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Астролог назвала самые судьбоносные дни для Тельцов в декабре 2021

25 ноября 2021, 20:12

В последние дни этого года Тельцы станут магнитом, который будет притягивать правильных и нужных людей, а удача будет сопутствовать им весь 2022-й год.

гороскоп, созвездие, Телец
Появился гороскоп на месяц для Тельцов / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила гороскоп на декабрь для Тельцов. Последний месяц года станет удачным для расширения горизонтов на работе, в бизнесе и в личной жизни. А для тех, кто давно мечтал о пополнении в семействе, некоторые даты особенно хороши для зачатия ребенка.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Нептун в течение пяти месяцев был ретроградным в 11 доме гороскопа, а 2 декабря он разворачивается в прямое движение.

В связи с этим представители знака наконец-то смогут определиться со своими мечтами и целями. В этот день туман развеется - все станет четко и понятно. К Тельцам придет понимание того, чего они хотят добиться и о чем мечтают, придет уверенность, что все это возможно реализовать.

Декабрь 2021 принесет Тельцам удачу в финансах

4 декабря - солнечное затмение. Это последнее затмение в восьмом доме гороскопа, то есть в секторе финансов. Эти затмения продолжались в течение двух лет и наконец пришел заключительный этап.

Астролог прогнозирует: если у представителей знака были финансовые проблемы, приходилось выживать и сводить концы с концами, то теперь этот период закончится. У Тельцов появится шанс получить "большие или чужие деньги". Удастся наконец-то выплатить кредит, получить деньги через суд, наследство, свою долю при разделе имущества и т.д. Есть шанс найти инвестора, который захочет вложиться в ваше дело.

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14 декабря Меркурий входит в девятый дом гороскопа. Тельцов ждет "расширение картины мира" - поездка, путешествие за границу, сделка с иностранными партнерами, начало обучения.

В этот же день Марс входит в восьмой дом финансов. Эта планета смелости, активности, действий. Поэтому Тельцы будут очень активны в плане финансов. Удастся получить кредит, провести удачные денежные операции.

Есть риск того, что у Тельцов будет необходимость провести хирургическое вмешательство. В этом случае операцию лучше планировать с 14 по 18 декабря. С 19 декабря пластические операции или манипуляции, связанные с красотой, лучше не проводить, советует эксперт.

Лучший период для любви и зачатия ребенка в декабре 2021 для Тельцов

Анжела Перл прогнозирует начало страстных отношений для Тельцов. А тем представителям знака, которые уже влюблены, можно смело планировать с 14 по 18 декабря зачатие ребенка.

С 19 декабря Венера разворачивается в ретроградное движение и будет соединяться с Плутоном в девятом доме гороскопа. Эксперт прогнозирует, что в этот период могут произойти серьезные изменения в любовной или финансовой сфере. Возможные переезды за границу и любые другие перемены, которые серьезно скажутся на жизни Тельцов. Трансформации будут продолжаться до начала марта, свидетельствует гороскоп.

Кроме того, в последний месяц года принесет у Тельцов может поменяться зарплата, работа, уровень и источник дохода. Ориентировочно это произойдёт также 19 декабря.

"Полнолуние часто высвечивает что-то, доводит до кульминации и ставит последнюю точку. Это могут быть вопросы самооценки, вопрос ваших ценностей, того, что вы цените больше всего. Вот здесь вы примете решение, или вселенная поможет принять решение 19 декабря", - сказала астролог.

Тельцы, родившиеся в начале мая, почувствуют напряжение, связанное с полнолунием. Им придется прилагать усилия, чтобы двигаться дальше.

В самые последние дни 2021 года - 29 и 30 декабря - у Тельцов появится шанс найти новых друзей, партнеров, единомышленников, а также расширить свой бизнес, увеличить число клиентов. Эти процессы будут продолжаться в течение всего 2022 года. Тельцы станут магнитом, который будет притягивать правильных и нужных людей, а удача будет сопутствовать им весь следующий год.

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