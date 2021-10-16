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Самые модные женские сапоги зима 2021 2022, в которых захочется шагать хоть на край света

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

16 октября 2021, 06:02

Зимние сапоги 2022 вас точно не разочаруют, и вы гарантированно найдете модель, которая отлично впишется в вашу сегодняшнюю реальность.

  • Сапоги зима 2021 2022
    Сапоги зима 2021 2022 Instagram
  • Сапоги зима 2021 2022
    Сапоги зима 2021 2022 Instagram
  • Сапоги зима 2021 2022
    Сапоги зима 2021 2022 Instagram
  • Сапоги зима 2021 2022
    Сапоги зима 2021 2022 Instagram
  • Сапоги зима 2021 2022
    Сапоги зима 2021 2022 Instagram
  • Сапоги зима 2021 2022
    Сапоги зима 2021 2022 Instagram
  • Сапоги зима 2021 2022
    Сапоги зима 2021 2022 Instagram
  • Сапоги зима 2021 2022
    Сапоги зима 2021 2022 Instagram
  • Сапоги зима 2021 2022
    Сапоги зима 2021 2022 Instagram

Несмотря на то, что холода и лютые морозы еще не стали царствовать вокруг, модные сапоги зима 2021 уже волнуют наши сердца. Потому что невозможно устоять перед красотой, которая заманчиво смотрит на нас с витрин магазинов – так и хочется шагать в них хоть на край света. При этом ни снег, ни вьюга точно не будут помехой, ведь они очень удобные.

Конечно, комфорт вышел на передний план, поэтому самые модные сапоги 2021 года – это минимум изящества и максимум продуманных деталей, которые сделают вашу походку уверенной и беззаботной. Женские сапоги на каблуках, от которых сложно оторвать взгляд, все еще актуальны, но в эту холодную пору они скорее исключение из правил. Вполне вероятно, что мы соскучимся по ним уже очень скоро и будем носить их повсюду, но сейчас на первом месте модная обувь зима 2021 на грубой подошве.

Но несмотря на то, что заоблачно высокие платформы действительно оккупировали вершину Моды, нашлось там место и классическому каблуку "котенок". Сапоги на кошачьем каблуке - идеальный образец легкого шика.

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Если вы стоите на пороге важного выбора, то спешим вас успокоить – зимние сапоги 2022 вас точно не разочаруют, и вы гарантированно найдете модель, которая отлично впишется в вашу сегодняшнюю реальность.

В нашей фотогалерее вы без лишних слов можете узнать, какие зимние сапоги женские заслуживают особого внимания – смотрите, ищите аналоги и носите их с удовольствием!

Самые модные женские сапоги зима 2021 2022 - на что обратить внимание

Сапоги на грубой подошве

Незаменимыми для повседневной жизни станут сапоги на тракторной подошве. Но уже привычная обувь на грубой подошве будет еще более экстремальной - особого внимания заслуживают модные сапоги зима 2022 на платформе XXL. При этом они почти достигают уровня колен. Некоторые модели идут со шнуровкой спереди и напоминают ботинки, и только молния выдает в них сапоги. Если вы хотите поднять свой стиль немного выше, ориентируйтесь на сапоги с яркой цветной подошвой – они дерзкие и резкие.

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В повседневной жизни высокие сапоги на грубой подошве лучше всего сочетать с юбкой средней длины или узкими джинсами. Если вы не хотите, чтобы длинное голенище сапог было заметено, вы можете просто совместить их с широкими джинсами.

Сапоги зима 2021 2022
Сапоги зима 2021 2022 / Instagram

Сапоги для верховой езды женские

Любительницы классики могут вздохнуть с облегчением, ведь нынешний список трендов - это и гладкие кожаные сапоги. Визуально они очень напоминают сапоги для верховой езды, но их можно сочетать не только с бриджами и блейзерами, но и с осенними вязаными или кожаными платьями, или узкими джинсами.

Сапоги зима 2021 2022
Сапоги зима 2021 2022 / Instagram

Ботфорты высокие

Зимние сапоги 2021 оценят по достоинству не только те, для кого в приоритете комфорт, но и модницы, которые любят выглядеть в любую погоду соблазнительно. Специально для них в тренде модели выше колена, или проще говоря – ботфорты. Вполне возможно, где-то в вашем шкафу эти модные сапоги 2021-2022 уже есть – они были в моде в прошлом сезоне, поэтому смело можете носить их и этой зимой. Эти эффектные обтягивающие сапоги, имитирующие "вторую кожу" - идеально сочетаются с короткими юбками и платьями.

Сапоги зима 2021 2022
Сапоги зима 2021 2022 / Instagram

Сапоги с широким голенищем 2021

Кроме того, в моде сапоги женские с чрезвычайно широким голенищем – они выглядят, словно XXL-версия модных ковбойских ботинок: заостренный носок, широкая посадка и, по желанию, суженная колодка или узкие кошачьи каблуки. Как правило, эти модные сапоги 2021 зима идут в черном или коричневом цвете, но не обязательно. Их можно сочетать с любым нарядом начиная от джинсов и заканчивая теплым платьем.

Сапоги зима 2021 2022
Сапоги зима 2021 2022 / Instagram

Читайте такжеВ моду вернулись эффектные свитера и пальто с принтом гусиная лапка, которые завоюют сердца всехРанее сообщалось о том, что визуально модные ботинки челси осень-зима 2021 2022 напоминают боевые ботинки, только без шнуровки – вместо них идут эластичные вставки сбоку. Цветовая гамма в этом году стала шире: помимо черных и бежевых ботинок челси, особого внимания заслуживают красочные модели с контрастной подошвой.

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новости моды модные сапоги мода осень-зима 2021-2022
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