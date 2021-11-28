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Гороскоп на декабрь 2021: Стрельцов ждет большой переезд и финансовая пауза

28 ноября 2021, 15:08

Астролог Анжела Перл назвала дату в декабре, когда в жизни Стрельцов произойдут глобальные перемены. Случится то, что давно назревало.

Стрелец, гороскоп
Декабрь 2021 принесет Стрельцам переезд, свидетельствует гороскоп на месяц / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила гороскоп на декабрь для Стрельцов. Последний месяц года принесет представителям знака серьезные перемены в личной жизни, но при этом поставит на паузу финансовые поступления.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в начале месяца Нептун разворачивается в прямое движение в четвертом доме гороскопа, он был ретроградным в течение пяти месяцев - с 25 июня.

Нептун - туманная планета, которая несет определенную неясность, когда непонятно, что делать, чего ждать и когда все изменится. А четвертый дом гороскопа - это место жительства, недвижимость.

"Все вопросы, связанные с переездом, недвижимостью, пересечением границ и так далее, прояснятся после второго декабря", - спрогнозировала астролог.

4 декабря - последнее солнечное затмение в знаке Стрельца. Затмения продолжались в течение двух последних лет и должны были поменять жизнь представителей знака. Перемены касались социального статуса, работы, финансового положения, личной жизни. Если существенных изменений до сих пор не произошло, то это солнечное затмение даст толчок переменам - произойдет то, что давно назревало.

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Больше всего почувствуют на себе влияние затмения те Стрельцы, которые родились с 1 по 8 декабря. В их жизнь точно придет что-то новое, начнется новый цикл жизни.

"Сдвигается энергия, заканчиваются затмения в вашем знаке, и уже сдвигается на ось 6, 12 домов. Это забота о здоровье, осознание того, сколько мы на себя берем, какие обязательства, сколько мы отдыхаем, в равновесии ли режим нашей жизни. И эти процессы будут продолжаться ближайшие два года. Может быть скоро вы будете менять работу", - отметила Анжела Перл.

Финансовое положение Стрельцов в декабре 2021

14 декабря Меркурий входит во второй дом - дом доходов, прибыли, денег. Стрельцов ждет какое-то предложение, идея, приглашение на собеседование, важная покупка. Также непосредственно в этот день представителям знака могут прийти деньги из какого-то источника.

В этот же день Марс входит в знак Стрельца. Это очень активная планета, которая означает действие. Марс дает смелость и инициативность. Стрельцы займут позицию лидера.

"Если вы боялись, не решались с кем-то поговорить или что-то начать, то с 14 декабря Марс подтолкнет вас к действиям. Могут начаться отношения с кем-то, вы можете начать заниматься спортом, решитесь на поездку или наберетесь смелости начать проект или возглавить какой-то процесс", - рассказала астролог.

Кроме того, Стрельцы могут задуматься над тем, чтобы кардинально изменить внешность, поменять стиль или привести в порядок тело.

19 декабря Венера останавливается и разворачивается в ретроградное движение в секторе денег до конца января.

"Может быть будет перерыв в работе. Финансовая пауза, оформление кредита, завершение какого-то проекта, за который вы получите деньги. Будете что-то переоценивать, принимать решение относительно своей работы, переделывать ремонт, работать над собой (это может быть курс по самооценке), продавать имущество, которое приобрели ранее, но поняли, что ошиблись", - прогнозирует эксперт.

Любовный гороскоп для Стрельцов на декабрь 2021

Венера - планета отношений и брака. Может произойти переоценка ваших отношений с партнером. Вам придется задуматься, насколько они ценны, комфортно ли вам, хотите ли быть с этим человеком или нет.

Также в декабре могут состояться процессы по разделу имущества, оформлению документов, получению наследства.

"Эти процессы будут продолжать до февраля - тогда вы увидите последствия ваших решений. Но крайняя точка, окончательный результат ожидается в первых числах марта, когда Венера соединится с Плутоном", - сказала Перл.

19 декабря 2021 - полнолуние в седьмом доме, в секторе отношений.

"Полнолуние обычно ставит точку. Принесет завершение финансовой сделки. Может высветить какие-то вопросы с романтическими отношениями. Розовые очки могут упасть, и вы увидите человека в новом свете. Будет внесена ясность - вы вместе или врозь, женитесь или расстаетесь. Это может быть последняя точка в разводе и наоборот - решение вступить в брак", - рассказала астролог.

Анжела Перл посоветовала планировать заключение брака до 19 декабря.

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Если вы встретите нового человека, то хорошо бы, чтобы это тоже произошло до 19 декабря, потому что когда отношения начинаются по ретро-Венере, то можно неправильно увидеть человека, не понять, каков он на самом деле, что неизбежно приведет к разочарованию.

29-30 декабря Юпитер - планета Стрельцов - входит в четвертый дом гороскопа на весь 2022 год. По словам астролога, это хорошая планета, которая все расширяет, увеличивает и приносит подарки.

"Юпитер принесет вам лучшее место жительства. Может быть вы переедете в лучший город, лучшее место или в большую квартиру или дом, эмигрируете или большую часть года поживете за границей, будете много путешествовать в этот год", - отметила астролог.

Второй аспект - это расширение семьи. У Стрельцов родится ребенок, женятся дети и появится новый член семьи.

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