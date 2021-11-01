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Самые модные сумки зима 2022, в которых сквозь холод и снег можно гордо нести всю свою жизнь

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

1 ноября 2021, 06:01

Не важно, собираетесь ли вы в офис, или вы работаете дома, шикарная модная сумка 2021, в которой можно хранить все необходимое, просто необходима вам.

  • Модные сумки зима 2022
    Модные сумки зима 2022 Instagram
  • Модные сумки зима 2022
    Модные сумки зима 2022 Instagram
  • Модные сумки зима 2022
    Модные сумки зима 2022 Instagram
  • Модные сумки зима 2022
    Модные сумки зима 2022 Instagram
  • Модные сумки зима 2022
    Модные сумки зима 2022 Instagram
  • Модные сумки зима 2022
    Модные сумки зима 2022 Instagram
  • Модные сумки зима 2022
    Модные сумки зима 2022 Instagram
  • Модные сумки зима 2022
    Модные сумки зима 2022 Instagram
  • Модные сумки зима 2022
    Модные сумки зима 2022 Instagram
  • Модные сумки зима 2022
    Модные сумки зима 2022 Instagram
  • Модные сумки зима 2022
    Модные сумки зима 2022 Instagram

Женщина носит свою жизнь в сумке, поэтому для нее это – самый главный аксессуар. Кроме того, она добавляет образу характер и способна окутать свою обладательницу особым шармом. Именно поэтому модные сумки осень-зима 2022 вызывают волнение и к ним приковано внимание. "Новый сезон - новая сумка" - не просто высокие слова, а идеал, к которому стремятся многие.

Не важно, собираетесь ли вы в офис, или вы работаете дома, шикарная модная сумка 2021, в которой можно хранить все необходимое, просто необходима вам. Более того, в холод и снег красивая сумка становится "лакомством" для души – эффектный, неординарный аксессуар может поднять настроение до небес.

Как ни крути, инвестировать в новую сумку выгодно не только с практичной стороны. От классической сумки-тоут до неожиданных асимметричных форм – предстоящей зимой у всех нас будет, чем себя порадовать. Мы сегодня расскажем вам о том, какие модные сумки 2021 2022 заслуживают внимания зимой!

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Если вы сейчас подыскиваете себе новый аксессуар, который станет украшением вашего зимнего образа, тогда прислушайтесь к нашему простому совету: выбирайте сумку одного цвета. Разноцветные сумки женские вышли из моды.

То же самое произошло и с сумками со слишком большим количеством деталей. Кстати, если у вас такие сумки есть – самое время отложить их куда-то на верхнюю полку до тех времен, когда мода сделает очередной круг.

Модные сумки зима 2022 – на что обратить внимание

Сумки с простым дизайном

Женские сумки на осень-зиму 2021-2022 минималистичны. В их основе – лаконичность и простота. Забудьте о вариантах с лоскутами и множеством деталей, в которых можно заблудиться – они вышли из моды.

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Если говорить о форме, то асимметричные сумки или с намеком на нее поднимут ваш стиль на новый уровень этой зимой. Они отлично подойдут для неспешной прогулки в городе и даже деловой встречи.

Модные сумки зима 2022
Модные сумки зима 2022 / Instagram


Также центром Вселенной в сезоне зима 2021-2022 станут элегантные женские сумки круглой или овальной формы. Вы можете легко носить эти модели на плече или как кросс-боди.

Модные сумки зима 2022
Модные сумки зима 2022 / Instagram

Большие сумки через плечо зима 2022

Они идеально подходят для тех, кто должен нести много вещей, и предпочитает минимум предметов в руках. Кроме того, большие сумки очень эффектные, поэтому готовьтесь ловить на себе восхищенные взгляды.

Модные сумки зима 2022
Модные сумки зима 2022 / Instagram

Маленькие сумки 2021

Миниатюрные, почти игрушечные сумки женские в трендах уже несколько сезонов, и всеобщая любовь к ним пока не иссякает. Поэтому зимой 2022 можете смело носить крохотные сумочки, в которые можно поместить только самое необходимое - мобильный телефон и кошелек. Модные микросумки можно носить на боку, как пояс, через плечо или просто в руках.

Модные сумки зима 2022
Модные сумки зима 2022 / Instagram

Модные монохромные сумки

Особенностью модных сумок сезона зима 2021-2022 является то, что на них разливается какой-то один цвет. Это могут быть классические цвета, такие как черный, белый, а также натуральные оттенки, которые легко очаровывают своей мягкостью - бежевый, верблюжий и карамельный.

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Также обратите внимание на феерические сумки женские 2021 2022 сочных оттенков. Например, почему бы не войти в зиму с сумкой ярко-синего, ярко-зеленого, фиолетового, красного или оранжевого цвета? Эти стильные сумки наиболее удачно сочетаются с однотонной одеждой, скажем, черного цвета.

Модные сумки зима 2022
Модные сумки зима 2022 / Instagram

Все те, кто обожает пастель, тоже будут довольны, ведь модные сумки 2021-22 нежного голубого, розового и мятного оттенков тоже в тренде.

А если душа хочет праздника, и внутри вас переполняют эмоции, тогда вам просто не обойтись без сумки цвета золота или серебра.

Сумки осень-зима 2022: какие еще варианты в моде

  • Сумки-тоут 2021.
  • Сумки седло.
  • Сумки-конверт.

viber
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