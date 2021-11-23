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Большой куш и свадьба с иностранцем: гороскоп для Овнов на декабрь 2021

23 ноября 2021, 12:40

Последний месяц 2021 года будет полон событий. Особенно важными будут такие даты: 2, 4, 14 и 19 декабря. Эксперт рассказала, к чему Овнам готовиться в эти дни.

Анжела Перл составила гороскоп для Овнов на декабрь 2021 года / Фото pixaby

Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2021 года для Овнов. В декабре произойдет солнечное затмение и Венера развернется в ретроградное движение. Это принесет Овнам серьезные перемены в карьере и личной жизни.

Декабрь 2021 - еще один месяц затмения, но со 2 второго декабря Нептун, который с июня в течение пяти месяцев был ретроградным, развернется в прямое движение. У знака зодиака Овен Нептун был ретроградным в двенадцатом доме гороскопа. Это дом прошлого, дом изоляции, завершения, одиночества, рассказала астролог на своем YouTube-канале.

Со второго декабря ряд процессов будет завершены.

"Возможно у вас была мечта эмигрировать, и вы готовились к этому в течение этих пяти месяцев. Или было изучение себя, погружение в себя, работа с психологом, эзотерическая работа, исследование прошлых жизней с регрессологом. У вас заняло столько времен, чтобы найти себя. И второго декабря это получится. Нептун уже разворачивается", - сказала эксперт.

Самое главное событие декабря 2021 - это 4 число, когда состоится солнечное затмение. И это последнее солнечное затмение для Овнов в девятом доме гороскопа. По словам, эксперта эти затмения продолжались в течение двух лет, и вот наконец-то цикл завершен.

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Что может произойти в жизни Овнов 4 декабря

  • завершится обучение;
  • будет принято решение пойти учиться или, наоборот, преподавать, вести курсы, стать коучем;
  • встреча с наставником или учителем;
  • завершатся международные сделки;
  • получение работы в иностранной компании;
  • эмиграция;
  • свадьба с иностранцем;
  • собеседование на визу, пмж, гражданство;
  • завершаться дела, связанные с судами и документами.

Перл добавила, что затмение завершит процессы в любых юридических процессах. Причем судебные тяжбы закончатся быстро и в вашу пользу.

Что принесет Овнам 14 декабря 2021

14 декабря 2021 года Меркурий поменяет знак и войдет в десятый дом гороскопа. Это дом цели, направления, достижения. А Меркурий - это любая информация, наши мысли, переговоры.

"Похоже, что вы пойдете на собеседование на работу, вам предложат повышение, появится идея относительно новой сферы в которой вы будет работать. Или вы решите обучиться новой профессии. Возможно знакомство с кем-то, кто повлияет на ваше видение цели", - отметила астролог.

Кроме того, 14 декабря в девятый дом гороскопа входит Марс, который управляет знаком Овна и добавляет огня. Представители этого знака зодиака будут полны решимости, смелости, эмоций, страсти во всех своих начинаниях.

Финансовый гороскоп для Овнов на декабрь 2021

19 декабря Венера разворачивается в ретроградное движение в десятом доме гороскопа и остановится там до 29 января.

Венера символизирует деньги, сектор карьеры, а это значит:

  • цены с клиентами будут пересматриваться;
  • зарплата и должность будут обсуждаться;
  • возникнет вопрос менять или не менять карьеру, соглашаться ли на новую должность, открывать ли новый бизнес.

Обдумывание этих вопросов будет длиться до конца января. И только в феврале, а у некоторых Овнов в начале марта, будет принято решение в этой сфере.

Кроме того, Венера отвечает за отношения между людьми. Могут измениться отношения с вашим боссом, коллегами, друзьями, возлюбленными. Ожидается смена статуса. Перед Овнами встанет вопрос - выходить ли замуж или не выходить, разойтись или сохранить связь с партнером.

С 11 по 28 декабря Венера будет соединяться с Плутоном. А Плутон - это планета больших денег. Для многих Овнов декабрь будет очень прибыльным месяцем.

Представители этого знака зодиака могут найти инвестора, получить доход, прибыль в деле, в которое вложились ранее.

Кроме того, 19 декабря будет полнолуние. Полная луна окажется в третьем доме гороскопа. Поэтому для Овнов декабрь будет месяцем социальных контактов. Астролог советует как можно лучше себя разрекламировать и заявить о своих достоинствах миру.

Овнов ждет общение, различные коммуникации и поездки.

Анжела Перл также обратила внимание на напряженный аспект между Сатурном и Ураном. Это грозит конфликтными ситуациями с друзьями и коллегами. Также нужно нужно хорошо планировать свои поступки и действовать так, чтобы риск всегда был оправдан.

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