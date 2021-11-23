Большой куш и свадьба с иностранцем: гороскоп для Овнов на декабрь 2021

Последний месяц 2021 года будет полон событий. Особенно важными будут такие даты: 2, 4, 14 и 19 декабря. Эксперт рассказала, к чему Овнам готовиться в эти дни.
Астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2021 года для Овнов. В декабре произойдет солнечное затмение и Венера развернется в ретроградное движение. Это принесет Овнам серьезные перемены в карьере и личной жизни.
Декабрь 2021 - еще один месяц затмения, но со 2 второго декабря Нептун, который с июня в течение пяти месяцев был ретроградным, развернется в прямое движение. У знака зодиака Овен Нептун был ретроградным в двенадцатом доме гороскопа. Это дом прошлого, дом изоляции, завершения, одиночества, рассказала астролог на своем YouTube-канале.
Со второго декабря ряд процессов будет завершены.
"Возможно у вас была мечта эмигрировать, и вы готовились к этому в течение этих пяти месяцев. Или было изучение себя, погружение в себя, работа с психологом, эзотерическая работа, исследование прошлых жизней с регрессологом. У вас заняло столько времен, чтобы найти себя. И второго декабря это получится. Нептун уже разворачивается", - сказала эксперт.
Самое главное событие декабря 2021 - это 4 число, когда состоится солнечное затмение. И это последнее солнечное затмение для Овнов в девятом доме гороскопа. По словам, эксперта эти затмения продолжались в течение двух лет, и вот наконец-то цикл завершен.
Что может произойти в жизни Овнов 4 декабря
- завершится обучение;
- будет принято решение пойти учиться или, наоборот, преподавать, вести курсы, стать коучем;
- встреча с наставником или учителем;
- завершатся международные сделки;
- получение работы в иностранной компании;
- эмиграция;
- свадьба с иностранцем;
- собеседование на визу, пмж, гражданство;
- завершаться дела, связанные с судами и документами.
Перл добавила, что затмение завершит процессы в любых юридических процессах. Причем судебные тяжбы закончатся быстро и в вашу пользу.
Что принесет Овнам 14 декабря 2021
14 декабря 2021 года Меркурий поменяет знак и войдет в десятый дом гороскопа. Это дом цели, направления, достижения. А Меркурий - это любая информация, наши мысли, переговоры.
"Похоже, что вы пойдете на собеседование на работу, вам предложат повышение, появится идея относительно новой сферы в которой вы будет работать. Или вы решите обучиться новой профессии. Возможно знакомство с кем-то, кто повлияет на ваше видение цели", - отметила астролог.
Кроме того, 14 декабря в девятый дом гороскопа входит Марс, который управляет знаком Овна и добавляет огня. Представители этого знака зодиака будут полны решимости, смелости, эмоций, страсти во всех своих начинаниях.
Финансовый гороскоп для Овнов на декабрь 2021
19 декабря Венера разворачивается в ретроградное движение в десятом доме гороскопа и остановится там до 29 января.
Венера символизирует деньги, сектор карьеры, а это значит:
- цены с клиентами будут пересматриваться;
- зарплата и должность будут обсуждаться;
- возникнет вопрос менять или не менять карьеру, соглашаться ли на новую должность, открывать ли новый бизнес.
Обдумывание этих вопросов будет длиться до конца января. И только в феврале, а у некоторых Овнов в начале марта, будет принято решение в этой сфере.
Кроме того, Венера отвечает за отношения между людьми. Могут измениться отношения с вашим боссом, коллегами, друзьями, возлюбленными. Ожидается смена статуса. Перед Овнами встанет вопрос - выходить ли замуж или не выходить, разойтись или сохранить связь с партнером.
С 11 по 28 декабря Венера будет соединяться с Плутоном. А Плутон - это планета больших денег. Для многих Овнов декабрь будет очень прибыльным месяцем.
Представители этого знака зодиака могут найти инвестора, получить доход, прибыль в деле, в которое вложились ранее.
Кроме того, 19 декабря будет полнолуние. Полная луна окажется в третьем доме гороскопа. Поэтому для Овнов декабрь будет месяцем социальных контактов. Астролог советует как можно лучше себя разрекламировать и заявить о своих достоинствах миру.
Овнов ждет общение, различные коммуникации и поездки.
Анжела Перл также обратила внимание на напряженный аспект между Сатурном и Ураном. Это грозит конфликтными ситуациями с друзьями и коллегами. Также нужно нужно хорошо планировать свои поступки и действовать так, чтобы риск всегда был оправдан.
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