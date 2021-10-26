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Самые модные пальто зима 2021 2022, которые позволят в лютый мороз выглядеть потрясающе

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

26 октября 2021, 06:02

Не в последнюю очередь стеганые пальто женщины полюбили за то, что они тонкие, и позволяют выглядеть в мороз и стужу изящно и элегантно.

  • Модные стеганые пальто зима 2022
    Модные стеганые пальто зима 2022 Instagram
  • Модные стеганые пальто зима 2022
    Модные стеганые пальто зима 2022 Instagram
  • Модные стеганые пальто зима 2022
    Модные стеганые пальто зима 2022 Instagram
  • Модные стеганые пальто зима 2022
    Модные стеганые пальто зима 2022 Instagram
  • Модные стеганые пальто зима 2022
    Модные стеганые пальто зима 2022 Instagram
  • Модные стеганые пальто зима 2022
    Модные стеганые пальто зима 2022 Instagram
  • Модные стеганые пальто зима 2022
    Модные стеганые пальто зима 2022 Instagram
  • Модные стеганые куртки зима 2022
    Модные стеганые куртки зима 2022 Instagram
  • Модные стеганые куртки зима 2022
    Модные стеганые куртки зима 2022 Instagram

Современные женщины уже не хотят безапелляционно идти на поводу одного лишь комфорта и носить теплые длинные пуховики, в которых можно утонуть. Да, эта верхняя одежда женская все еще безумно популярна, и на пороге холодной поры она станет настоящим спасением для многих модниц. Действительно, перед пушистыми пуховиками сложно устоять, ведь так приятно гулять в мороз и не мерзнуть! Тем не менее, на передовой Моды произошла маленькая революция, и стеганое пальто зима - ее главный прорыв. Словно глоток свежего воздуха, оно подарило женщинам новые ощущения, и это не могло остаться незамеченным.

Стеганое пальто 2021 2022 завоевало сердца многих женщин во всем мире и стало безумно востребованным. И не в последнюю очередь эти зимние пальто женские полюбили за то, что они тонкие, и позволяют выглядеть в мороз и стужу изящно, элегантно и потрясающе. При этом особого внимания заслуживают модные пальто А-силуэта средней длины. Но не только!

Также на вершине Моды оказались зимние стеганые куртки 2021 2022. Их главной особенностью является размер оверсайз – и это вполне предсказуемо и логично, ведь в последние несколько сезонов безразмерные вещи, в которых все кажутся миниатюрными, женщинам по душе.

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И не нужно волноваться, что в стеганой куртке или пальто вам будет холодно – под низ вы всегда можете надеть теплый кардиган или твидовый пиджак. Кроме того, стеганое пальто оверсайз - как правило, удлиненное, а некоторые модели могут быть дополнены капюшоном и большими карманами, которые станут настоящим убежищем для рук.

Сегодня без преувеличения можно сказать, что стеганые куртки женские и пальто становятся одними из самых модных вариантов осенне-зимнего сезона 2021-2022. Дизайнеры рекомендуют выбирать их для создания стиля кэжуал или даже делового образа под платье. В частности, укороченные стеганые куртки на молнии и с выразительным воротником идеально подходят для осени.

Модные стеганые куртки зима 2022
Модные стеганые куртки зима 2022 / Instagram

Только не стоит зацикливаться на классике. Если решите отойти от привычного пуховика, то позвольте себе яркое стеганое пальто женское с интересными вариантами стежка. Также экспериментируйте с силуэтами – почему бы не впустить в свою жизнь модные пальто зима 2022, напоминающие песочные часы? В таком случае талия будет в центре внимания, а вы – на высоте от внутреннего ощущения восторга!

Читайте такжеВ моду вернулись эффектные свитера и пальто с принтом гусиная лапка, которые завоюют сердца всехЧто касается цвета, то белое, коричневое и черное стеганое пальто – в приоритете, в такие модели можно смело инвестировать, если вы хотите получить удачный вариант на несколько сезонов.

Модные стеганые пальто зима 2022
Модные стеганые пальто зима 2022 / Instagram

Но если вы не любите повторяться, то ищите стеганое пальто осень малинового, зеленого, желтого, золотистого, синего или других светлых оттенков. Также особого внимания заслуживают зимние пальто женские, сотканные из нескольких оттенков и украшенные декором.

В показе коллекции одежды Max Mara осень-зима 2021-2022 можете увидеть, с чем носить стеганое пальто 2021:

Кроме того, в моде стеганые штаны и гигантские зимние спортивные куртки – они представлены в показе коллекции одежды Miu Miu осень-зима 2021 2022:

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Ранее сообщалось, куртка бомбер женская родом из 50-х, которая вернулась в моду на сезон осень-зима 2021 2022, настолько гармонично сочетается со многими вещами, что пройти мимо нее просто невозможно.

viber
новости моды женские пальто модные пальто мода осень-зима 2021-2022
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