УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В моду вернулись потрясающие женские куртки в стиле 50-х, в которые невозможно не влюбиться

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

4 октября 2021, 06:03

Если вы планируете дополнить свой гардероб на холодный сезон, то куртки бомберы заслуживают особого внимания.

  • Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022
    Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022
    Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022
    Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022
    Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022
    Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022
    Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022
    Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022
    Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022
    Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022
    Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022
    Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022
    Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022 Instagram
  • Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022
    Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022 Instagram

Если говорить о моде, то осень и зима – самые важные времена года, потому что верхняя одежда женская в коллекциях именитых дизайнеров наиболее красноречиво демонстрирует их мастерство.

Модная публика обычно с восторгом принимает какие-то экстравагантные женские куртки и пальто, но нам, простым "смертным", крайне важно, чтобы они были удобными.

И надо отметить, что ее величество Мода уже не пытается загнать современную женщину в угол, а дарит ей действительно комфортные вещи, в которые бесцеремонно влюбляешься с первого взгляда.

Реклама

Иначе и не объяснишь тот факт, что модные куртки осень-зима 2022 вышли за рамки спортивной и туристической верхней одежды и оказались в числе стильных вещей, которые запросто можно сочетать с деловым костюмом, платьем, и при этом выглядеть впечатляюще.

В частности, куртка бомбер женская родом из 50-х, которая вернулась в моду на сезон осень-зима 2021 2022, настолько гармонично сочетается со многими вещами, что пройти мимо нее просто невозможно.

Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022
Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022 / Instagram

Бомбер женский еще называют просто – куртка авиатор, ведь изначально похожие модели носили американские военные из воздушных сил. Но настоящий фурор эта модель куртки произвела в 80-х – в то время их считали самыми крутыми и по ним сходили с ума все. Теперь наш черед наслаждаться этими потрясающими куртками!

Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли очень теплые женские шапки необыкновенной красоты

Конечно, за свою многолетнюю историю куртки бомберы немного изменились, и сегодня они впечатляют громадными размерами, феерическими узорами и изящными силуэтами.

Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022
Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022 / Instagram

К тому же эти модные куртки осень 2021 2022 очень теплые, поэтому несмотря ни на какие погодные капризы в них можно гулять столько, сколько захотите. А зимняя куртка-бомбер с мехом без преувеличения универсальна - она может дополнить множество интересных ансамблей.

Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022
Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022 / Instagram

Если вы планируете обновить свой гардероб на холодный сезон, то куртки зима 2021 2022 бомберы заслуживают особого внимания. Их можно сочетать с джинсами и боевыми ботинками, а также с элегантной одеждой, чтобы придать ей более оригинального оттенка.

Читайте такжеСамая модная обувь осень-зима 2021 2022, которую не захочется снимать ни в дождь, ни в снегРанее сообщалось о том, что модные пальто осень-зима 2021 2022 можно сочетать с любой одеждой, и это обязательно вас порадует. В тренде как удлиненные варианты, так и модели чуть ниже колена, которые добавляют образу изящества. Также в моде черное пальто и модели в клетку.

viber
новости моды модные куртки мода осень-зима 2021-2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 2 октября 2021 для всех знаков Зодиака: вещие сны, денежные потери, судьбоносная встречаГороскоп на 2 октября 2021 для всех знаков Зодиака: вещие сны, денежные потери, судьбоносная встреча Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" рассказала о первых поцелуях и трудностях на съемкахЗвезда сериала "Моя улюблена Страшко" рассказала о первых поцелуях и трудностях на съемках Поздно спохватились: что ждет Украину после уменьшения транзита газаПоздно спохватились: что ждет Украину после уменьшения транзита газа Между Киевом и Москвой вспыхнул новый конфликт из-за переименования города в УкраинеМежду Киевом и Москвой вспыхнул новый конфликт из-за переименования города в Украине Гороскоп на 3 октября 2021 для всех знаков Зодиака: серьезные убытки или пустые обещанияГороскоп на 3 октября 2021 для всех знаков Зодиака: серьезные убытки или пустые обещания

Последние новости

06:38

Тепло выше +20 и ночные заморозки: синоптик озвучил прогноз погоды на начало новой недели

06:03

В моду вернулись потрясающие женские куртки в стиле 50-х, в которые невозможно не влюбиться Фото

05:28

Не созданы для брака: астролог составил рейтинг знаков, из которых получаются худшие супруги Видео

05:02

Приметы на 4 октября: что нельзя делать в день Кондрата Видео

04:22

Ликвидация сотрудника КГБ в Минске: о чем была скандальная статья задержанного в РФ журналиста Видео

