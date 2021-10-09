В моду вошли удивительные брюки неземной красоты в стиле 30-х, которые оставила миру великая Шанель

Лучше всего омолаживают женщину свободные брюки. Кажется, модницы уже разгадали эту загадку, а мода 2021 им просто подыграла, потому что этой осенью и зимой ключевой тенденцией снова стали широкие женские брюки палаццо с высокой талией.

Удобные, универсальные и бесспорно шикарные, эти модные женские брюки осень-зима 2021 2022 многие полюбили за лаконичность и простоту. Не последнюю роль в появлении удивительных брюк палаццо в женском гардеробе сыграла рука великой Коко Шанель, которая в далеких 30-х годах была настолько впечатлена гондольерами, а, точнее, брюками, которые они носили, что просто не могла не взять такой фасон на вооружие, и создала маленький шедевр для женщин. Спустя десятилетия брюки палаццо вызывают трепет в душе: они очень женственные, в них появляется невероятное чувство уверенности, и в них вырастают крылья – кажется, все самое лучшее с нами происходит тогда, когда мы шагаем по миру в палаццо!

Честно говоря, все остальные модные женские брюки зима 2021 2022 на фоне непринужденных палаццо проигрывают, потому что они излучают свободу, которую когда-то сумела увидеть в грубых мужских штанах легендарная кутюрье.

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Брюки палаццо на осень – это, в первую очередь, чрезмерно длинные штанины, которые закрывают обувь. Благодаря этому свойству все те, кто мечтает казаться выше, могут легко воплотить мечту в реальность.

Еще одна фишка брюк палаццо осень-зима 2021 2022 - чистые линии и непринужденный силуэт, благодаря чему они легко сочетаются с другими элементами гардероба, начиная от пиджака и заканчивая простейшими футболками.

Брюки-палаццо 2021 с чем носить

Когда будете подбирать к брюкам палаццо верх, учтите, что он должен быть визуально меньше – благодаря этому пропорции будут сбалансированы, и образ будет выглядеть как единое целое.

Модные женские брюки палаццо осень-зима 2021 2022 / Instagram

Кроме того, нельзя недооценивать роль обуви. В частности, для повседневного или делового образа можете сочетать модные палаццо брюки с лоферами - это замечательная классика, которая всегда работает.

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Модные женские брюки палаццо осень-зима 2021 2022 / Instagram

Кроме того, модные брюки 2021-2022 палаццо вы просто обязаны попробовать сочетать с ботильонами с острым или квадратным носком. Во-первых, это красиво, во-вторых, интересно и незабываемо!

Модные брюки зима 2021 2022 палаццо – кому подходят

Эти брюки женские осень-зима 2021 2022 без преувеличения подходят всем. Их могут выбрать и те, у кого от природы изящная фигура, и те, у кого она пышная. При этом каждый получит свое: первые – эффектный объем, а другие смогут сделать фигуру визуально гармоничной.

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Модные женские брюки палаццо осень-зима 2021 2022 / Instagram

Также в осенне-зимнем сезоне особого внимания заслуживают широкие брюки неземной красоты с разрезами спереди или сбоку – это находка для всех тех, кто хочет подчеркнуть индивидуальность.

Ранее сообщалось, модные куртки осень 2021 2022 очень теплые, поэтому несмотря ни на какие погодные капризы в них можно гулять столько, сколько захотите. А зимняя куртка-бомбер с мехом без преувеличения универсальна - она может дополнить множество интересных ансамблей.