любовь, чувство удовлетворенности собой и своей жизнью. Представители знака могут встретить новую любовь, расширить бизнес, забеременеть, открыть для себя новые перспективы, получить подарки. В целом, по словам астролога, 2022-й будет для Скорпионов более удачным годом.

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