Реклама
03:50

Этот напиток от простуды быстро вернет вас в строй: диетологиня поделилась рецептом

03:02

Международный день врача 2021: сердечные поздравления и картинки к празднику

02:16

Инфекционист пояснил "убойную" силу третьей дозы вакцины от коронавируса Видео

01:38

Екатерина Кухар назвала потенциальных победителей Танцев со звездами 2021 Видео

00:51

Проскочить не получилось: в Индии самолет застрял под пешеходным мостом Видео

00:19

Гороскоп на 4 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство или неожиданные перемены Видео

03 октября, воскресенье
23:59

"Я его боюсь": Джамалу на Танцах со звездами довели до слез Видео

23:37

Избавьтесь от них немедленно: какие вещи притягивают в дом бедность Видео

22:50

Саакашвили попал в Грузию на грузовике со свежей зеленью – СМИ Видео

22:30

В Украину идет резкое похолодание и новая опасность Видео

22:00

Под строгим запретом: в Украине расширят список товаров, которые нельзя вернуть в магазин Видео

21:30

Реванш не получился: Динамо и Шахтер в суперматче не смогли определить победителя Видео

21:29

Когда удастся привить от коронавируса весь мир: оптимистический прогноз ООН Видео

21:00

В 2022 году может понадобиться новая вакцина от COVID-19 - глава BioNTech Видео

20:41

На Сумщине по дороге на суд неожиданно умер мужчина, убивший своего 3-летнего сына – СМИ Видео

Реклама
20:38

В семье певицы Алины Гросу случилось горе Видео

20:26

Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекращен Видео

20:08

Астролог рассказала, что ждет каждый знак Зодиака в новолуние 6 октября Видео

19:48

"Домик на берегу моря": Лобода укатила жить в Европу, оставив свою 10-летнюю дочь в Москве

19:47

Очищение морозом мнение

19:22

Надя Дорофеева шокировала сменой имиджа: как теперь выглядит артистка Видео

19:02

Такого не снимут в Форсаже: в Днепре вооруженный мужчина угнал авто и прятался в туалете Видео

18:52

В Италии рухнул самолет с пассажирами, все погибли Фото Видео

18:12

В Госдепе США требуют жестких мер по Северному потоку-2 Видео

18:10

"Нет ничего в жизни сильнее, чем дать жизнь": 48-летняя Руслана намекнула, что скоро станет мамой Видео

17:47

Утром нашел мертвой: на Закарпатье отчим избил свою 10-летнюю приемную дочь

17:30

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли стильные мужские стрижки, сила которых в непринужденности Фото

17:24

В Бангладеш при загадочных обстоятельствах погибли украинские моряки Видео

16:51

Ситуация обостряется: инфекционист предупредил о серьезном всплеске коронавируса в Украине Видео

16:45

Украинцев ждет "ледяная" неделя: синоптики назвали новые даты серьезных заморозков Видео

16:25

Самый вкусный и быстрый рецепт хачапури: готовить всего 15 минут Видео

16:22

"Все тяжелые, все на кислороде": в Харькове COVID-больница заполнилась за один день Видео

15:55

Гопники убивали копа под смех и улюлюканье: опубликовано видео смертельной экзекуции в Чернигове Видео

15:35

Чудом выжил: на Днепропетровщине ребенок выпал с 4-го этажа недостроя

15:33

"90% украинцев умрет из-за забитых реанимаций": инфекционист рассказал, почему нельзя снимать маски Видео

Реклама
15:27

Партия Саакашвили проигрывает "референдум": в Грузии объявили результаты выборов Видео

14:58

Шевченко может возглавить клуб из Великобритании: сенсационный вариант продолжения карьеры

14:37

В Украине под угрозой доставка посылок с AliExpress и Amazon: в чем причина Видео

14:18

"Ноль, даже не один балл": Зеленский заявил, что до его президентства СНБО был "кладбищем" Видео

14:12

В Украине пять областей в шаге от попадания в "оранжевую" зону карантина Видео

13:37

Волна банкротств, безработицы и рост цен: в Украине дали мрачный прогноз из-за подорожания газа Видео

13:30

"Еще ничего не решил": Зеленский высказался о планах на второй президентский срок

12:42

"Миллион вопросов" к Разумкову: Зеленский оценил кандидатуру нового спикера Видео

12:41

Зеленский заявил, что окружение Путина всячески препятствует их встрече с глазу на глаз Видео

12:01

Комаровский "разнес" противовирусные препараты: при ОРВИ доказана эффективность не всех лекарств Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять