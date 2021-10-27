Самые модные цвета осень-зима 2021 2022, которые будут нас вдохновлять и исцелять

Мы не знаем, чем закончится осень, и какой будет зима, но в эту холодную пору мы точно будем купаться в чудесных красках, которые, с одной стороны, будут нас вдохновлять, а с другой – исцелять и успокаивать, ведь модные цвета осень-зима 2021 2022 сотканы из радуги наших стремлений, надежд и радости.

Когда мы ходим по магазинам, цвет одежды – это то, на что мы обращаем внимание в первую очередь. Увидев модный цвет 2021 2022, который тронул наше сердце, словно заколдованные, мы спешим к нему напролом – чтобы оценить и полюбоваться. Дело в том, что цвет обладает колоссальной силой: он вызывает эмоции и даже воспоминания.

Поэтому цвет в одежде – это не только о модных тенденциях, но и о наших убеждениях. Скажем, вам кто-то внушил, что какой-то цвет омолаживает вас, а какой-то старит, и уже ничто не может изменить ваше представление о нем.

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Однако ее величество Мода осень-зима 2021 2022 способна на чудеса, и ей удастся легко повлиять на личный опыт. Главное, прислушаться к своему сердцу, позволить себе выйти за рамки привычного, поверить в чудо и впустить в свою жизнь потрясающие цвета пантон осень-зима 2021 2022.

Конечно, есть некоторые цвета, которые всегда в моде, независимо от времени года. В частности, всегда будут актуальны черный, синий, кремовый, хаки, красный и белый цвета. Если вы тщательно следите за модой, то должны уже были убедиться в том, что тенденции зима 2021-2022 включают одежду, на которой щедро разливаются "вечные" оттенки.

Читайте такжеВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли очень теплые женские шапки необыкновенной красотыНо чтобы темнота, которая будет царить вокруг в ближайшие несколько месяцев, не поглотила нас и не слишком сильно влияла на наше настроение, лучше всего ориентироваться на самые модные цвета осени-зимы 2021 2022 в одежде.

Модные цвета осень-зима 2021 2022 – на что обратить внимание

Ирландский зеленый

Все модные блоггеры и обозреватели трубят, что насыщенный зеленый цвет занимает первое место среди самых популярных цветов осени-зимы 2021 2022. Если посмотреть новые осенне-зимние коллекции, то можно убедиться в том, что этот волшебный зеленый цвет присутствует в ряде сочетаний.

В частности, зеленый можно найти в модной коллекции Prada осень-зима 2021 2022 - там дизайнеры разлили этот цвет на верхнюю одежду:

Индиго

В многих коллекциях мы заметили одежду красивого синего цвета индиго. Платья, пуховики, костюмы и, конечно, джинсовая одежда цвета индиго – это то, без чего зима 2021 2022 немыслима. Говорят, что индиго повышает способность сосредоточиться – это именно то, что нам всем может понадобиться в темноте.

В модной коллекции Salvatore Ferragamo осень-зима 2021 2022 найдете роскошные костюмы цвета индиго:

Фуксия

Постарайтесь оживить зимнюю темноту одеждой цвета фуксии – это гарантированно поднимет настроение. Смело сочетайте этот сочный цвет с более нейтральными оттенками, такими как серый, слоновой кости или верблюжий, чтобы сбалансировать внешний вид.

В коллекции Stella McCartney осень-зима 2021 2022 можете воочию убедиться в том, что фуксия – сказочный цвет, от которого сложно оторвать взгляд:

Сухая глина

Попробуйте поиграть с теплыми оттенками терракоты и глины, чтобы смягчить свой гардероб – платья-свитера, пушистые жакеты и аксессуары разных оттенков красновато-коричневого цвета можно совмещать до бесконечности. В отличие от ярко-оранжевого аналога, оттенок глины более глубокий и спокойный. Он содержит еще одну эмоциональную составляющую и ассоциируется с теплом, комфортом и дружелюбием.

В модной коллекции Ermanno Scervino осень-зима 2021 2022 увидите, как выигрышно выглядит этот удивительный цвет:

Модные цвета осень-зима 2021 2022 по версии Pantone - что еще в тренде:

Ярко-желтый цвет одежды

Насыщенный коричневый цвет одежды

Винный цвет одежды

Золотистый цвет одежды

Серебристый цвет одежды

Ярко-красный цвет одежды

Цвет чистого неба

Морковный цвет одежды

Романтический розовый цвет одежды

Синий цвет одежды

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