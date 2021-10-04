В моду вернулись потрясающие женские куртки в стиле 50-х, в которые невозможно не влюбиться

Если говорить о моде, то осень и зима – самые важные времена года, потому что верхняя одежда женская в коллекциях именитых дизайнеров наиболее красноречиво демонстрирует их мастерство.

Модная публика обычно с восторгом принимает какие-то экстравагантные женские куртки и пальто, но нам, простым "смертным", крайне важно, чтобы они были удобными.

И надо отметить, что ее величество Мода уже не пытается загнать современную женщину в угол, а дарит ей действительно комфортные вещи, в которые бесцеремонно влюбляешься с первого взгляда.

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Иначе и не объяснишь тот факт, что модные куртки осень-зима 2022 вышли за рамки спортивной и туристической верхней одежды и оказались в числе стильных вещей, которые запросто можно сочетать с деловым костюмом, платьем, и при этом выглядеть впечатляюще.

В частности, куртка бомбер женская родом из 50-х, которая вернулась в моду на сезон осень-зима 2021 2022, настолько гармонично сочетается со многими вещами, что пройти мимо нее просто невозможно.

Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022 / Instagram

Бомбер женский еще называют просто – куртка авиатор, ведь изначально похожие модели носили американские военные из воздушных сил. Но настоящий фурор эта модель куртки произвела в 80-х – в то время их считали самыми крутыми и по ним сходили с ума все. Теперь наш черед наслаждаться этими потрясающими куртками!

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Конечно, за свою многолетнюю историю куртки бомберы немного изменились, и сегодня они впечатляют громадными размерами, феерическими узорами и изящными силуэтами.

Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022 / Instagram

К тому же эти модные куртки осень 2021 2022 очень теплые, поэтому несмотря ни на какие погодные капризы в них можно гулять столько, сколько захотите. А зимняя куртка-бомбер с мехом без преувеличения универсальна - она может дополнить множество интересных ансамблей.

Модные куртки бомберы женские осень-зима 2021 2022 / Instagram

Если вы планируете обновить свой гардероб на холодный сезон, то куртки зима 2021 2022 бомберы заслуживают особого внимания. Их можно сочетать с джинсами и боевыми ботинками, а также с элегантной одеждой, чтобы придать ей более оригинального оттенка.

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