Большой куш, новая работа и неожиданный поворот: гороскоп на январь 2022 года для Стрельцов

Стрельцов ждут долгосрочные и серьезные улучшения в жизни, свидетельствует гороскоп на месяц / ua.depositphotos.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2022 года для Стрельцов.

В середине месяца Меркурий развернется в ретроградное движение и наступит удачное время для того, чтобы продолжить обучение, отказаться от вредных привычек и заняться здоровьем, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Новый год 2022 начнется для Стрельцов с новолуния 2 января в секторе денег. В общем, тема денег очень сильная в январе. Представители знака получат доходы, прибыль, денежные или ценные подарки. Стрельцы могут выйти на новую работу с большей зарплатой, появится новый источник дохода. Можно выиграть в лотерею.

3 января Меркурий меняет знак и входит в третий дом гороскопа. Стрельцов может ждать поездка недалеко и ненадолго, новые встречи и знакомства, может прийти нужная информация.

14 января Меркурий остановится и развернется в ретроградное движение на три недели.

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"В это время нежелательно делать ценные покупки и подписывать важные документы. Меркурий вернется в ваш второй дом денег, поэтому придется доделать или переделать какую-то работу, получить какие-то документы и справки для получения денег. Или вам нужны будут деньги на переезд в другое место или ремонт автомобиля. Придется заниматься какими-то делами, которые вы уже делали ранее", - сказала астролог.

Ретроградный Меркурий - хорошее время для того, чтобы с кем-то помириться, возобновить отношения с родственниками или соседями. Также удачный момент для того, чтобы продолжить обучение.

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17 января - полная Луна в восьмом доме гороскопа у Стрельцов.

"Тема денег у вас сильная в январе, будет очень прибыльный месяц. Вы рассчитаетесь со всеми долгами, закроете кредиты, получите наследство, будет новость о погашении алиментов, деньги страховой компании, прибыль от инвестиций", - говорит гороскоп на месяц.

Полнолуние внесет ясность не только в ваши доходы, но и вашего супруга или супруги. Также Стрельцы могут получить деньги от родителей или инвестора.

18 января Уран - планета неожиданностей и сюрпризов - разворачивается в прямое движение в шестом доме работы. Стрельцы могут принять какое-то неожиданное решение.

"С 19 августа Уран шел в обратном направлении и замедлял ход событий во всем, что касается работы. Может быть вы не работали, был локдаун или мало работы, или вы думали о смене работы. Уран может дать вам неожиданное предложение - это может быть как увольнение, так и повышение", - сказала астролог.

Шестой дом - это еще дом проблем. Уран может решить их: вам простят долг друзья, вы получите помощь от знакомых, решатся какие-то проблемы со здоровьем.

"Стрельцов ждет крутой поворот в образе жизни. Вы начнете бегать, запишетесь в спортзал, поменяете питание, решите обследовать организм, бросите курить, употреблять алкоголь, откажетесь от сахара", - прогнозирует Анжела Перл.

Стрельцов ждут долгосрочные и серьезные улучшения, потому что 19 января в шестой дом гороскопа входит восходящий северный лунный кармический узел Раху и пробудет там полтора года, так что улучшение и изменение образа жизни не будет разовым. Стрельцы начнут вырабатывать новые привычки.

"Раху любит все расширять, так что работа у Стрельцов улучшиться - можно получить повышение или открыть свой бизнес. В 2022-23 годах в этом секторе будут идти затмения, поэтому в ближайшие два года Стрельцы могут поменять не только место работы, но и сферу деятельности. У кого-то эти изменения произойдут очень быстро, а у кого-то будут назревать от затмения к затмению", - говорит гороскоп на январь 2022.

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25 января Марс - планета активности, желания, смелости - входит во второй дом денег.

"С этой даты у Стрельцов появится больше работы, больше занятости. И вы начинаете себя проявлять. Исчезнет страх - и вы показываете себя, поднимается самооценка. Если вы работаете с клиентами, то с 25 января можете поднять цены на свои услуги", - посоветовала астролог.

29 января Венера, которая полтора месяца была ретроградной, останавливается во втором доме денег.

"Похоже, что половина декабря и январь у вас были не особенно денежными, потому что Венера была ретроградной. Но с 29 числа будет много работы, клиентов, доходов, прибыли. В феврале с финансами все будет хорошо", - резюмировала астролог.

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